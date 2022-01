Kanton Zug: Wer schafft es in den Regierungsrat?

Gesamterneuerung Zuger Wahlen: Wer schafft es 2022 in die Regierung? Die Gesamterneuerungswahlen dürften – neben Corona – im Kanton Zug das dominierende Thema sein. Die Ausgangslage ist spannend. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 03.01.2022, 05.00 Uhr

Wer schafft am 2. Oktober 2022 den Sprung ins Regierungsgebäude in Zug? Bei den Gesamterneuerungswahlen geht es um die Bestellung des Regierungs- und des Kantonsrats sowie des Zuger Stadtrats und des Stadtparlaments und der Gemeinderäte. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 10. November 2021)

Die Coronapandemie dürfte auch 2022 international, national, regional und lokal dominieren. Mit noch offenen Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens. Immerhin gibt es im Kanton Zug dieses Jahr einige Fixpunkte, die als Ereignis mindestens planbar sind, deren Ausgang aber relativ offen ist. Unter anderem die Gesamterneuerungswahlen oder grössere Bauprojekte.

Die Ausgangslage zu den Regierungsratswahlen am 2. Oktober präsentiert sich auf den ersten Blick als unspektakulär. Von den sechs Regierungsräten und einer Regierungsrätin tritt ein Regierungsrat auf Ende der Legislatur zurück: Sicherheitsdirektor Beat Villiger (Mitte). Aktuell setzt sich die Zuger Regierung aus je zwei Vertretern der SVP (Heinz Tännler, Stephan Schleiss), der FDP (Andreas Hostettler, Florian Weber) und zwei Vertretern und einer Vertreterin der Mitte (Silvia Thalmann-Gut, Martin Pfister, Beat Villiger) zusammen. Auffällig ist, dass die Zuger Linke nicht in der Regierung vertreten ist. Das soll sich ändern. Und damit werden die Regierungsratswahlen doch noch etwas spektakulär. So bündeln ALG und SP im Kanton Zug ihre Kräfte. Und zwar so, dass die ALG für einen Sitz in der Regierung kandidiert und von der SP unterstützt wird.

Die gewählte linke Taktik könnte durchaus von Erfolg gekrönt sein, wäre da nicht die Mitte, die weiterhin – obwohl wähleranteilsmässig übervertreten – Anspruch auf den frei werdenden Sitz Beat Villigers erhebt. Die Linke zielt also auf den dritten Mitte-Sitz. Weder ALG noch Mitte haben Namen möglicher Kandidatinnen oder Kandidaten genannt. Vorzugsweise steigen beide Parteien mit Kandidatinnen in die Wahl. Eine weitere Frau täte der Regierung durchaus gut. Natürlich sind Überraschungen in Majorzwahlen nie ausgeschlossen. Insbesondere in der aktuellen Lage. Die wieder antretenden Kräfte dürfen sich bezüglich Wiederwahl einigermassen sicher fühlen – sofern sie sich nicht noch grobe Schnitzer leisten.

Etwas anders als 2018 gestaltet sich die Ausgangslage zu den Kantonsratswahlen, mindestens für zwei Gemeinden. Cham (bisher 10 Sitze) erhält aufgrund des Bevölkerungswachstums einen weiteren Sitz und kommt damit auf 11 Mandate. Dies zu Lasten von Hünenberg (bisher 6 Sitze), das neu nur noch 5 Personen in den Kantonsrat schicken kann. Es darf in beiden Gemeinden erwartet werden, dass die bisher vertretenen Parteien sich wieder um die Sitze bewerben werden.

Mit Spannung darf das Abschneiden der SVP erwartet werden. SVP-Kantonalpräsident Thomas Werner hat in dieser Zeitung angekündigt, die Mitte als kantonal wählerstärkste Partei ablösen und die grösste Kantonsratsfraktion bilden zu wollen.

Im Zuger Stadtrat treten auf das Ende der Legislatur Stadtpräsident Karl Kobelt (FDP) und Vroni Straub-Müller (CSP) zurück. Die FDP will den Sitz Kobelts verteidigen und schickt Stadträtin Eliane Birchmeier ins Rennen ums Stadtpräsidium. Wieder für einen Stadtratssitz kandidieren dürften neben Birchmeier die Stadträte Urs Raschle (Mitte) und André Wicki (SVP). Ums Stadtpräsidium bewarben sich 2018 neben Kobelt auch Vroni Straub, Urs Raschle und André Wicki. Im zweiten Wahlgang gewählt wurde schliesslich Karl Kobelt. Die Konstellation wird dieses Jahr wohl leicht anders sein. Vorstellbar sind neben Eliane Birchmeiers feststehender Kandidatur fürs Stadtpräsidium, solche von André Wicki sowie Urs Raschle. Die SP, die nur für den Stadtrat kandidiert und von der ALG unterstützt wird und die FDP werden sich wohl primär darauf konzentrieren, ihre Stadtratskandidatinnen und -kandidaten ins Ziel zu bringen.

Beschäftigen und bei einigen Verkehrsteilnehmenden für Ärger sorgen wird die Sanierung des Strassenabschnitts Nidfuren-Schmittli. Ab

17. Januar bis Sommer 2023 wird der Abschnitt gesperrt. Der Verkehr aus Zug wird über Allenwinden ins Ägerital, derjenige aus dem Ägerital über die Cholrainstrasse via Edlibach ins Tal geleitet. Kosten wird die Sanierung über 40 Millionen Franken. Weitere Projekte, die anstehen, sind unter anderem Vorbereitungsarbeiten für die Umfahrung Cham-Hünenberg (UCH), die ab 2023 gebaut werden soll, sowie die Umgestaltung des Menzinger Dorfzentrums.

