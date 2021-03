Kanton Zug Polizei warnt vor falschen Handwerkern Den Vorplatz teeren, die Dachrinnen reinigen, Fensterläden streichen oder das Dach sanieren und dafür überteuerte Preise verlangen - im Kanton Zug sind aktuell falsche Handwerker unterwegs. Die Polizei mahnt zu erhöhter Vorsicht. 22.03.2021, 14.16 Uhr

(haz) Am vergangenen Dienstag, 16. März, fuhr bei einem Haus eines 80-jährigen Mannes in der Gemeinde Baar ein Lieferwagen vor. Daraus stiegen mehrere Männer, die sich als Handwerker ausgaben, wie aus einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden hervorgeht. Nachdem die Männer den Senior unter Druck gesetzt hatten, gab dieser sein Einverständnis, an einem Unterstandsdach eine Sanierung durchzuführen.