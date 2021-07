Kanton Zug Wie es zum Bauboom in den 1980er-Jahren kam Im Kanton Zug stammt der Grossteil der Gebäude aus den Jahren 1981 bis 1990. Gleichzeitig entstanden in dieser Zeit weniger Wohnungen als in den Jahrzehnten davor und danach. Was sich auf den ersten Blick widerspricht, passt eigentlich bestens zusammen. Zoe Gwerder 10.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Das Theater Casino Zug, das Einkaufszentrum Neudorf in Cham oder das Kirchenzentrum in Steinhausen. Sie alle entstanden in den 1980er-Jahren – das Jahrzehnt, aus welchem im Kanton Zug die meisten Gebäude stammen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dies hat jüngst eine Datenanalyse aller bei der Gebäudeversicherung verzeichneten Gebäude gezeigt.

Was aber nicht heisst, dass seither weniger Leute nach Zug zogen. So zeigt die Kurve der Anzahl Bewohner im Kanton Zug weiterhin steil nach oben – steiler als über die ganze Schweiz hinweggesehen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Entsprechend erstaunt es nicht, dass in den einzelnen Jahrzehnten nach dem 80er-Bauboom in weniger neuen Gebäuden mehr Wohnungen entstanden. Verdichtetes Bauen und höhere Bodenpreise waren mitunter der Grund für diese Entwicklung. Was hingegen stutzig macht, ist die Tatsache, dass – Stand 2010 – aus den 80er-Jahren gar weniger Wohnungen stammen als in den jeweiligen Jahrzehnten der zwanzig Jahre davor. Dies zeigen die Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) eindrücklich:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Erklärung bringen weitere Daten des BFS, die ebenfalls den Ist-Zustand der bestehenden Wohngebäude von 2010 wiedergeben: Einfamilienhäuser waren damals im Trend. Ihre Anzahl erreicht im Kanton Zug – nach einem steilen Anstieg in den 1970er-Jahren – in den 1980er-Jahren den Höhepunkt. Gleichzeitig geht in diesem Zeitraum die Anzahl Mehrfamilienhäuser kurzzeitig zurück.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auf monotone Grossquartiere folgten schrille Einzelstücke

Eine Einordnung für dieses Phänomen gibt es bei Marion Sauter. Sie ist Dozentin für Architekturgeschichte an der Hochschule Luzern und Initiantin des Onlinelexikons für Schweizer Architektur von 1920 bis heute.

«Die vielen Einfamilienhäuser waren Teil einer Gegenbewegung zu den Jahren zuvor.»

Marion Sauter, Historikerin. Bild: Florian Arnold (2020)

So seien schweizweit zwischen 1960 und 1980 viele Grosssiedlungen entstanden. Beispielsweise das Herti-Quartier in der Stadt Zug, oder in einem grösseren Massstab in Bern-Bümpliz. «Das waren grosse Blöcke mit günstigen Wohnungen und modernen Grundrissen.» Solche habe es davor nicht gegeben. «Die Leute wohnten in Altstadthäusern, wo das WC auf dem Treppenabsatz auch mal für mehrere Wohnungen herhalten musste.»

Als Reaktion auf die Grossbauten sei dann gegen Ende der 1970er-Jahre der Trend zu Einfamilienhäusern entstanden.

«Die Leute wollten mehr Individualität, mehr Raum für sich und Grünfläche ums Haus herum.»

Zusätzlich begannen der Kanton Zug und die Zuger Gemeinden Ende der 70er-Jahre die Steuerfüsse zu senken und tiefe Zinsen feuerten den Immobilienmarkt an. «Da kamen viele Leute mit viel Geld nach Zug, der allgemeine Wohlstand stieg rasant.»

Die Zeitzeugen – viele Farben, Formen und Eigenheiten

Der Wandel ins Individuelle zeige sich auch im Äusseren der Gebäude: Von den gleichförmigen Kuben in Sichtbeton und seriellen Elementen zur Vielfalt der Postmoderne der 1980er-Jahre, erklärt Sauter. Beispiele sind die Säulengänge vor dem Theater Casino Zug:

Die Säulengänge des Theater Casinos Zug entstanden mit dem Neubau 1981.

Bild: Maria Schmid (Zug, 06. Juli 2021)

Die abgerundeten Formen wie beim Neudorfcenter:

Das Einkaufszentrum Neudorf wurde 1983 fertiggestellt. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 20. Mai 2020)

Oder die runden Fenster beim Kirchenzentrum in Steinhausen.

Das Kirchenzentrum in Steinhausen mit Baujahr 1981. Bild: Maria Schmid (Zug, 06. Juli 2021)

Das Vermächtnis der – auch baulich – schrillen 80er-Jahren sei qualitativ gut. «Zwar entstanden auch damals viele einfache Bauten. Ein Grossteil der postmodernen Gebäude ist jedoch äusserst solide konstruiert und hat eine gute Substanz.»

Einzelparzellen als Herausforderung der Zukunft

So auch viele der damals entstandenen Einfamilienhäuser. Was deren Anzahl betrifft sticht der Kanton Zug jedoch nicht heraus. Wie der Zuger Kantonsplaner René Hutter sagt, gibt es hier relativ wenig Einfamilienhäuser, wenn man es mit anderen Kantonen vergleicht. Die Zahlen des BFS zeigen denn auch, dass Zug zu jenen drei Kantonen gehört, die den tiefsten Anteil an Einfamilienhäusern aufweisen: 41 Prozent. Über die ganze Schweiz hinweg liegt der Anteil bei 57 Prozent.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Trotzdem seien die Zonen, in denen die Einfamilienhäuser damals gebaut wurden, eine Herausforderung für die Raumplanung:

«In diesen Zonen zu verdichten, ist extrem schwierig, da man alle Eigentümer für ein solches Vorhaben gewinnen muss.»

Was meist unrealistisch sei. Auch deshalb stehe die Verdichtung der Einfamilienhaus-Zonen nicht zuoberst auf der Agenda – andere Orte hätten noch Potenzial. Hutter meint damit zum Beispiel Zonen wie zwischen Baar und der Stadt Zug, wo derzeit hauptsächlich zweistöckige Gebäude stehen. «An solchen Orten muss man künftig dichter bauen und nicht unbedingt in den Einfamilienhausquartieren. Auch die nächsten Generationen brauchen noch spannende Herausforderungen», fügt der Kantonsplaner mit einem Schmunzeln an.

René Hutter, Kantonsplaner Kanton Zug. Bild: PD

Wie Hutter erklärt, gibt es sogar Einfamilienhausquartiere, bei denen die Ausnützungsziffer heruntergesetzt worden war. Beispielsweise am Hang des Zugerbergs in der Stadt Zug. «Diese Quartiere haben grosszügige Aussenräume mit vielen grossen Bäumen und spannenden Gärten und damit eine sehr hohe Qualität.» Solche Quartiere erkenne man oft daran, dass es die Orte sind, an denen die Leute gerne spazieren gehen.

«Einfamilienhausquartiere brauchen zwar immens viel Fläche, vielleicht sind sie aber zukünftig unsere innerstädtischen Grünoasen – ein spannender Kontrast zu den hoch verdichteten Gebieten.»