Kanton Zug So war die erste Schulwoche nach den Ferien ohne Maske Bei den Schülerinnen und Schülern herrscht Erleichterung, dass das Maskentragen nun freiwillig ist. Gemäss Bildungsdirektor Stephan Schleiss verlief die erste Woche denn auch ruhig. Ein Mail eines Stadtzuger Rektors stösst derweil auf Unverständnis bei der SVP.

Vanessa Varisco 21.08.2021, 05.00 Uhr

Ein Schulstart ohne Maskenpflicht. Die Kantonsschülerinnen Giannina, Elena und Melanie (von links) und Kantonsschüler Valentin aus der zweiten Klasse müssen den Mundschutz nicht mehr tragen.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. August 2021)

Abstandsregeln und Hygienemassnahmen gelten immer noch, aber die Maske ist an den meisten Zuger Schulen auf der Oberstufe mittlerweile freiwillig. Der Start ins neue Schuljahr ging ohne Maskenpflicht reibungslos über die Bühne, bestätigt Bildungsdirektor Stephan Schleiss: «Die Schulen sind ruhig und geordnet ins neue Schuljahr gestartet.» Absicht war es, so in das neue Schuljahr zu starten, wie das alte beendet wurde: mit Reihentests, ohne Masken, mit schulspezifischen Schutzkonzepten.



Stephan Schleiss.

«Anfang August wurde dann an einem Lagerapport mit Vertretern aus Bildungsdirektion, Gesundheitsdirektion und Rektorinnen und Rektoren aller Schulstufen entschieden, dass diese Schutzmassnahmen angemessen sind.»

Die Schulen konnten danach Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern rechtzeitig über ihre Kanäle informieren. Für grossen Aufruhr habe das nicht gesorgt, so Schleiss: «Bei mir persönlich trafen kaum mehr Anfragen oder Rückmeldungen ein. Es waren weniger als zehn Telefonate oder E-Mails.»

Von den Schulen wurde die wegfallende Maskenpflicht gut aufgenommen. Zum einen, weil die epidemiologische Lage trotz leicht steigender Zahlen im Kanton stabil sei, zum anderen weil die Reihentests als wirksam beurteilt würden, erklärt die Rektorin der Kantonsschule Menzingen Gabrijela Pejic-Glisic. Ausserdem, so Eric Schönbächler, Rektor der Schulen Unterägeri, stehe man mit den kantonalen Behörden in einem «sehr guten, zeitnahen Austausch» und könne adäquat auf neue Situationen reagieren.

Teils tragen Lehrpersonen und Schüler noch Masken

Natürlich wird mit dem Wegfall der Maskenpflicht der Nasen-Mundschutz nicht verboten. Freiwillig darf man ihn noch immer tragen und wenn der Mindestabstand unterschritten wird, ist er zwingend. Gibt es noch Lehrpersonen oder Schüler, die einen Schutz tragen? Ja, antworten alle angefragten Schulen. Meist ist es aber nur ein kleiner Teil. «Lehrpersonen haben ein grosses Interesse, sich selbst zu schützen. Ungeimpfte Lehrpersonen greifen auch bei einem Abstand, der grösser als 1,5 Meter ist, häufiger zu Maske als geimpfte», schildert der Prorektor der Hünenberger Schulen Urs Aregger.



An der Kantonsschule Menzingen tragen nur vereinzelte Schüler und Lehrer noch Masken. «Es handelt sich dabei meistens um die besonders gefährdeten Personen oder um solche, deren Angehörige zur Risikogruppe gehören», erklärt Rektorin Pejic und ergänzt:

«Unsere Lehrpersonen schätzen die Möglichkeit, ohne Maske unterrichten zu können. Insbesondere da viele von ihnen bereits geimpft sind – mehr als 60 Prozent sind vollständig geimpft – und unser Schulhaus über ein leistungsfähiges Lüftungssystem verfügt.»

Schüler sind froh um den Wegfall der Pflicht

Die Lernenden sind nicht unglücklich über den Schulstart ohne Maskenpflicht. Ava Burke, sie ist 6.-Klässlerin an der Kantonsschule Zug, findet es «sehr gut», dass die Maskenpflicht aufgehoben wurde. «Ich denke, es war nicht mehr so nötig, da wir ja sowieso sehr regelmässig testen und ein grosser Teil der Schüler auch schon geimpft ist.» Sie schiebt nach: «Ausserdem ist es schön, mal wieder alle Gesichter zu sehen und Dinge wie zum Beispiel Vorlesen fallen so auch leichter.» Von ihren Mitschülern hat sie bislang ebenfalls nur Positives gehört. «Aber es ist für alle immer noch ein wenig seltsam, keine Maske zu tragen, man hat manchmal das Gefühl, man hätte etwas vergessen.»

Am Gewerblich-industriellen Bildungszentrum Zug (GIBZ) bleibt das Tragen einer Maske obligatorisch. Das stösst bei der Jungen SVP des Kantons Zug auf Unverständnis. In einer Medienmitteilung schreibt die Partei, der Rektor Patrick Stalder habe zum Anfang des Schulstarts eine E-Mail mit «fragwürdigem» Inhalt an die Schülerinnen und Schüler versendet. «Mit der Behauptung, dass die Impfung der Schlüssel zur Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens sei und im Privatleben wie auch in der Schule für Sicherheit sorge, fordert er die Jugendlichen auf, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen», heisst es in der Mitteilung. Stalder wolle mit der «ausdrücklichen» Unterstützung von Regierungsrätin Silvia Thalmann mit «unhaltbaren Versprechungen und fragwürdiger Begründung Jugendliche unter Druck setzen» und zum Impfen anregen.

Auch einige Kantonsräte der SVP-Fraktion wurden hellhörig und reichten deshalb eine Kleine Anfrage ein (siehe Box). Weil damit ein politischer Vorstoss hängig ist, konnte Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann auf Anfrage keine Stellung zum Thema nehmen. Das E-Mail des Rektors lag unserer Zeitung bis zum Textabschluss nicht vor.



«Impfaufruf»: SVP fordert Aufklärung 10 Unterzeichner der SVP-Fraktion haben eine Kleine Anfrage bezüglich des «Impfaufrufs» am GIBZ gestellt. Ähnlich wie die Jungpartei kritisieren die Unterzeichnenden das E-Mail, welches die Jugendlichen zu Beginn des Schuljahres von Rektor Patrick Stalder erhielten. «Der Rektor schreibt den Auszubildenden, dass mit einer Impfquote von 85 Prozent innerhalb einer Klasse auf Masken im Schulzimmer verzichtet werden könne», heisst es in der Kleinen Anfrage. Das zwinge die Schüler zur Bekanntgabe ihres Impfstatus und übe Druck auf die ungeimpften Jugendlichen aus, kommentieren die Fraktionsmitglieder. Sie wollen deshalb unter anderem wissen, ob das Vorgehen dem Zuger Regierungsrat bekannt sei oder ob der Rektor die Kompetenz habe, einzelne Klassen von der Maskenpflicht zu entlassen. Auch wollen die Unterzeichnenden beantwortet haben, ob es eine gesetzliche Grundlage für einen Impfzwang und eine Druckausübung gebe – und falls ja, welche. Des Weiteren stellen die Fraktionsmitglieder die Frage, wie der Gesamtregierungsrat die Gefahr einschätze, dass Ungeimpfte durch ein solches Vorgehen gemobbt oder ausgegrenzt werden. Nicht zuletzt wollen sie ausserdem wissen, ob der Gesamtregierungsrat bereit sei, «die Vorgänge umgehend zu stoppen».

Keine flächendeckende Einführung der Maskenpflicht – vorerst

Wichtigstes Tool zur Überwachung der Situation bleiben in den Zuger Schulen die Reihentests, weil Fälle so entdeckt werden, bevor die Personen ansteckend sind. Laut Stephan Schleiss ist dies mit Blick auf die vorherrschende, ansteckendere Delta-Variante besonders wichtig. Eine Einführung der Maskenpflicht ist in der jetzigen Lage deshalb kein Thema.