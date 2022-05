10. Zuger Jobmesse im Lorzensaal

Kanton Zug RAV organisiert die 10. Zuger Jobmesse für Stellensuchende Der Anlass findet wiederum im Lorzensaal in Cham statt. Erwartet werden am 10. Mai 400 bis 500 Stellensuchende. 03.05.2022, 15.31 Uhr

Die Jobmesse im Jahr 2019. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 12. März 2019)

An der Jobmesse vom Dienstag, 10. Mai, im Lorzensaal erhalten Stellensuchende die Möglichkeit für Direktkontakte und Informationen vor Ort. «Das Konzept bewährt sich. Unter den Ausstellern sind viele Anbieter zum wiederholten Mal dabei und Neue sind dazugekommen. Wir führen die Zuger Jobmesse nun bereits zum zehnten Mal durch», wird Andreas Unteregger, Teamleiter Kontaktstelle Arbeitgeber RAV Zug, in einer Medienmitteilung zitiert.

Neben privaten Stellenvermittlern bietet die Firma x28 AG eine Jobsuchplattform, Eures Schweiz (European Employment Services, ein europäisches Kooperationsnetz der öffentlichen Arbeitsverwaltungen für Anstellungen innerhalb der EU), die Fachstelle Migration Zug (FMZ) sowie die Arbeitslosenkasse Zug bieten weitere Informationen an.

Experten beurteilen Lebensläufe

Insgesamt sind an der Veranstaltung 10 Aussteller vertreten, darunter sieben Personalvermittlungsfirmen und ein Arbeitgeber. Im Weiteren können die Teilnehmenden ihren Lebenslauf von Expertinnen und Experten beurteilen lassen beim sogenannten «CV-Check».

Die Besucher und Besucherinnen erhalten wertvolle Hinweise für ihren Bewerbungsprozess. Es werden an der Jobmesse auch verschiedene Referate geboten. Im ersten Vortrag «Das Bewerbungsdossier – Die Visitenkarte der Bewerberin/des Bewerbers» erhalten die Besucherinnen und Besucher Tipps und Hintergrundinformationen, wie Personalverantwortliche das Bewerbungsdossier handhaben und worauf geachtet wird. «Active Networking – the key to unlock the hidden job market» lautet das zweite Referat in englischer Sprache und orientiert über Strategien, um den verdeckten Stellenmarkt in der Schweiz besser ausloten zu können. (rh)