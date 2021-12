Kanton Zug Zuger Zivilschutz bekommt einen neuen Kommandanten Benno Blattmann tritt seine neue Stelle am 1. Januar 2022 an. Er folgt auf Oliver Füllemann, der nach sechs Jahren als Zivilschutzkommandant eine neue Herausforderung annimmt. 13.12.2021, 14.00 Uhr

Benno Blattmann. Bild: PD

Die Sicherheitsdirektion hat den 44-jährigen Benno Blattmann zum neuen Kommandanten der kantonalen Zivilschutzorganisation ernannt und zum Oberstleutnant befördert. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Direktion hervor. Oberstleutnant Benno Blattmann wird seine neue Stelle auf den 1. Januar 2022 antreten. Er wohnt mit seiner Familie in Cham und ist gegenwärtig Dienstchef bei der Zuger Polizei. «Benno Blattmann erfüllt das Anforderungsprofil für diese anspruchsvolle Stelle vollumfänglich und bringt die notwendigen Kompetenzen, Ausbildungen und Erfahrungen mit», wird Sicherheitsdirektor Beat Villiger in der Mitteilung zitiert. Die Ernennung erfolgte, weil der bisherige Kommandant, Oberstleutnant Oliver Füllemann, sein Amt per Ende 2021 niederlegt, um in der Zivilschutzorganisation eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

Oberstleutnant Oliver Füllemann leitete die Zivilschutzorganisation mit Herzblut. Die Sicherheitsdirektion dankt dem abtretenden Oliver Füllemann für seine Verdienste als Zivilschutzkommandant in den vergangenen sechs Jahren. Dank seines grossen Engagements für den Zivilschutz und dessen Angehörige etablierte sich die Zivilschutzorganisation als verlässliche Partnerin des Bevölkerungsschutzes. Er bewährte sich unter anderem beim Einsatz des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2019 in Zug, bei der Sanierung und Erweiterung des Ausbildungszentrums Schönau in Cham, bei der Umsetzung des neuen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes und bei den Unterstützungseinsätzen während der Coronapandemie. (haz)