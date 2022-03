Kanton Zug Rekord: Fast 300 Millionen Franken Ertragsüberschuss im Jahr 2021 – auch dank Lottogewinnern Auch höhere Erträge bei den Kantonssteuern und beim kantonalen Anteil an der direkten Bundessteuer haben zum Ergebnis beigetragen. 30.03.2022, 10.55 Uhr

Der Kanton Zug hat am Mittwochvormittag einen Ertragsüberschuss von 296,4 Millionen Franken für das Jahr 2021 präsentiert. Damit ist die Bestmarke des Vorjahrs übertroffen worden.

Die Erträge fielen um rund 363 Millionen Franken und die Aufwände um knapp 100 Millionen Franken höher als budgetiert aus. Die Fiskalerträge und der kantonale Anteil an der direkten Bundessteuer lagen um insgesamt 204 Millionen Franken über dem Budget, teilte die Finanzdirektion mit.

Die Gründe für dieses herausragende Ergebnis: Einerseits entwickelten sich die Steuererträge allgemein besser als aufgrund der Covid-19-Pandemie erwartet wurde. «Andererseits fielen die budgetierten Sondereffekte infolge von Zuzügen mehrerer Personen mit grossen Lottogewinnen oder anderweitigen ausserordentlich hohen einmaligen Einkommenszuflüssen höher aus.» Zudem schüttete die Schweizerische Nationalbank 59 Millionen Franken statt der budgetierten 9,8 Millionen Franken aus.

Hoher Aufwand als Folge der Pandemie

Auch beim Aufwand das Budget überschritten. Hauptgrund war laut der Finanzdirektion die Covid-19-Pandemie. Der zuständige Regierungsrat Heinz Tännler (SVP) erläuterte am Mittwoch, dass sich der Kanton Zug am Härtefallprogramm des Bundes beteiligte. Im Jahr 2021 wurden im Rahmen des Härtefallprogramms des Bundes rund 115 Millionen Franken grösstenteils als A-fonds-perdu-Beiträge ausbezahlt.

Mit 83,4 Millionen Franken blieben die Nettoinvestitionen unter dem budgetierten Betrag von 97,5 Millionen Franken, da nicht alle Projekte wie vorgesehen umgesetzt werden konnten. Die getätigten Investitionen wurden aus eigenen Mitteln finanziert. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt für das abgeschlossene Jahr sehr gute 433,4 Prozent.

Grosse Liquidität und solide Bilanzstruktur

In der Bilanz beläuft sich das Finanzvermögen auf gut 2,6 Milliarden Franken und per Ende Jahr wird ein Eigenkapital von rund 1,6 Milliarden Franken ausgewiesen. Dazu wird der Finanzdirektor Heinz Tännler in der Mitteilung folgendermassen zitiert: «Die Bilanzstruktur ist sehr solide und der Kanton Zug weist aufgrund der guten Selbstfinanzierung eine hohe Liquidität auf.» (bier)