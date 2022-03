Infoveranstaltung zum Flüchtlingsheim Waldheim

Kanton Zug «Wir brauchen euch»: Regierungsrat Andreas Hostettler zählt auf die Bevölkerung, damit ukrainische Flüchtlinge gut aufgefangen werden können Die Regierung rechnet damit, dass dem Kanton Zug pro Tag mehr als zehn Flüchtlinge zugewiesen werden. Die Betten müssen zügig bereitgestellt werden, zeigt sich Regierungsrat Andreas Hostettler an einer Infoveranstaltung überzeugt. Vanessa Varisco 25.03.2022, 20.18 Uhr

9,8 Millionen Menschen sind mittlerweile aus der Ukraine geflüchtet. Das ist auch im Kanton Zug spürbar: Am Donnerstag befanden sich 102 Geflüchtete in einer Kollektivunterkunft und 102 in einer privaten. Die Regierung bereitet sich auf die Aufnahme von rund 1000 Menschen aus der Ukraine vor.

«Wir rechnen damit, dass uns künftig pro Tag zirka zehn Menschen zugewiesen werden», schildert Andreas Hostettler, Direktor des Innern, an einer gut besuchten Infoveranstaltung die Lage für die Rischer Bevölkerung.

Kantonale und gemeindliche Anlaufstellen Interessierte können Hilfsangebote eingeben unter der Hotline +41 41 723 78 99 (Montag bis Freitag: von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr; am Samstag, 5. März 2022, und Sonntag, 6. März 2022: von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr.) Ebenfalls per sofort zur Verfügung steht die E-Mail-Adresse ukrainehilfe@zg.ch. An diese Kontaktstelle können sich Personen aus der Bevölkerung wenden, wenn sie ukrainischen Flüchtlingen Wohnraum zur Verfügung stellen und anderweitig gemeinnützig helfen möchten. In Risch selbst übernimmt die Gemeinde die Koordination von Hilfsbereiten und Angeboten. Melden Sie sich unter +41 41 798 18 93 oder per Mail ukraine@rischrotkreuz.ch

Denn in Risch werden ab Montag Flüchtlinge in eine der zwei grossen Unterkünfte im Kanton Zug einziehen: in das ehemalige Hotel Waldheim. Die andere Unterkunft ist in Menzingen. Deshalb lud man die Bevölkerung ein, um ihr zu erläutern, welche Auswirkungen die Aufnahme auf die Gemeinde hat, wo die Schülerinnen und Schüler integriert werden und weshalb die Bevölkerung gebraucht wird.

Die Führungsrolle in dieser Angelegenheit übernimmt der Kanton, die Gemeinde kümmert sich um die Koordination von Hilfsangeboten und Bevölkerungsanfragen sowie die Flüchtlinge vor Ort.

Freiwillige für den Schulbetrieb

«Man kann fast nicht greifen, was in der Ukraine geschieht. Aber wir sind gefordert, und jetzt können wir etwas für die Flüchtlinge tun», erklärt Andreas Hostettler. Konkret müssen unter anderem Unterkünfte und Verpflegung organisiert und die Beschulung der Kinder sichergestellt werden. Dafür arbeiten Kanton und Gemeinde eng zusammen. Laut dem Rischer Gemeindepräsidenten Peter Hausherr läuft das sehr gut.

Um möglichst gute Bedingungen zu schaffen, arbeite die Regierung unter Hochdruck. Man stelle laufend neue Leute ein. Aber auch die Bevölkerung sei gefragt. Andreas Hostettler findet klare Worte: «Wir brauchen euch.» In vielerlei Hinsicht. Etwa um Naturalien zu spenden, Flüchtlinge zum Augenarzt oder zur Post zu fahren oder mit den Kindern einen Ausflug in den Tierpark zu unternehmen.

Genug Platz, gefragt ist Personal

In Bezug auf die Flüchtlinge, die im Waldheim unterkommen werden, wird die Bevölkerung auch gebraucht, um Schulkinder zu betreuen, zu unterrichten und so weiter. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Der Rischer Gemeinderat Markus Scheidegger, zuständig für Bildung und Kultur, schildert, dass die Beschulung eine Herausforderung darstellen wird. Die gute Nachricht: Platz in den Schulhäusern ist genug, einige Schulzimmer sind frei. Und man habe Zeit.

Was es braucht, sind Lehrpersonen. Dazu hat man bereits Kontakte aktiviert und beispielsweise pensionierte Lehrpersonen angefragt, ob sie sich wieder engagieren. Tatsächlich war die Gemeinde erfolgreich mit dieser Strategie und konnte Lehrpersonen über diesen Weg gewinnen. Freiwillige sind aber herzlich willkommen und notwendig.

Die Gemeinden sind zuständig für die Beschulung

Regierungsrat Stephan Schleiss stellt klar: «Eine fürsorgliche Aufnahme der Kinder ist das Hauptziel.» Man wisse, dass traumatisierte Kinder in die Schweiz kämen, aber das sei auf den ersten Blick nicht immer erkennbar. Deshalb ist Fingerspitzengefühl gefragt.

Ob die Kinder in separaten Klassen unterrichtet werden oder integriert, ist immer wieder Thema. Langfristig sei die Integration das Ziel. Grundsätzlich steht das aber den Gemeinden offen, so der Bildungsdirektor. In erster Linie erachtet er als wichtig, dass die Kinder die Sprache lernen, weshalb man darauf einen Fokus legt.

«Wo braucht es Hilfe?»

Die Rischer Bevölkerung zeigt sich interessiert. «Wo kann ich helfen? Was brauchen die Flüchtlinge?», fragt eine Besucherin. Grundsätzlich überall, lautet die Antwort der Gemeinde. Wichtig sei, dass man sich bei ihr melde, dass Hilfsangebote und Bedürfnisse koordiniert werden.

Auf Nachfrage einer weiteren Besucherin erklären die Vertreter der Gemeinde Risch, dass man jene, die privat Flüchtlinge aufnehmen, gerne unterstütze. Zum Beispiel, wenn Kleider für die Flüchtlinge gebraucht werden und in einer anderen Gemeinde Dutzende Stücke abgegeben wurden.

Ein Besucher interessierte sich ausserdem dafür, wie lange eine Gastfamilie jemanden bei sich aufnehmen soll. Mindestens drei Monate, antwortet Hostettler. Natürlich könne es sein, dass sie selbst früher gingen oder einer anderen Unterkunft – vielleicht sogar in einem anderen Land bei Verwandten – unterkämen. Er stellt klar: «Wichtig ist, das ist ein Marathon, kein Sprint. Niemand kann sagen, wie der Krieg weitergeht. Wir brauchen alle einen langen Atem.»

Am Mittwoch, 6. April, findet ein Benefizkonzert mit Musikschülern aus Rotkreuz im Dorfmattsaal statt.