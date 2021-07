Kanton Zug Starkregen: Überschwemmungen in Rotkreuz – Pensionäre müssen umziehen – Zugerbergbahn stellt Betrieb länger ein Weit über 100 Meldungen sind bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei nach einem heftigen Gewitter am Sonntag nach dem Mittag eingegangen. Einige Strassenabschnitte mussten vorübergehend gesperrt werden. Meldungen über verletzte Personen lagen bis um

16 Uhr laut einer Mitteilung keine vor. Raphael Biermayr Aktualisiert 25.07.2021, 16.44 Uhr

Am Sonntag kurz nach 12.30 Uhr erreichte ein starkes Gewitter vom Napfgebiet her den Kanton Zug. Dieses brachte auch Hagelschauer mit sich – wenngleich nicht so starke wie bei den beiden heftigen Unwettern Ende Juni. Dennoch standen am Sonntag laut Polizeiangaben innert kurzer Zeit in den Gemeinden Risch, Zug, Walchwil, Unterägeri und Oberägeri etliche Keller, Tiefgaragen und Strassen unter Wasser.

Die Zuger Polizei hat ein eindrückliches Video online gestellt:

Einige Strassenabschnitte mussten aufgrund der grossen Wassermassen vorübergehend gesperrt werden. So beispielsweise im Bereich Schmittli zwischen den Gemeinden Baar, Menzingen und Unterägeri.

Die Feuerwehren stehen im Dauereinsatz. Bild: Christian H. Hildebrand (Neuägeri, 25. Juli 2021)

Das Restaurant Schmittli wird umflossen. Bild: Christian H. Hildebrand (Neuägeri, 25. Juli 2021)

Eindrückliche Luftaufnahme der Überschwemmung. Bild: Christian H. Hildebrand (Neuägeri, 25. Juli 2021)

Oder auch im Ortszentrum in Rotkreuz.

Die Buonaserstrasse ist menschen- und autoleer. Bild: Leser/PD

Autos versinken halb. Bild: Leser/PD

Das Rotkreuzer Ortszentrum geht unter. Bild: Leser/PD

Die Feuerwehren der betroffenen Gemeinden standen zum wiederholten Mal in diesem verregneten Sommer im Dauereinsatz. Namentlich betraf dies die Feuerwehren von Zug, Oberägeri, Unterägeri, Menzingen, Baar, Walchwil, Risch und Hünenberg. Letztere half den Kameraden in Risch aus.

Evakuation im Zentrum Breiten

Die Gemeinde Oberägeri teilte am Sonntagnachmittag auf ihrer Website mit, dass im Betagtenzentrum Breiten ein ganzes Stockwerk evakuiert werden musste. «Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten glücklicherweise alle in freistehende Zimmer umziehen.» Überdies ist die Ratenstrasse, die erst kürzlich saniert wurde, in beiden Richtungen gesperrt gewesen.

Ebenfalls nicht passierbar war die Strecke zwischen Walchwil und Arth – weder auf der Strasse noch auf der Schiene. Dies laut den SBB wegen eines Erdrutsches. Die Zugerland Verkehrsbetriebe meldeten auf ihrer Website, dass die Buslinie 5 nur bis Oberwil Kreuz unterwegs war.

Pech haben die Betreiber der Zugerbergbahn. Diese ist kurz nach Wiederinbetriebnahme nach der üblichen Sommer-Revision erneut zum Stillstand gezwungen. «Die Wassermassen haben die Talstation Schönegg sowie die Bahngrube unter Wasser gesetzt», heisst es in einer Medienmitteilung. «Die Aufräumarbeiten sind im Gange und es muss im Anschluss das Ausmass des Schadens fundiert analysiert werden.» Daher werde auf unbestimmte Zeit ein Bahnersatz mittels Bussen erfolgen. Ein Biketransport sei deshalb «aus Platzgründen» nicht möglich. Der Fahrplan wird während dieser Zeit reduziert. Er ist auf www.zbb.ch zu finden.