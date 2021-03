Kanton Zug Wie die Pandemie Aurel Köpfli in die Öffentlichkeit katapultierte Seine ursprüngliche Arbeit im Hintergrund bei der Zuger Gesundheitsdirektion ist seit einem Jahr so gut wie passé. Der studierte Sprachwissenschafter steht seit dem Ausbruch des Coronavirus den Medien Red und Antwort – und musste lernen, auch einmal abzuschalten. Zoe Gwerder 29.03.2021, 05.00 Uhr

Corona hat ihn in die Öffentlichkeit gezerrt: Aurel Köpfli, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kommunikationsverantwortliche der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug. Während in der Schweizer Mediendatenbank bei der Eingabe seines Namens für die zwölf Monate vor Corona lediglich sieben Artikel erscheinen, sind es zwischen März 2020 und März 2021 beinahe 140 Texte – in regionalen und nationalen Zeitungen.

Aurel Köpfli, Sprecher der Zuger Gesundheitsdirektion. Bilder: Matthias Jurt (Zug, 24. März 2021)

Gesucht habe er die Öffentlichkeit nicht. «Eigentlich arbeite ich gerne im Hintergrund – so wie ich es vor der Pandemie tat», erzählt Köpfli während des virtuellen Interviews. Der 35-jährige Sprachwissenschafter mit Bart wohnt in der Stadt Luzern und arbeitet derzeit grösstenteils im Homeoffice. Anfang 2018 hatte er die Stelle beim Kanton Zug angetreten. «Bis zur Pandemie bestand meine Arbeit hauptsächlich daraus, den Gesundheitsdirektor Martin Pfister sowie den Kantonsarzt Rudolf Hauri und die anderen Amtsleitenden im Hintergrund zu unterstützen.» Beispielsweise habe er bei der Beantwortung von Vorstössen des Kantonsparlaments mitgearbeitet oder die Infos für Medienanfragen zusammengetragen. «Nach aussen kommunizierten damals jedoch hauptsächlich Martin Pfister und Rudolf Hauri.»

Eine Welle von Anfragen bei der Gesundheitsdirektion

Doch zu Beginn der Pandemie sei dies plötzlich nicht mehr möglich gewesen. «Wir wurden von Medienanfragen überflutet», erinnert sich Köpfli. Und da Kantonsarzt Hauri gleichzeitig Präsident der Vereinigung Schweizer Kantonsärztinnen und Kantonsärzte ist und Martin Pfister im vergangenen Jahr der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz vorstand, kamen die Anfragen aus dem ganzen Land:

«Weder der Gesundheitsdirektor noch der Kantonsarzt konnten diese neben ihrem ebenfalls intensivierten Arbeitspensum alleine bewältigen.»

Seither ist Köpfli für Journalisten die Ansprechperson der Gesundheitsdirektion. Oft liefert er die Antworten gleich selbst. «Dies ist bei Fragen möglich, die nicht politisch sind und kein fundierteres medizinisches Wissen voraussetzen.»

Um möglichst viel bereits bei der Anfrage beantworten zu können, steht Aurel Köpfli mit dem Gesundheitsdirektor und dem Kantonsarzt in regem Kontakt und nimmt jeweils an den Sitzungen teil. «Meist mit offenen Ohren und geschlossenen Mikrofon.» Doch es gebe auch Momente, in dem er sich in Diskussionen einschalte. «Wenn es darum geht, einen anderen Blickwinkel aufzuzeigen und so möglichen Kritikpunkten aus der Bevölkerung oder den Medien vorzugreifen.»

Dass er keine medizinische Grundausbildung hat, sondern ursprünglich Sprache und Literatur studierte, sieht er als Vorteil: «Oft muss ich für Medienmitteilungen komplexe medizinische Sachverhalte so zusammenfassen, dass sie jedermann versteht.»

Schlaflose Nächte und unerwartete Wendungen

Auf das vergangene Jahr blickend sagt Köpfli, es sei das strengste Jahr in seinem Berufsleben gewesen. Insbesondere am Anfang. «Ich hatte schlaflose Nächte und es fiel mir schwer, abzuschalten. Ich hatte das Gefühl, dass eine riesige Welle auf uns zukommt.» Und als sich im Sommer ruhigere Zeiten abzeichneten, wurde es trotzdem unerwartet wieder hektisch. «Plötzlich mussten wir eine Kampagne organisieren, um die Zuger Bevölkerung zu informieren, dass Reisende je nach Destination bei ihrer Rückkehr in Quarantäne müssen.» Hinzu kamen die Medienanfragen rund um den entlassenen Zuger Heilmittelinspektor Ende Sommer, die zusätzlich für Turbulenzen sorgten. Dock Köpfli betont:

«Beklagen will ich mich aber überhaupt nicht – vor allem mit Blick auf Personen im Gesundheitswesen oder in besonders stark betroffenen Branchen.»

Inzwischen habe er gelernt, mit der Belastung umzugehen. Bei der Arbeit sei es wichtig, auch Humor zuzulassen und Verständnis zu zeigen, wenn nicht alles sofort erledigt werden kann. Im Privaten gelinge es ihm abzuschalten, indem er koche und später in einem Buch lese. «Nur schon eine Zwiebel schneiden hilft.» Die Bücher seien oft Romane, aber auch Sachbücher. «Das einzig wichtige ist, dass in ihnen kein Coronavirus vorkommt.»

Trotzdem nennt Aurel Köpfli den Podcast des deutschen Virologen Christian Drosten seinen Begleiter durch die Pandemie. Mit Hilfe dessen vertieften Analysen, den Sitzungen innerhalb der Gesundheitsdirektion sowie der allgemeinen Medienberichterstattung habe er sich über die neusten Erkenntnisse zum Virus informiert.

Nach seinem Coronamoment gefragt, meint Köpfli, dies sei bei ihm – wie wohl bei vielen anderen – die Pressekonferenz des Bundesrates am 13. März 2020 gewesen, als er am Freitag vor dem ersten Lockdown die Schulschliessungen bekanntgab und deutlich strengere Massnahmen anordnete. «Es war ein arbeitsintensiver Tag. Wir mussten unsere Website anpassen, Medienmitteilungen schreiben und enorm viele Anfragen aus den Medien und der Bevölkerung beantworten. Wir arbeiteten bis spät in den Abend. Das wahre Ausmass der neusten Massnahmen erfasste ich aber erst, als ich Feierabend hatte.»

Wo früher Antworten waren, bleiben heute oft Fragen

Seither ist die Arbeit des Kommunikationsverantwortlichen nicht mehr dieselbe – auch was das Antworten auf Medienanfragen betrifft: «Zuvor hatten wir im Normalfall eine Antwort auf die Fragen der Journalisten», erzählt Köpfli. Hingegen sei in der Pandemie auch heute noch vieles unklar und die Ausgangslage ändere stetig. «Wichtig ist, sich nicht auf Spekulationen rauszulassen – oder wie Bundesrat Alain Berset einmal sagte: In einer Pandemie sind Prognosen keine gute Idee.»

Selbst in die Politik einzusteigen sei für ihn keine Option. Zwar hatte Aurel Köpfli vor Jahren einmal für die Grünliberalen des Kantons Luzern um einen Sitz im Kantonsrat gekämpft. Er sei allerdings nur Listenfüller gewesen, betont er, und lacht: «Die Politik und insbesondere das Parlament ist nicht mein Ding – mir fehlt da die Geduld.»