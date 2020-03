Kanton Zug setzt bei Covid-19-Tests auf Arztpraxen Vereinzelt sollen Hausärzte ihre Testkapazität ausbauen, um andere Praxen entlasten zu können. Zoe Gwerder 20.03.2020, 10.35 Uhr

Der Kanton Zug stützt die Strategie des Bundesamts für Gesundheit (BAG) nach wie vor: Gesunde Personen ohne Symptome sollten sich nicht testen lassen. Gleichzeitig ist ein erhöhter Bedarf nach Tests bei Menschen mit Symptomen absehbar, wie die kantonale Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung schreibt. «Dieser Bedarf wird durch einen Ausbau der Kapazitäten abgedeckt.» Grundsätzlich könnten nach wie vor alle Arztpraxen im Kanton Zug die COVID-19-Tests durchführen. Aufgrund der gut ausgebauten Grundversorgung im Kantonsgebiet sind gemäss dem Kanton ausreichend Kapazitäten vorhanden, um die notwendigen Tests durchzuführen. Damit eine zu starke Belastung der Arztpraxen verhindert werden kann, würden nun gewisse Ärzte ihre Testkapazitäten ausbauen und nötigenfalls mögliche COVID-19-Infizierte von anderen Arztpraxen übernehmen. «Die Durchführung der Tests läuft in allen Arztpraxen im Rahmen eines ordentlichen Behandlungstermins ab», so die Mitteilung der Zuger Gesundheitsdirektion.

Verzicht auf Tests bei Personen ohne Symptome

Flächendeckende Tests für Personen, die keine Symptome der Krankheit COVID-19 aufweisen, sind gemäss dem Zuger Gesundheitsdirektor, Martin Pfister, nicht angebracht. Er ruft dazu auf, alle vermeidbaren Kontakte zu anderen Personen zu vermieden – dazu gehören auch Anreisen und Aufenthalte in Arztpraxen. Gesunde Personen gingen durch das Aufsuchen einer Arztpraxis ein erhöhtes Ansteckungsrisiko ein. Und:

«Ein einmaliges negatives Testresultat bietet keine andauernde Sicherheit, da lediglich eine Momentaufnahme getätigt wird»,

so Pfister. Er fügt hinzu, dass es zudem gelte auch, dem Material Sorge zu tragen: «Die vorhandenen Testmaterialien sollten für die Fälle zur Verfügung stehen, wo sie auch wirklich notwendig sind.»

Besonders gefährdete Personen sollten Wohnung nicht verlassen

Auch bei besonders gefährdeten Personen wird von präventiven Tests dringend abgeraten. Diese Gruppe umfasst zum einen ältere Menschen über 65 Jahre, zum anderen Personen mit bestimmten Vorerkrankungen. «Wir rufen diesen besonders gefährdeten Teil unsere Bevölkerung erneut mit Nachdruck auf: Bleiben Sie wenn immer möglich zu Hause», macht Pfister deutlich. Insbesondere sollten persönliche Kontakte ausserhalb des eigenen Haushalts auf ein Minimum eingeschränkt werden. «Mir ist bewusst, dass diese Situation nicht einfach ist und deutliche Einschränkungen in den Alltag nötig sind. Aber nur durch ein gemeinsames Vorgehen können wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen», betont Pfister. Die sozialen Kontakte mit Bekannten und Verwandten sollten in der aktuellen Phase per Telefon oder Internet wahrgenommen werden.

Besuchsverbot auf soziale Einrichtungen ausgedehnt

Um diese besonders gefährdeten Gruppen zu schützen, ist das Besuchsverbot im Kanton Zug auf die sozialen Einrichtungen ausgedehnt worden, worunter etwa Heime oder Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen gehören. Bereits vorher in Kraft gesetzt wurde dieses bei Spitälern sowie Alters- und Pflegeheimen. Von diesem Verbot ausgenommen sind Kinderheime und Internate, sofern diese nicht besonders gefährdete Personen beherbergen.

Aktuelle Lage

Im Kanton Zug hat sich die Zahl der Infizierten in der Zwischenzeit auf 48 erhöht, wovon eine Person im Zuger Kantonsspital stationär behandelt wird. Fünf Infizierte sind in der Zwischenzeit vollständig genesen.

Vorgaben für Test

Besonders gefährdete Personen, welche Symptome (Husten, Atembeschwerden, mit oder ohne Fieber) aufzeigen und sich testen lassen möchten, müssen folgende Punkte beachten:

• Eine telefonische Terminvereinbarung ist zwingend nötig.

• Der Versicherungsausweis ist mitzubringen.