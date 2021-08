Leder: In Zug werden neue Sitze für die Busse getestet

KANTON ZUG Verkehrsbetriebe testen Ledersitze für ihre Busflotte Sitzt es sich bequem auf den Stoffsitzen in den Bussen der Zugerland Verkehrsbetriebe, oder dürfte es lieber Lederpolster sein? Zur Sitz-Frage läuft in Zug ein gross angelegter Markttest. Martin Messmer 26.08.2021, 05.00 Uhr

Blaue Sitze mit Stoffbezug: So kennt man die Sitzgelegenheiten in den meisten Bussen der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB). Doch derzeit ist auch ein Bus mit ganz anderen Sitzen auf den Zuger Strassen unterwegs. In diesem wurden Sitze mit Lederbezug montiert, diese sind in einem hellen Grau sowie in Blau gehalten; im Gegensatz zu den herkömmlichen Mustern völlig uni, also ohne irgendwelche Muster oder sonst grafischen Elementen. Nur das Logo der ZVB ist in weisser Schrift dezent in das Leder eingestickt. Als Passagier fühlen sich diese Ledersitze recht bequem an, und auch optisch machen sie einiges her, so ein erster, natürlich subjektiver Eindruck des Schreibenden. Wo und wann genau man sich selber einen eigenen Eindruck verschaffen könnte, ist schwierig zu sagen, denn der Bus ist auf unterschiedlichen Linien unterwegs.

«Wir testen die Ledersitze als Alternative zu den Stoffsitzen»

Das sind die Ledersitze, die aktuell in einem Bus der Zugerland Verkehrsbetriebe einem Markttest unterzogen werden. Bild: mme

Zum Vergleich: So sehen aktuelle Sitze mit Stoffbezug in vielen Zuger Bussen aus. Bild: mme

Auf Nachfrage hiess es bei den ZVB, dass ein Markttest durchgeführt werde mit diesen Ledersitzen. «Wir wollen die Ledersitze als Alternative zu den bewährten Stoffsitzen testen», sagt Philipp Hofmann, Leiter Markt bei der Zugerland Verkehrsbetriebe AG. Dieser Markttest läuft nun seit rund eineinhalb Jahren und wird weitergeführt. Bisherige Erkenntnisse: «Abnützung stellen wir etwa im gleichen Rahmen fest wie bei den Polstersitzen», sagt Hofmann. Und auch die Kosten würden sich im gleichen Rahmen wie jene für die Polstersitze bewegen. Bei den Sitzen übrigens, die aktuell im speziell umgerüsteten Bus im Einsatz sind, handelt es sich bei den Bezügen um echtes Leder und nicht etwa Kunstleder, wie Hofmann ausführt.

Entschieden ist Stand jetzt noch kaum etwas. Weiter geht der Markttest laut Hofmann so:

«Spannend wird zu einem späteren Zeitpunkt die Kundenmeinung sein. Bis dorthin möchten wir jedoch zuerst die Sitze weiter auf die langfristige Robustheit testen.»

Ein Bus der Zugerland Verkehrsbetriebe am Kolinplatz in Zug. Zugerland Verkehrsbetriebe.

Der Zeitpunkt der Kundenbefragung steht indes noch nicht fest, ja er wird wohl erst in ein paar Jahren stattfinden. Denn: Die Ledersitze werden auf die ganz lange Sicht getestet – aus gutem Grund, wie Hofmann ausführt. «Für Sitze in öffentlichen Transportmitteln gibt es ganz unterschiedliche Materialien, etwa Holz, Stoff oder eben Leder. Wenn man sich für ein Material entscheidet, dann muss dieser Entscheid sitzen. Denn wenn wir dereinst unsere ganze Flotte mit weit über 100 Bussen mit neuen Sitzen ausgestattet haben wollen, muss sichergestellt sein, dass diese Sitze allen Anforderungen genügen.» Zum Beispiel müsse über eine längere Zeit nachgewiesen werden, dass neue Sitze in allen Jahreszeiten den je nach Saison und Wetter und Temperaturen verschiedenen Beanspruchungen standhalten.

Busse würden nicht nachgerüstet

Ein Umstand hingegen steht laut ZVB jetzt schon fest: Sollte der Entscheid für das Leder ausfallen, «dann werden wir nicht sofort alle unsere Busse umrüsten. Sondern dann werden wir bei Neuanschaffung entsprechende Bestellungen eben mit Ledersitzen auslösen.»

Bei den aktuellen Test-Sitzen handelt es sich um solche mit echtem Lederbezug, nicht etwa um Kunstleder, wie es auf Anfrage heisst. Bild: mme

Besonders erfreut ist Hofmann übrigens über den Umstand, dass die getesteten Ledersitze bis jetzt noch kein Ziel von Vandalenakten waren. Was ihn aber eigentlich gar nicht so überrascht: «Wir haben bei den Zugerland Verkehrsbetrieben sehr anständige Passagiere und allgemein wenig Probleme mit Vandalismus. Auch die geltenden Regeln in unseren Bussen, etwa das Ess- und Trinkverbot, werden sehr gut respektiert.»

Vielleicht werden die Zuger Buspassagiere dafür ja in Zukunft mit Ledersitzen verwöhnt – Autofahrer zahlen für solche als optionale Ausstattung Aufpreis.

