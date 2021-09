Corona «Für uns kommt das nicht überraschend» – das sind die Zuger Stimmen zur Zertifikatspflicht Ab Montag gilt für den Besuch im Theater, Fitnessstudio oder Kino, für den Kirchengang wie auch für das Vereinsleben die 3-G-Regel. Verschiedene Zuger Akteure treffen nun ihre Vorkehrungen. Oliver Julier und Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 08.09.2021, 18.07 Uhr

Die Kommunikationsbeauftragte der Theater- und Musikgesellschaft Zug (TMGZ) Jennifer Fluck sieht die Sache gelassen:

«Mittlerweile sind wir erprobt darin, Massnahmen umzusetzen. Die letzten Monate haben uns gelehrt, flexibel zu sein.»

Bis jetzt wurden alle Veranstaltungen der TMGZ ohne Zertifikat geplant. Das Theater Casino Zug, wo die TMGZ-Anlässe stattfinden, hat bereits Anlässe anderer Veranstalter mit Zertifikatspflicht durchgeführt. «Für das Theater Casino Zug ist das nichts Neues», sagt Fluck. «Wir müssen uns für die Einlasskontrolle jetzt nur noch mit ihnen absprechen.»

Wer in Restaurants, Kinos und Fitnesscentern kein gültiges Zertifikat vorweisen kann, bleibt ab Montag draussen. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Am Programm der TMGZ ändere sich wegen der Zertifikatspflicht nichts, sagt Fluck weiter. Sie wird in einem ersten Schritt mit den Besucherinnen und Besuchern Kontakt aufnehmen, die bereits Tickets für eine bevorstehende Veranstaltung gekauft haben. Womöglich kann das Geld zurückerstattet werden.

Hoffnung auf steigende Impfquote im Kanton Zug Der Kanton Zug hätte sich per September zwar eine höhere Impfquote erhofft, sagt Gesundheitsdirektor Martin Pfister, ist im schweizweiten und vor allem zentralschweizweiten Vergleich damit aber zufrieden. Der Kanton Zug gehört zu den sieben Kantonen mit einer Impfquote über 60 Prozent, was ihn in der Zentralschweiz zum einsamen Spitzenreiter macht. Bei den 20- bis 40-jährigen Zugerinnen und Zugern liegt die Impfquote aber noch unter 50 Prozent. Pfister ist zuversichtlich, dass mit der Ausweitung der Zertifikatspflicht und mit den einfach zugänglichen Impfangeboten im Kanton die Impfquote gerade in dieser Altersgruppe weiter erhöht werden könne. Das ist auch mit Blick ins Spital wichtig. Dort liegen Stand Dienstag zwölf Personen stationär, zwei davon auf der Intensivstation. Der Grossteil dieser Covid-19-Patienten ist gemäss der Kommunikationsbeauftragten Sonja Metzger ungeimpft. Das Kantonsspital sei auf einen weiteren Anstieg der coronabedingten Hospitalisationen vorbereitet.

«Es ist wichtig, dass wir wieder proben können»

Für Lidija Bonic, Geschäftsführerin der Bodyworx Fitness Company AG, kommt die Ausweitung der Zertifikatspflicht nicht überraschend, wie sie gegenüber unserer Zeitung bereits sagte. Mit einer Software lassen sich die Zertifikate in der Kundendatenbank hinterlegen, so muss erst wieder eins vorgewiesen werden, wenn das alte abgelaufen ist. Ob sie denn mit Abokündigungen rechne? «Glücklicherweise haben wir sehr treue Kundinnen und Kunden», sagt Bonic, «die unsere Schutzkonzepte bis anhin wertgeschätzt haben.» Aus Telefonaten sei hervorgegangen, dass die meisten geimpft sind. Für jene, die sich weder impfen noch testen wollen, gebe es die Möglichkeit, das Abonnement bis zum Ende der Zertifikatspflicht am 24. Januar gegen eine kleine Gebühr zu pausieren.

Auch das Vereinsleben dürfte seine Abstriche machen müssen. So beginnen beispielsweise Guggenmusiken im Oktober mit ihren Proben. Jene mit mehr als 30 Mitgliedern sind ebenfalls der Zertifikatspflicht unterstellt. «Wir sehnen uns den Beginn der Saison schon lange herbei», sagt Stefan Boog, Präsident der Quaker Hünenberg. «Fürs Vereinsleben ist es nach fast einem Jahr Pause sehr wichtig, dass wir wieder proben können.» Nun werde der Vorstand der 56-köpfigen Guggenmusik zuerst abklären, wie hoch die Impfquote vereinsintern ist, um dann eine geeignete Lösung zu finden. Boog könnte sich vorstellen, eine Eingangskontrolle durchzuführen.

Wieder alle Kinositze frei

Die Reformierte Kirche in Zug hat sich – so weit wie möglich – ebenfalls auf die Zertifikatspflicht vorbereitet, sagt Klaus Hengstler, Kirchenschreiber der Reformierten Kirche Kanton Zug. Diese betreffe in erster Linie Veranstaltungen, wie beispielsweise Konzerte oder Vorträge, nun aber auch Gottesdienste, Beerdigungen und Hochzeiten mit mehr als 50 Teilnehmenden. Hengstler ergänzt:

«Wir versuchten während der ganzen Zeit der Pandemie alle Massnahmen einzuhalten. Diese Haltung werden wir auch weiterhin einnehmen.»

Es gehe nun darum, die Kontrolle des Zertifikats effektiv umzusetzen und dies intern zu kommunizieren. Die reformierte Kirche wird weiterhin alle betroffenen Personen über anstehende Änderungen bei Veranstaltungen und Gottesdiensten so gut wie möglich informieren.

Für die Zuger Kinos bedeutet die Entscheidung des Bundesrats vor allem eines: Stress. Als erstes müsse man mit der neuen Situation klar kommen und die rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren, sagt Thomas Ulrich, Geschäftsführer der Kino Hürlimann AG. Beurteilen könne er die Situation jedoch noch nicht, die Auswirkungen werden sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Die Kosten, die die neuen Massnahmen rund um die Zertifikatspflicht mit sich bringen, werden auf jeden Fall steigen, so aber auch die Einnahmen: Neu können die Zuger Kinos anstatt zwei Drittel wieder alle Plätze im Saal belegen.