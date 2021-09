Kanton Zug: «Bedürfnis nach religiöser Bildung ist da»

Kanton Zug Schulunterricht: «Das Bedürfnis nach religiöser Bildung ist da» Warum Kinder und Jugendliche an Sinnfragen interessiert sind und warum der konfessionelle Religionsunterricht indirekt zum sozialen Frieden beitragen kann. Ein Gespräch mit der Fachstelle Religionspädagogik der Reformierten Kirche Kanton Zug gibt Einblicke. Andreas Faessler 21.09.2021, 05.00 Uhr

Der Religionsunterricht ist eines der Schulfächer, welche in den vergangenen Jahrzehnten einem besonders starken Wandel unterworfen waren. Die Gesellschaft und deren Denken haben sich dahingehend geändert, dass nicht mehr die institutionelle Religion allein massgebend ist – also ein Bekenntnis respektive die Zugehörigkeit zu einer Konfession –, sondern es spielt die universale Religion eine immer grössere Rolle. Diese identifiziert sich nicht durch Kirche, sondern orientiert sich unter anderem an Werten und umfasst das allgemeine, institutionsunabhängige Interesse am Thema Glaube und Religion. Vor allem die jüngere Generation tendiert immer mehr zur universalen Religion.

Von links: Sabina d'Episcopo, Co-Leiterin Fachstelle Religionspädagogik, Kirchenrätin Susan Staub-Matti und Maria Oppermann, ebenfalls Co-Leiterin der Fachstelle. Bild: PD/Christoph Schumacher, Zug

Die Entwicklungen zu einer zunehmend multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft hin ziehen auch einen Wandel des Religionsunterrichts an Schulen nach sich. So ist etwa das Schulfach ERG (Ethik, Religion, Gemeinschaft) Teil des Lehrplans 21, hier wird Religion bekenntnisunabhängig unterrichtet. Das Fach ist obligatorisch und befasst sich mit allen Weltreligionen. Der Besuch des konfessionellen Religionsunterrichtes hingegen geschieht auf freiwilliger Basis.

Am Beispiel der Reformierten Kirche Kanton Zug ist zu erkennen, dass das Modell sich bewährt, wirft man einen Blick auf die Zahlen: 2019 wurde insgesamt 873 Zuger Kindern reformiert-konfessioneller Unterricht erteilt, davon waren 91 konfessionslos. Im Folgejahr waren es mit insgesamt 1020 Kindern und davon 151 konfessionslosen deutlich mehr. Die Reformierte Kirche unterrichtet an 40 bis 48 Standorten im Kanton Zug jeweils zwischen 140 und 170 Lektionen. Obwohl der konfessionelle Religionsunterricht nicht im schulischen Dienst steht, sind Religionslehrpersonen Fachlehrpersonen gleichgestellt.

«Das Ganze stellt für uns natürlich einen nicht unerheblichen Planungsaufwand dar», sagt Kirchenrätin Susan Staub-Matti von der Fachstelle Religionspädagogik. «Dass wir jedoch im Kanton Zug eine einzige Kirchgemeinde sind, macht es uns einfacher. Gemeinsam mit der Fachstelle ist sie für alle Religionslehrpersonen und den Religionsunterricht im Kanton verantwortlich.» Grundsätzlich werde dem Kirchenrat und der Fachstelle viel Vertrauen entgegengebracht, so Susan Staub. Als kirchlicher Dienst ist der konfessionelle Religionsunterricht der Reformierten Kirche zwar nicht Teil des Lehrplanes 21. Maria Oppermann, Co-Leiterin der Fachstelle Religionspädagogik, erklärt dazu:

«Da wir unseren Unterricht jedoch als Bildungs- und nicht als Bekenntnisfach verstehen, haben wir das, was uns essenziell erscheint, mit dem Lehrplan 21 abgeglichen.»

Woran könnte es also liegen, dass das Interesse am freiwilligen konfessionellen Religionsunterricht seitens der Kinder zu steigen scheint? Sabina d'Episcopo, ebenfalls Co-Leiterin der Fachstelle, sieht einen Grund darin, dass die Kinder und Jugendlichen heute allgemein sehr offen sind für Sinnfragen, besonders wenn sie in einem geschützten Rahmen wie dem Unterricht behandelt würden. «Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler Worte finden, um beim Thema Religion mitreden und sich eine Meinung bilden zu können. Denn wenn für etwas die Sprache fehlt, dann verkommt es zur Tabuzone. Und das ist nie gut», so die Pädagogin.

Genau diesen Raum, sich eine Sprache und Wissen anzueignen, solle den Kindern geboten werden.

«Und sie zeigen prinzipiell grosses Interesse daran, das Bedürfnis nach religiöser Bildung ist also da. Das gibt nicht zuletzt auch den Lehrkräften viel zurück.»

Im Zentrum stehe zudem der ökumenische Gedanke hinter all dem, fügt Susan Staub an. «Durch die Auseinandersetzung mit solchen Sinnfragen geben wir den Kindern eine ‹Heimat›. Wenn sie diese kennen und mit ihr vertraut sind, schwinden auch Berührungsängste gegenüber anderen Glaubensrichtungen oder religiösen Haltungen.» In der Folge trage dies nicht zuletzt zum sozialen Frieden und einem toleranten christlich-ethischen Verhalten bei.

Ein Berufsfeld mit Perspektiven

«Der Religionsunterricht und das, was er bewirkt, ragt somit tief in die Gesellschaft hinein», ist Maria Oppermann überzeugt und hofft, dass dieses wichtige Bildungsangebot künftig noch besser wahrgenommen wird von der Öffentlichkeit. Der Unterricht wird hauptsächlich durch die Kirchensteuer finanziert, was einmal mehr zeige, wie wichtig dieses Instrument ist.

Die Reformierte Kirche Zug ist laufend auf der Suche nach zusätzlichem Lehrpersonal, denn Pensen gibt es genug. «Wir haben zwar viele langjährige Mitarbeiter und vor allem Mitarbeiterinnen», sagt Maria Oppermann. Doch viele von ihnen kämen nun allmählich ins Pensionsalter, weshalb Nachwuchs gefragt sei. «Immer mal wieder kommen Absolventinnen der zweijährigen katechetischen Ausbildung in Zürich zu uns. Der Beruf stösst vor allem bei Frauen auf Interesse, welche eine Familie haben.»

Die Reformierte Kirche Zug ist sehr darauf bedacht, dass ihre Lehrkräfte stets auf dem neusten Stand sind und bietet deshalb interne Fortbildungen an. «Wir pflegen eine grosse Offenheit gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Zuger Schulen und sind ihre Anlaufstelle, wo sie jederzeit alle Unterstützung erhalten, die sie brauchen», merkt dazu an.

Ein Teil der ganzheitlichen Bildung

«Es ist uns ein grosses Anliegen, dass Eltern sich bewusst werden, wie viel Wertvolles ihre Kinder – selbst wenn sie keiner Konfession angehören – fürs Leben mitnehmen können im Religionsunterricht», fährt Maria Oppermann fort. Leider hafte dem Schulfach noch immer eine gewisse Verstaubtheit an, dabei habe gerade der Religionsunterricht das Potenzial, Kinder bei der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben zu unterstützen und sie auf ihrer Sinnsuche beim Fragen vom Wohin und Woher zu begleiten. «Natürlich sind wir bestrebt, dass auch gewisse Traditionen lebendig und im allgemeinen Bewusstsein gehalten werden», sagt Susan Staub dazu. «Aber grundsätzlich soll der Religionsunterricht als Teil der ganzheitlichen Bildung verstanden werden und auf Austausch basieren.»