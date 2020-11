Trotz Coronapandemie überlässt der Kanton Zug den Spitälern bei Operationen die Wahl In den beiden Zuger Akutspitälern werden noch immer Wahleingriffe durchgeführt. Die Kritik von Alain Berset – dass noch immer solche Eingriffe vorgenommen werden – betreffe Zug nicht, sagt der Gesundheitsdirektor. Zoe Gwerder 05.11.2020, 12.00 Uhr

Bundesrat Alain Berset hatte Mitte Woche kritisiert, dass es noch immer Spitäler gibt, die sämtliche Wahleingriffe vornehmen. Also Operationen und andere Eingriffe, welche nicht zwingend vorgenommen werden müssen, aber Personal und Betten bindet. Solche Eingriffe werden auch im Kanton Zug noch durchgeführt – zumindest teilweise. Eingreifen will die Zuger Regierung jedoch nicht. Gemäss Gesundheitsdirektor Martin Pfister hatte man bei der Vorbereitung auf eine allfällige zweite Welle das Konzept überarbeitet, welches vorgibt, wie die Priorisierung der Behandlungen erfolgt. «Dies je nach Situation in Bezug auf die Kapazität in den beiden Zuger Spitälern und der ganzen Region», so Pfister. Das Konzept sehe vor, dass die Wahleingriffe kontinuierlich reduziert werden. Auch die laufende Verlagerung der Eingriffe vom Kantonsspital zur Andreas Klinik werde in diesem Konzept festgehalten.