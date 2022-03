Zuger Regierungsrat: Mitte schickt Laura Dittli ins Rennen

Kanton Zug Regierungsratswahl: Die Mitte schickt Laura Dittli ins Rennen und will so ihren Machtanspruch zementieren Die 31-jährige ist Parteipräsidentin und Kantonsrätin. Sie soll den frei werdenden Sitz für die Mitte verteidigen. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 22.03.2022, 20.45 Uhr

Das Feld der Kandidatinnen und Kandidaten, die einen Sitz im Zuger Regierungsrat erobern wollen, wird grösser. Um die sieben Sitze bewerben sich aktuell acht Personen: fünf Männer und drei Frauen. Den Sitz des zurücktretenden Sicherheitsdirektors (Mitte) will die Mitte-Parteileitung verteidigen.

Richten soll dies die Präsidentin der Kantonalpartei, Kantonsrätin Laura Dittli aus Oberägeri. Die 31-jährige wurde 2014 in den Kantonsrat gewählt. Sie führt aktuell die Mitte des Kantons Zug als Parteipräsidentin.

Laura Dittli soll den dritten Sitz der Mitte im Zuger Regierungsrat verteidigen. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 2. Mai 2019)

Zu ihrer Motivation sagt die Rechtsanwältin: «Politik ist seit Jahren ein fester Bestandteil meines Lebens. Eine absolute Herzensangelegenheit.» Sie sei deshalb sehr motiviert, sich weiter für das Wohlergehen der Zuger Bevölkerung und Wirtschaft zu engagieren. «Wir brauchen eine lösungsorientierte Politik aus der Mitte.» In diesem Sinne freue sie sich auf eine Nomination an der Delegiertenversammlung vom 30. März.

Linke will wieder in die Regierung

Neben der Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann (Mitte) wollen auch die Regierungsräte Martin Pfister (Mitte), Heinz Tännler, Stephan Schleiss (beide SVP) sowie die beiden FDP-Vertreter Andreas Hostettler und Florian Weber ihre Sitze verteidigen.

Die ALG, die seit 2018 nicht mehr im Zuger Regierungsrat vertreten ist, will den frei werdenden Sitz mit Tabea Zimmermann Gibson (Zug) für sich gewinnen. Dazu bündelt sie mit der SP ihre Kräfte. ALG und SP argumentieren, es brauche zwingend wieder eine linke Vertretung und die Mitte sei mit drei Sitzen in der Regierung überrepräsentiert.

Mit der Kandidatur Dittlis zementiert die Mitte ihren – nicht durch Wähleranteile gestützten – Anspruch. Dass Regierungsratswahlen Majorzwahlen sind, macht es für die Linke nicht einfacher.

Laura Dittli stammt aus einer politischen Familie. Ihre jüngere Schwester Valérie präsidiert die Mitte im Kanton Waadt und hat am Wochenende an der Wahl in den Staatsrat teilgenommen.

Ob die Mitte des Kantons Zug ihren dritten Sitz verteidigen wird und allenfalls mit wem, darüber haben noch die Delegierten der Partei zu entscheiden. Die Versammlung findet am 30. März statt.

