Solarstrom-Bilanz im Kanton Zug nach tristem Sommer und Hagel

Kanton Zug Viel Schnee, wenig Sonne und Schäden durch den Hagel – keine guten Zeichen für die lokale Solarstromproduktion Nach diesem trüben Sommer müsste die Solarstrom-Produktion unter dem Durchschnitt liegen. Ganz so simpel ist die Rechnung allerdings nicht. Der Bau von Sonnenkollektoren und Solarpanels boomt derweil weiterhin. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Fotovoltaikanlagen, wie hier in der Gulmmatt in Baar, wurden diesen Sommer vielerorts durch Hagel beschädigt.

Bild: Matthias Jurt (8. Oktober 2021)

Wolkenverhangen, regnerisch und kühl, begleitet von starken Unwetter, sogar Hagelstürmen: So bleibt der vergangene Sommer in Erinnerung. Das hatte nicht nur Einfluss auf die Gemütslage vieler, sondern wohl auch auf die Produktion von Sonnenenergie.

Im Vergleich zum starken Vorjahr gebe es tatsächlich einen Unterschied in der Stromproduktion, sagt Karin Wyss-Iten von der Ägerital Energie Genossenschaft. «Dieser ist aber nur zum Teil auf den letztjährigen starken Sommer zurückzuführen, sondern auch auf den schneereichen Winter», ergänzt sie. So ist der Ertrag in den ersten neun Monaten diesen Jahres um 20 Prozent tiefer als im Vorjahr.

«Die grösste Produktionsdifferenz ist in den Monaten Januar und April entstanden»

, ergänzt Wyss. Im Vorjahr habe es viel weniger Schnee gegeben, zusätzlich sei der April 2020 extrem sonnig gewesen. «Zu erwähnen ist zudem, dass der Juni 2021 um rund 8 Prozent besser war als im Vorjahr.»

Wärme- oder Stromgewinnung Sonnenkollektoren werden zur Wärmegewinnung eingesetzt, das heisst für eine thermische Nutzung. Solarpanels respektive Fotovoltaikanlagen für die Stromgewinnung. Für einen durchschnittlichen Schweizer Vier-Personen-Haushalt im Eigenheim rechnet man mit einem jährlichen Verbrauch von rund 4500 Kilowattstunden.

Die Ägerital Energie Genossenschaft hat bisher 13 Fotovoltaikanlagen ans Stromnetz angeschlossen. Rund 840'000 Kilowattstunden Strom werden pro Jahr produziert. Das entspricht etwa dem Bedarf von 210 Haushalten. Zu finden sind die Anlagen im Ägerital und in Menzingen, etwa auf grossen Scheunendächern, auf dem Dach des Werkhofs oder des Alters- und Pflegezentrums Luegeten in Menzingen.

Karin Wyss sagt: «Es zeigt sich, dass es zwar Unterschiede gibt, diese sich über die Jahre ausgleichen.» Für die Ägerital Energie Genossenschaft bedeute das, dass vorsichtig budgetiert werde und man sich immer über sonniges Wetter freue. «Erfahrungsgemäss darf uns schlechtes Wetter nicht in Schwierigkeiten bringen», ergänzt sie. Von den Hagelstürmen im Juni wurden die Anlagen der Genossenschaft verschont.

Produktion um 14 Prozent tiefer als im letzten Jahr

Ein ähnliches Fazit wie Karin Wyss zieht auch Stephan Müller, Geschäftsführer der Elektro-Genossenschaft Hünenberg (EGH): «Wenn ich unsere eigenen zwölf Fotovoltaikanlagen betrachte, war die Produktion von Januar bis August 2021 tiefer als im Vorjahr.» Eine Ausnahme bildet auch hier der Juni. Müller begründet das einerseits ebenfalls mit dem vielen Schnee, der bis in den Frühling auf den Anlagen lag und andererseits damit, dass die Frühlings- und Sommermonate generell wenige Sonnentage hatten:

«Die Produktion ist in diesem Zeitraum rund 14 Prozent tiefer als 2020, wobei berücksichtigt werden muss, das das Jahr 2020 eines der besten überhaupt war.»

Neben den 12 eigenen Anlagen sind im Netzgebiet der EGH total 100 Fotovoltaikanlagen mit einer jährlichen Gesamtleistung von rund 1.02 Gigawattstunden in Betrieb. Von den Unwettern wurden auch sie verschont.

Im Gegensatz zur Anlage auf den Dächern der Risi Immobilien AG in der Gulmmatt in Baar, die erst seit letztem März in Betrieb ist. Die 7500 Quadratmeter grosse Anlage ist die bisher leistungsstärkste im Kanton Zug. Sie kann eine Leistung von 1500 Kilowatt-Peak erreicht. Das würde ausreichen für die Versorgung von 330 Einfamilienhäusern. Allerdings wurde sie Ende Juni zu 80 Prozent durch die Stürme beziehungsweise den Hagel zerstört. «Der Schaden beläuft sich auf rund eine Million Franken, ohne Betriebsausfall, der nicht versichert ist», sagt Adrian Risi, Geschäftsführer der Risi Immobilien AG.

Muhamet Kamberi, Monteur von Suter&Partner, montiert die neuen Panels auf dem Dach der Risi Immobilien AG in Baar. Bild: Matthias Jurt (8. Oktober 2021)

Momentan laufe die Reparatur auf Hochtouren. Die Hälfte der Anlage sei bereits wieder am Netz. Bis im November sollte das dann wieder für die ganze Anlage gelten.

Rund ein Duzend Fotovoltaikanlagen wurden beschädigt

Gelitten haben auch die kantonalen Anlagen. Die Schadenssumme beträgt zirka 250'000 Franken, schreibt Baudirektor Florian Weber auf Nachfrage. Die Schäden wurden der Gebäudeversicherung Zug (GVZG) gemeldet und werden auch von dieser übernommen. Richard Schärer, Direktor der GVZG, spricht von «einigen Duzend grösseren und kleineren Solar- und Fotovoltaikanlagen» im Kanton Zug, die durch den Hagel beschädigt wurden.

Der primäre Fokus liege momentan auf der Schadensbewältigung. «Die Auswertung, wie hoch die Schäden an Solaranlagen, oder auch anderen Einzelbauteilen sind, ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden und daher momentan nicht von oberster Dringlichkeit», führt er aus. Aktuell gehe man davon aus, dass sich die Schäden an den Anlagen im unteren zweistelligen Millionenbereich bewegen würden. Betroffen waren insbesondere die Gemeinden Cham, Hünenberg, Steinhausen und Baar.

Baudirektor Florian Weber.

Bild: stk

Konkrete Zahlen, ob sich der triste Sommer auf die Produktion von Sonnenenergie ausgewirkt hat, gibt es vom Kanton noch nicht. Dies, weil die Stromproduktion beim Kanton auf der Basis von Jahreserträgen ausgewertet werden. «Die Daten für das Jahr 2021 werden erst im ersten Quartal 2022 vorliegen», so Weber.

Fünf Prozent des Strombedarfs wird mit Solarstrom abgedeckt

Ganz allgemein boomt die Solarstromproduktion im Kanton Zug. Wurde 2017 noch rund ein Prozent des gesamten Strombedarfs durch Fotovoltaikanlagen gewonnen, waren es im Jahr 2020 schon etwa rund fünf Prozent. «Wir hoffen, dass diese positive Entwicklung weiter anhält», sagt Baudirektor. Möglich ist das durchaus. Theoretisch könnte gar ein Drittel des kantonalen Strombedarfs durch Sonnenenergie gewonnen werden.

Zum beträchtlichen Anstieg der Produktion von Zuger Sonnenstrom habe wohl auch beigetragen, dass im Gegensatz zu früheren Jahren der erzeugte Strom direkt verwendet werden könne, führt Weber aus. «Dies sowohl im eigenen Gebäude wie auch als Gemeinschaft von mehreren Gebäuden wie zum Beispiel im Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV).»

Der Kanton geht dabei mit gutem Beispiel voran: In den nächsten fünf Jahren sollen 18 Fotovoltaikanlagen auf kantonseigenen Gebäuden installiert werden. Zusammen werden diese rund zwei Gigawattstunden Solarstrom erzeugen. «Jüngstes Beispiel», so Weber, «ist die Fotovoltaikanlage auf Dächern der Kantonsschule Zug, die während der Sommerferien installiert wurde.»