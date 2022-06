Kanton Zug Orion-Club Zugerland: Ein Herz für nostalgische Fahrzeuge Seit 1994 setzt sich der Verein dafür ein, alte öffentliche Verkehrsmittel im Kanton Zug zu restaurieren, zu pflegen und zu unterhalten. Im Juni trafen sich die Mitglieder zu einer Exkursion. Präsident Robert Bisig erzählt. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 27.06.2022, 11.30 Uhr

Robert Bisig ist seit der Gründung 1994 Präsident des Vereins. Bild: Christian Herbert Hildebrand

(Zug, 18. Juni 2022)

«Die meisten Mitglieder sind dem Verein wortwörtlich bis zu ihrem Tod treu», so der Präsident Robert Bisig des Orion-Clubs Zugerland. Im Januar 1994 ist der Verein gegründet worden. Anlass dieser Gründung war, dass ein Personenmotorwagen der Elektrischen Strassenbahnen des Kantons Zug (ESZ) im Originalzustand vor sich hin rostete. Heute präsentiert sich das Strassenbahnfahrzeug «Elefant» dank vierjähriger Restauration glanzvoll wie in seinen ersten Betriebsjahren.

Das ist ein Tram aus dem Jahr 1913 mit Raucher- und Nichtraucherabteilen. Bild: PD

Wunsch nach jungen Mitgliedern

Am Samstag, 18. Juni 2022, hat für Mitglieder im Zugerland Verkehrsbetrieb (ZVB) eine Besichtigung stattgefunden. Sie haben einen Einblick hinter die Kulisse erhalten, wie unter anderem die Busse disponiert werden. Zusätzlich haben sie noch eine Fahrt mit dem neuen E-Bus gemacht. Die Umstellung vom Diesel- auf den E-Bus zeichnet sich ab, so Robert Bisig.

Der E-Bus sorgt dafür, dass in Zukunft weniger schädliche Emissionen in der Luft sind. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Über all die Jahre war die Mitgliederzahl konstant. Heute umfasst der Verein zwischen 110 und 120 Mitglieder. Viele sind schon etwas älter, daher ist der Wunsch, junge Personen dazuzugewinnen, gross. Wichtig sei vor allem der Spass und Freude an der Nostalgie, so der Präsident.

Mitglieder des Orion-Clubs Zugerland beim Ausflug zum 25-Jahr-Jubiläum mit einem Oldtimer der Verkehrsbetriebe Luzern. Bild: PD

Der Name stammt von einem Autobus ab

Zweck des Vereins ist, alte Fahrzeuge sowie weitere Erinnerungsgegenstände zugerischen Verkehrswesen zu restaurieren, zu pflegen und zu unterhalten. Gewartet werden die nostalgischen Verkehrsmittel im ehemaligen Zeughaus der Armee in Neuheim. Der Vereinsname stammt vom ältesten Autobus in Europa mit der Marke Orion ab. Die Orionwerke in Zürich waren am Ende des 19. Jahrhunderts von einem Baarer gegründet worden.

Omnibus «Orion» mit Baujahr 1899 / 1903 . Bild: Christof Borner-Keller (Neuheim, 14. September 2013)

Der ehemalige Regierungsrat Robert Bisig ist seit der Gründung des Orion-Clubs Zugerland Präsident. «Der ‹Elefant› und der ‹Orion› sind mir richtig ans Herz gewachsen. Sie sind unsere ältesten Modelle und fachmännisch in bester Qualität restauriert», so der 72-Jährige.

Auch die MS Schwan war ein Projekt des Vereins

«Immer wenn ein Projekt fertig ist oder wir auf unsere Arbeit aufmerksam machen können, bedeutet uns dies als Verein sehr viel», sagt Robert Bisig. Neben der bereits erwähnten Fahrzeuge «Elefant» und «Orion» ist auch das Schiff «MS Schwan» in einer ersten Phase vom Orion-Clubs Zugerland restauriert worden.

Der «Schwan» nach einer ersten Restauration. Bild: Werner Schelbert (Zug, 12. März 2015)

Der Orion-Club Zugerland pflegt über seine Exkursionen Kontakte zu anderen Bahn- und Busunternehmen mit nostalgischen Fahrzeugen. Für die Zukunft will der Verein zu seinem Museumsgut Sorge tragen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. «Nicht ausgeschlossen ist ein neues Projekt mit einem Zeugen der Zuger Vergangenheit», sagt der Präsident.

Weitere Infos finden Sie unter www.orion-club.ch

