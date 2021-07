Zug Gemeinden und Kanton haben über 30 Millionen Franken in Hochwasserschutz investiert Geflutete Keller und Garagen gab es einige. Auch die Strassen wurden überschwemmt. Wegen verschiedener Massnahmen ist man im Kanton Zug jedoch vergleichsweise glimpflich davongekommen. Vanessa Varisco 31.07.2021, 05.00 Uhr

2005 litt der Kanton Zug unter den starken Niederschlägen und kämpfte, wie die umliegenden Kantone, mit Hochwasser. Auch dieser Sommer ist ein regenreicher, die Pegelstände des Ägeri- und Zugersees sind beachtlich gestiegen, Bäche und Flüsse deutlich angeschwollen. Insbesondere den Reussdamm behielt der kantonale Krisenstab im Auge. Schäden wegen des Wassers sind entstanden, doch scheinen Kanton und Gemeinden aus den Ereignissen von 2005 gelernt und seither in den Hochwasserschutz investiert zu haben, um künftig grössere Schäden zu vermeiden.

Baudirektor Florian Weber sagt einführend: «Der Kanton Zug war glücklicherweise vom Hochwasser 2005 nicht allzu stark betroffen. Der weitaus grösste Schaden erlitt das Seminarhotel in Unterägeri durch die Überflutung des Ägerisees. Jener hatte einen Jahrhunderthochstand.» Nachholbedarf bezüglich Hochwasserschutz gab es vor allem in Oberägeri, allerdings eher wegen der Hochwasserproblematik 2003.

Die starken Niederschläge sorgten auch für Erdrutsche. Hier einer in Morgarten. Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 14. Juli 2021)

In Oberägeri hat sich seit Anfang der 2000er Jahre einiges getan. Beispielsweise wurden der Lutisbach zwischen Ober- und Unterägeri sowie der Mitteldorfbach ausgebaut. Auch der Schafmattbach beim Schulhaus Morgarten und der Ländlibach seien neben anderen Bächen in der Gemeinde ausgebaut worden, erklärt Gemeindepräsident Marcel Güntert. Insgesamt seien in der Gemeinde bislang knapp drei Millionen Franken in die Hochwasserschutzmassnahmen investiert worden.

Die Sanierungen hatten gemäss Güntert alle denselben Zweck: Mit einer Vergrösserung der Abflusskapazitäten sowie neuen Geschiebesammlern sollen grosse Unwetterschäden bei extremen Hochwassern möglichst vermieden oder zumindest vermindert werden. «Die Ereignisse in jüngster Vergangenheit haben gezeigt, die getätigten Massnahmen haben uns vor grösseren Schäden bewahrt», erklärt der Gemeindepräsident und führt aus:

«Jedoch müssen wir im Nachgang der diesjährigen Unwetter erneut über die Bücher, damit wir künftig noch besser gewappnet sind.»

Um eine Bilanz zu den aktuellen Unwetterereignissen zu ziehen, sei es allerdings aktuell noch zu früh.

Bäche und der See wurden gut saniert

Auch die Gemeinde Unterägeri, in der das Seminarhotel liegt, hat seither Massnahmen getroffen. Gemäss Gemeindepräsident Josef Ribary wurden seit 2005 «alle Bäche, welche ein erhebliches Gefahrenpotenzial aufweisen, überprüft und saniert». Vier bis fünf Millionen Franken hat die Gemeinde Unterägeri dafür ausgegeben.

Als grösstes Projekt benennt auch Unterägeri die Sanierung des Lutisbachs. Ausserdem, so Ribary, wurden in Zusammenarbeit mit dem Kanton auf dem Gemeindegebiet des Sees punktuell Verbesserungen umgesetzt. Beim Lorzenkanal, dem Abfluss des Ägerisees, wurde gemäss Ribary das Optimum der örtlichen Gegebenheiten ausgeschöpft und angepasst. Der Pegelstand des Ägerisees war Mitte Juli aber dennoch genug gestiegen, dass die Schifffahrt eingestellt und der Zugang zum See in Unterägeri gesperrt wurde.

Der Badeplatz im Birkenwäldli stand unter Wasser. Bild: Leser

Auf die Frage, ob sich die Massnahmen in jüngster Zeit bewährt haben, antwortet der Gemeindepräsident:

«Elementarereignisse stellen uns Menschen stetig vor neue Herausforderungen, da nicht zu 100 Prozent voraussehbar ist, mit welcher Kraft zu rechnen ist.»

Denn nicht nur die Bäche stellten bei hohen Wassermengen eine Herausforderung dar. Aktuell seien «leider wieder viele Keller und Garagen vollgelaufen», weil die Kanalisation durch die Hagelkörner und losen Blätter verstopft und blockiert worden sei. Das Wasser habe nicht abfliessen können, was zu Rückstau geführt habe.



Die Mitarbeitenden des Werkhofes und die Feuerwehr haben die Schächte schnellstmöglich freigeschaufelt und die Wassermassen aus den Untergeschossen abgepumpt. Ribary:

«Es wird laufend geprüft, an welchen Stellen noch mehr optimiert werden kann und wo ein besonderes Augenmerk in gewissen Gewittersituationen notwendig ist.»

Besonders die Gefahr von Hagelstürmen wird analysiert. Grundsätzlich zieht er aber eine positive Bilanz: Bäche und Seen seien nach heutigem Wissenstand gut saniert, was Schlimmeres verhindert habe.

Auslaufwerk beim Binzmühleweiher wurde optimiert

Die Gemeinde Risch und vor allem Rotkreuz wurde jüngst ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen: Das Dorfzentrum stand teilweise unter Wasser, und die Feuerwehr musste wie in anderen Gemeinden ausrücken. Untätig war die Gemeinde Risch seit 2005 aber nicht, wie Patrick Wahl, Vorsteher Planung/Bau/Sicherheit betont. Er sagt einführend: «Seit 2005 war die Gemeinde Risch wiederholt von diversen Starkregenereignissen betroffen, welche teilweise auch zu nennenswerten Überschwemmungen und Schäden geführt haben.» Deshalb wurden kontinuierlich unterhaltstechnische und bauliche Verbesserungen erarbeitet und umgesetzt.

Geflutete Keller und Tiefgaragen waren das Resultat des Unwetters in Rotkreuz. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 26. Juli 2021)

Einer der wichtigsten Punkte war die Optimierung des Auslaufwerks beim Binzmühleweiher. In den 1970er Jahren wurde der Wasserspiegel des Binzmühleweihers angehoben. Dies führte dazu, dass im SBB-Kanal Sedimente abgelagert wurden, was einen verminderten Abflussquerschnitt zur Folge hatte und die Durchlaufmenge stark reduzierte. Die Verlandungen im Kanal wurden deshalb ausgeräumt. Des Weiteren wurde die frontale Wand des Einlaufbauwerks abgebrochen und mit einer Schützentafel ersetzt, um einen Rückstau zu vermeiden und die volle Kapazität der Umgehungsleitung des Binzmühleweihers zu nutzen. Patrick Wahl erklärt:

«Bei drohendem Unwetter hebt die Feuerwehr die Schützentafel an, sodass der Kanal die maximale Wassermenge abführen kann.»

Neben dieser Optimierung wurden zahlreiche Massnahmen, eine unter anderem beim Einlaufbecken und dem Rechen des Chüntwilerbaches im Bereich Waldhof, vorgenommen. Alle Anpassungen haben gemäss Auskunft von Patrick Wahl lokal zu Verbesserungen geführt. Übergeordnet werden gegenwärtig im Rahmen des «Hochwasserschutzprojektes Rotkreuz» weitere und umfangreichere Schutzmassnahmen geplant. Der Baukredit für dieses Projekt soll im Laufe des Jahres 2022 an der Urne der Bevölkerung vorgelegt werden. Patrick Wahl kommentiert:

«Das aktuelle Ereignis, das in dieser Heftigkeit noch nie vorgekommen ist, hat aber deutlich gemacht, dass die Projektdimensionierungen nochmals überprüft werden müssen.»

Gleichzeitig fliessen laufend Erkenntnisse in weitere, kurzfristige Massnahmen ein.

Erfolgsgeschichte in Neuheim

Ein erfolgreiches Beispiel einer Hochwasserschutzmassnahme existiert in Neuheim: am Hinterburgmülibach. Jener hatte in der Vergangenheit für Überflutungen gesorgt, weshalb bauliche Massnahmen vorgenommen wurden. Gemeindeschreiber Thomas Rubin erläutert:

«Ohne die Offenlegung und Erhöhung der Abflusskapazität hätte der Bach wohl erneut Bereiche überflutet.»

Auch die Revisionsarbeiten am Rückhaltebecken an der Sihlbruggstrasse haben dazu beigetragen, dass die enormen Wassermengen dosiert haben abfliessen können. So musste die Feuerwehr am 25. Juli keinen Einsatz leisten:

Betroffen waren vor allem kleinere Bäche

Insgesamt wurden seit 2005 von Gemeinden und Kanton über 30 Millionen Franken – inklusive der Unterstützung des Bundes – investiert, wie Baudirektor Florian Weber Auskunft gibt. Sein Fazit zur Situation: Die jüngsten Ereignisse betrafen, bis auf den sanierungsbedürftigen Reussdamm, ausschliesslich kleine Bäche.

«Hauptproblem an diesen Bächen stellen die meist viel zu kleinen Strassen- und Wegdurchlässe sowie eingedolte Abschnitte dar.»

Davor staut sich Holz und Geschiebe, sodass der Abfluss nicht mehr gewährleistet ist und es zu Überflutungen kommt. Durch die lange Regenperiode sind die Böden wassergesättigt und es kommt bei steileren Hangpartien zu Rutschungen, die zusätzlich Geschiebe, Schlamm und Holz ins Gerinne eintragen. Die Gerinne sind für solche Prozesse zu klein und verfügen über zu wenig natürlichen Überflutungsraum.