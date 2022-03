Kanton Zug Wegen «unnötigem Lärm»: Mehrere Autofahrer bei Tuner-Treffen verzeigt In Steinhausen und Rotkreuz fand am Samstagabend ein Autotreffen mit mehreren hundert Fahrzeugen statt. Die Zuger Polizei war präsent und verzeigte mehrere Personen. 20.03.2022, 16.52 Uhr

Das Auto-Treffen auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum Zugerland. Bild: Zuger Polizei

Rund 500 Fahrzeuge und deren Insassen versammelten sich am Samstagabend beim Einkaufszentrum Zugerland in Steinhausen. Die Autofahrerinnen und Autofahrer waren gemäss Angaben der Zuger Polizei aus diversen Kantonen und dem nahen Ausland angereist. Die Polizei befand sich vor Ort und führte Kontrollen durch – einige Autofahrer schienen sich dadurch jedoch nicht beirren zu lassen. So wurde unter anderem ein 35-Jähriger verzeigt, der mit seinem Audi durch das Hochdrehen des Motors «vermeidbaren und unnötigen Auspufflärm» verursachte.