KANTON ZUG Vom arbeitslosen Drucker zum Pfleger: Wie dieser Zuger dank eines Stipendiums eine neue Zukunft bekam Arbeitslos und frisch geschieden stand Alexander Gschwend an einem Tiefpunkt in seinem Leben. Eine Zweitausbildung gab ihm neuen Lebensmut. Cornelia Bisch 24.05.2021, 17.00 Uhr

Er habe 20 Jahre lang als Offsetdrucker gearbeitet, erzählt Alexander Gschwend aus Oberwil.

«Wie tausend andere erhielt ich im Jahr 2015 die Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen. Die Druckindustrie ist am Boden.»

Im selben Jahr habe sich seine Frau von ihm getrennt. Das sei eine schreckliche Zeit gewesen, erinnert sich der zweifache Vater.

«Ich wollte unbedingt etwas ändern und nicht mehr arbeitslos sein.» In seinen angestammten Beruf zurückzukehren, schien unmöglich. Also dachte der damals 35-Jährige über eine Zweitausbildung nach. «Ich wollte schon in meiner Jugend Pfleger werden, aber leider kam es damals nicht dazu», erzählt Gschwend. Er ersuchte beim Arbeitsamt um Unterstützung für die Ausbildung.

«Dort erhielt ich eine Absage, obschon ich mit deutlich weniger Geld zufrieden gewesen wäre, als mit der Summe, die ich monatlich als Arbeitslosenentschädigung erhielt.»

Er schüttelt den Kopf darüber. «Das konnte ich nicht begreifen.» Auch beim Sozialamt wies man ihn ab. «Erst wenn ich ausgesteuert sei, könne ich Sozialhilfe beantragen, wurde mir dort gesagt.» Mit einem Hinweis auf die Stipendienstelle des Kantons Zug entliess man ihn.

Alexander Gschwend aus Oberwil ist heute wieder glücklich. Nachdem er seine Stelle als Drucker verloren hatte, absolvierte er eine Zweitausbildung zum Pfleger. Bild: Stefan Kaiser (Zürich, 20. Mai 2021)

Vollstipendium und Kredit bilden eine gute Basis

Dort aber wurde dem entschlossenen Kämpfer geholfen. «Frau Niederberger lud mich zum Gespräch ein. Nachdem ich sämtliche Unterlagen eingereicht hatte, erhielt ich von ihr den Zuschlag für ein Vollstipendium.» Dies bedeutet, dass dem jungen Vater ein jährlicher Betrag von 21'000 Franken à fonds perdu für die Dauer seiner Ausbildung zur Verfügung gestellt wurde. Den vollen Kreditrahmen von jährlich 8000 Franken gewährte man ihm zusätzlich.

«Zusammen mit einem kleinen Lehrlingslohn war das natürlich noch immer nicht ausreichend, aber es bildete eine gute Basis», so Gschwend. Die Stadt Zug habe ihm für die Zeit der Ausbildung Alimentenbevorschussung gewährt, was eigentlich nicht übliche Praxis in solchen Fällen sei.

«Ohne die Unterstützung dieser beiden Stellen hätte ich die Ausbildung nicht machen können»

Alexander Gschwend arbeitet seit vier Jahren als Pfleger in der Hirslanden Klinik in Zürich. Ein Stipendium machte die Zweitausbildung für ihn möglich. Bild: Stefan Kaiser (Zürich, 20. Mai 2021)

Nachtwächter und Pizzakurier

Dennoch forderte ihn die Ausbildung bis zum Anschlag. «Ich nahm zwischendurch immer wieder Jobs als Nachtwächter und Pizzakurier an, um über die Runden zu kommen», erzählt er. Aber die Ausbildung habe ihn mit Freude erfüllt, und er habe wieder eine Zukunftsperspektive gehabt.

«Das war es wert.»

Im März 2020, pünktlich zum Ausbruch der Pandemie, schloss Alexander Gschwend seine Abschlussprüfung mit Auszeichnung ab. Seither arbeitet er in der Abteilung für Schlaganfallpatienten in der Hirslandenklinik Zürich, wo er bereits die Lehre absolviert hat, und trägt Monat für Monat seinen Schuldenberg ab. «Es läuft super. Ich habe Freude an der Arbeit und sehe einen Sinn darin.» In der Druckerei sei er als letztes Glied in der Kette immer nur eine Nummer gewesen.

«Hier aber bekomme ich von den meisten Patienten viel Wertschätzung.»

Mittlerweile ist er sogar Ausbilder geworden. Natürlich sieht Gschwend auch die negativen Seiten des Pflegeberufs, den sehr strengen Arbeitsalltag, den vergleichsweise niedrigen Lohn und die Vorurteile der Patienten gegenüber Pflegenden mit Migrationshintergrund. «Hier müsste noch viel getan werden», ist er überzeugt. Was er dazu beitragen kann, tut er jeden Tag. «Ich bin sehr dankbar für diese zweite Chance.»

Zwei Millionen Franken Stipendien jährlich

Sandra Niederberger von der Stipendienstelle Zug. Bild: PD/Timo Orubolo Fotografie

Mitte März fand eine Infoveranstaltung des Berufsinformationszentrums (BIZ) zum Thema Stipendien im Kanton Zug statt. «Man findet aber sämtliche Informationen jederzeit auch online», sagt Sandra Niederberger von der Stipendienstelle Zug. Grundsätzlich seien Schweizer Bürger unter 40 Jahren mit geringem Einkommen und Vermögen, die eine anerkannte Aus- oder Weiterbildung machen wollten und den stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton Zug hätten, dazu berechtigt, Stipendien zu beantragen.

«Der Bewerber reicht jährlich ein neues Gesuch mit dem amtlichen Formular und den geforderten Unterlagen ein», legt Niederberger dar. Dies könne vier Wochen vor bis maximal vier Wochen nach Ausbildungsbeginn erfolgen.

Im Kanton Zug werden Stipendien in der Höhe von zirka zwei Millionen Franken jährlich vergeben, im Einzelfall sind das zwischen 300 Franken (Mindestunterstützung) und 16'000 Franken (Vollstipendium). Verheiratete oder Alleinerziehende bekommen bis zu 21'000 Franken jährlich. Niederberger rechnet nach:

«Im letzten Jahr bearbeiteten wir 650 Gesuche.»

Abgelehnt wird ein Gesuch meist dann, wenn der stipendienrechtliche Wohnsitz nicht im Kanton Zug liegt oder die Ausbildung nicht anerkannt ist. «Für Kurse, die weniger als ein Jahr dauern, gibt es grundsätzlich keine Unterstützung.»

Die Eltern bleiben unterstützungspflichtig

Manchmal komme es zu Diskussionen bezüglich der Elternbeitragspflicht.

«Viele wissen nicht, dass die Erstausbildung, die ja von den Eltern finanziert werden muss,im Falle eines Gymnasiasten bis zum Master-Titel reicht.»

«Wenn die Eltern ihre Söhne oder Töchter nicht unterstützen können, sind sie natürlich stipendienberechtigt. Aber grundsätzlich sind sie in der Pflicht, und ihre Situation wird bei der Vergabe mitberücksichtigt.»

Chancengleichheit soll gefördert werden

Reicht das Stipendium nicht aus oder ist ein Bewerber über 40 Jahre alt, kann er ein Darlehen zu moderaten Bedingungen beantragen.

«Ziel ist es, die Chancengerechtigkeit zu fördern, damit nicht finanzielle Gründe verhindern, dass jemand eine passende Aus- oder Weiterbildung machen kann», so Niederberger. Die Ansätze seien von Kanton zu Kanton unterschiedlich. «Man versucht jedoch, dies zu harmonisieren.» Zug liege in Bezug auf die Höhe der pro Kopf Auszahlungen eher im unteren Bereich, weil die Verdienste im Kanton vergleichsweise hoch seien. «Für Ausbildungen auf der Tertiärstufe sind die Beiträge im interkantonalen Vergleich jedoch überdurchschnittlich hoch.»

Momentan berechne Zug noch als letzter Kanton die Beiträge nach Punktesystem. «Wir werden aber ebenfalls auf das sogenannte Fehlbetragssystem wechseln, welches transparenter ist für die Bewerber, indem Einkommen und Ausgaben gegenübergestellt werden», erklärt Niederberger. Bis zum Jahr 2023/24 sollte die Umstellung erfolgt sein.

Weitere Informationen auf www.zg.ch/stipendien