Reformierte Zug: Sophie Borter Binder ist neue Präsidentin

Kanton Zug Sophie Borter Binder präsidiert den reformierten Grossen Kirchgemeinderat Die Juristin aus Baar tritt die Nachfolge von Max Gisler an. Auch ein neuer Vizepräsident wurde gewählt. 21.12.2021, 16.18 Uhr

Die neue Präsidentin Sophie Borter Binder und der scheidende Präsident Max Gisler. Bild: Reformierte Kirche Zug/PD

Der Grosse Kirchgemeinderat der Reformierten Kirche des Kantons Zug hat kürzlich seine konstituierende Sitzung für die neue Wahlperiode 2022 bis 2025 abgehalten. Aufgrund der Corona-Situation wurde die Veranstaltung per Zoom durchgeführt. Zur neuen Präsidentin des Grossen Kirchgemeinderates wurde Sophie Borter Binder gewählt. Die Amtsperiode der Präsidentschaft beträgt zwei Jahre, also bis Ende 2023.

Sophie Borter Binder ist laut einer Mitteilung der Reformierten Kirche bereits seit 1998 für die Fraktion Baar im Grossen Kirchgemeinderat aktiv und seit 2018 dessen Vizepräsidentin. Die studierte Juristin wuchs in Baar auf und lebt noch heute dort. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.

Remo Cottiati ist neuer Vize

Borter Binder übernimmt das Amt von Max Gisler, der seit 2018 Präsident des Grossen Kirchgemeinderates war. Gisler wurde in der Sitzung verdankt und verabschiedet. Zum neuen Vizepräsidenten des Grossen Kirchgemeinderates wurde Remo Cottiati gewählt. In ihrer Funktion als Stimmenzählerin wurde Karen Laubacher-Schlöder bestätigt. Das Gelöbnis zur Inpflichtnahme der neuen Mitglieder des Grossen Kirchgemeinderates werde an der nächsten ordentlichen Sitzung am 14. März 2022 nachgeholt. Die Details zu den Wahlergebnissen sowie zu der Wahl der ständigen Kommissionen sind laut der Kirche «Anfang Januar » online zu finden. (bier)