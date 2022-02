Zug: 90 Millionen Franken Schäden wegen drei Sommerstürmen

Kanton Zug Wegen dreier Sommerstürme 2021: Gebäudeversicherung rechnet mit Schäden von über 90 Millionen Franken Drei heftige Stürme fegten letztes Jahr über Zug hinweg und sorgten für tausende Schadenmeldungen an Gebäuden. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Alles voller Wasser und Dreck: Bei der Schule in Oberwil trat der Brunnenbach über das Ufer und überschwemmte letzten Juli den Schulhausplatz. Das Wasser drang auch in das Gebäude ein. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. Juli 2021)

Golfballgrosse Hagelkörner, tosender Wind und überflutete Strassen: Die drei Jahrhundertgewitter, die letzten Sommer über den Kanton fegten, bleiben den Zugerinnen und Zugern noch lange in Erinnerung. Die grossen Unwetter sorgten nicht nur für verbeulte Autodächer, sondern auch für Schäden an Gebäuden. Zerschlagene Dächer, verbogene Rollläden und lädierte Fassaden zählen zu den häufigen Defekten.

So sah der Bahnhof Zug nach dem Gewitter im letzten Juni aus: Alles ist voller Hagel. Leserbild

Aufgrund der ausserordentlichen Unwetter gingen bei der Gebäudeversicherung Zug Tausende Schadensmeldungen ein, erklärt Direktor Richard Schärer. Anhand der provisorischen Schadensbilanz 2021 führt er die Ausmasse aus. «Insgesamt wurden letztes Jahr rund 8300 Elementarschäden – solche, die nicht aufgrund eines Feuers entstanden sind – verzeichnet.

2020 waren es knapp 800 Meldungen, die Schadensereignisse sind also auf gut das Zehnfache gegenüber dem Vorjahr angestiegen», beschreibt Schärer. Die geschätzte Schadenssumme der Elementarereignisse beläuft sich auf rund 90 Millionen Franken; im Vorjahr waren es zwei. «Das Jahr 2021 war damit wirklich ein Rekordjahr im negativen Sinne», sagt der Direktor der Gebäudeversicherung Zug.

Die Chamerstrasse in Zug wurde wegen des schweren Unwetters abgesperrt. Bild: Christian Peter Meier (Zug, 21. Juni 2021)

Prävention gegen Hagelstürme ist schwer

Ausschlaggebend für diesen Rekord waren hauptsächlich die drei «Massenereignisse», wie sie im Versicherungswesen genannt werden. Knapp 7900 der 8300 Schadenfälle gehen auf diese Gewitter zurück. Schärer sagt dazu:

«Ohne diese extremen Wetterlagen lägen die Schadensmeldungen ungefähr im Durchschnitt der letzten Jahre.»

Um von einem Trend hin zu mehr Schadensmeldungen zu sprechen, ist die Vergleichsperiode jedoch zu kurz. Laut Richard Schärer gab es in den letzten 20 Jahren vier grössere Ereignisse mit vielen Meldungen. «Das letzte Jahr könnte Zufall sein. Vielen Forschenden und Klimatologen zufolge werden aber heftige Gewitter und Wetterumschwünge mit dem Klimawandel häufiger. In diesem Fall gäbe es auch künftig Jahre mit vielen Schäden.»

Nicht nur der Zuger Bahnhof, sondern auch viele Gebäude litten unter dem massiven Hagel. Bild: Andreas Fässler

Darauf müsse sich die Gebäudeversicherung einstellen. Etwa indem sie intern Abläufe optimiert, die Bevölkerung darauf sensibilisiert und unterstützt, was bei starken Gewittern zu tun ist, und sich mit Bauherren austauscht, wie Häuser besser gerüstet sein können für tosende Stürme. In manchen Fällen ist die Prävention aber fast unmöglich. «Zum Beispiel bei Hagel. Da kann ein Hausbesitzer kaum etwas entgegenwirken, gerade wenn die Körner so gross sind wie letztes Jahr. Sie übersteigen die Belastbarkeit einer Fassade. Es gibt kaum einen Weg, dass jene bei einem derartigen Hagelsturm nicht kaputtgehen.»

Ein heftiges Unwetter legte die Zugerbergbahn für Wochen lahm Bild: PD

Anders sieht es bei Starkregen aus. Wenn beim Bau etwa der Lichtschacht einige Zentimeter höher gemacht würde, können einige Kellerflutungen vermieden werden. Hausbesitzer und -besitzerinnen sollten Kellerfenster schliessen, im Notfall mit Brettern oder Sandsäcken präventiv Lücken schliessen. Prävention ist gemäss Schärer deshalb wichtig, weil im Schadenfall der versicherte Wert wohl finanziell ersetzt werden kann, der emotionale Wert eines Erinnerungsstücks, das zerstört wird, aber verloren geht: «Die Gebäudeversicherung kann den Schaden zahlen, wenn ein Keller geflutet wird. Das Familienfotoalbum, welches völlig durchnässt oder verschlammt ist, bleibt aber unersetzlich.»

Schäden nach Priorität ordnen

Die vielen Schadenfälle bedeuten einen grossen Arbeitsaufwand für die Gebäudeversicherung. 6000 der 8300 Fälle sind derzeit in Bearbeitung, über 2000 müssen noch angegangen werden. «Um den Aufwand stemmen zu können, machen wir eine Triage», erklärt Schärer. Schäden mit hoher Priorität sind zum Beispiel jene, bei denen es wegen eines Lecks durch das Dach rinnt. Ein verbogener und klemmender Rollladen sei ärgerlich für die Betroffenen, werde der hohen Auslastung wegen aber eher zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet. Richard Schärer schätzt dabei das Entgegenkommen der Kundschaft:

«Wir haben grosses Glück, dass unsere Kundinnen und Kunden Verständnis zeigen. Dafür sind wir sehr dankbar.»

Die Mitarbeitenden der Gebäudeversicherung selbst müssen flexibel bleiben. Ein Sitzungszimmer musste zu temporären Arbeitsplätzen umfunktioniert werden, denn aufgrund der hohen Auslastung mussten mehr Teilzeitmitarbeitende eingestellt werden. Ausserdem kann die Gebäudeversicherung von nebenberuflichen Experten profitieren, etwa Bauherren und Architekten, die für die Versicherung Offerten und Rechnungen prüfen. «Darüber hinaus arbeiten zeitweise Kollegen aus Gebäudeversicherungen anderer Kantone, die es letztes Jahr weniger hart getroffen hat, bei uns mit», erläutert Schärer.

Das Unwetter im Juni 2021 hat den grossen Baum beim Badeort Tellenörtli entwurzelt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Juni 2021)

Man stellt sich darauf ein, dass die Schäden der drei extremen Gewitter das Team noch das ganze Jahr beschäftigen werden. «Solche Massenereignisse bringen uns ans Limit und auch wir müssen uns die Frage stellen, was wir für künftige Situationen optimieren könnten.» Zur Veranschaulichung: Die Mitarbeitenden sind derzeit mit mehr als 50'000 Dokumenten beschäftigt. «Unsere Mitarbeiter müssen sehr viel leisten, das ganze Team organisiert sich aber gut und leistet sehr gute Arbeit.»

Sollte dieses Jahr wieder ein ausserordentliches werden, käme auf einen «Stapel Arbeit ein grosser neuer». Richard Schärer: «Auch in so einem Fall müsste wieder priorisiert werden und die dringlichen Fälle zuerst bearbeitet werden.»

