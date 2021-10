Kanton Zug erlaubt auch im Winter 2021/22 Heizpilze

Kanton Zug Regierung erlaubt erneut Heizpilze und dergleichen in Aussenbereichen Ab dem 23. Oktober können beispielsweise Gastronomie- und Hotelbetriebe fossil oder elektrisch betriebene Heizungen einsetzen. Damit soll, wie schon im letzten Winterhalbjahr, die notwendige Flexibilität zur Nutzung der Aussenbereiche ermöglicht werden. 21.10.2021, 10.19 Uhr

Per 13. September hat der Bundesrat die Corona-Bekämpfungs-Massnahmen ausgeweitet. So gilt im Innern von Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie an Veranstaltungen in Innenräumen eine Zertifikatspflicht. «Da der Zugang zu den Innenbereichen nur noch mit einem gültigen Zertifikat möglich ist, steigt das Bedürfnis, die Aussenbereiche ‒ zum Beispiel für Gastronomieangebote ‒ nutzen zu können», schreibt der Zuger Regierungsrat in einer Mitteilung.

Er erlaube deshalb ab dem 23. Oktober «beispielsweise Heizpilze, Heizstrahler oder andere Heizanlagen» zu installieren. Diese Berechtigung ist – wie die erweiterte Zertifikatspflicht in Innenräumen – auf den 24. Januar 2022 befristet. Die Lärm- und feuerpolizeilichen Vorschriften müssen eingehalten werden. «Zudem rät der Regierungsrat den Betrieben, in erneuerbare Systeme zu investieren, da solche Heizungen schon heute zugelassen sind und somit auch in Zukunft entsprechend genutzt werden können.»

Bereits im vergangenen Winter erlaubte der Kanton Zug den Einsatz von Heizpilzen und dergleichen, dies bis Ende Mai 2021. (bier)