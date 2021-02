Kantonale Abstimmung Der Zuger Finanzdirektor verteidigt sein «ausgewogenes» Steuerpaket Der Kanton Zug ist derzeit finanziell wieder auf Rosen gebettet, er will das Geld jedoch nicht mit dem Füllhorn ausgeben. Vielmehr sieht er einen Strauss von Massnahmen vor, welche die Folgen der Coronavirus-Pandemie abfedern hilft. Jetzt hat der Stimmbürger am 7. März das Wort. Marco Morosoli 09.02.2021, 05.00 Uhr

Der Kampf gegen das Coronavirus ist seit Anbeginn und dürfte es weiterhin sein ein wenig wie das «Stochern im Nebel». Schwarz und weiss wie auch richtig oder falsch sind Einteilungskriterien, die derzeit unpassend sind. Dies nur alleine schon deshalb, weil ja niemand von sich behaupten kann, dass er diesen epischen Kampf schon einmal durchgezogen habe. In diese Kategorie der angebotenen Wohltaten fällt auch die vom Kanton vorgesehene Steuersenkung.

Diese geht einher mit einer Erhöhung des persönlichen Abzugs und einem Ausbau gepaart mit einer Vereinfachung des Mietzinsabzugs. Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler verkauft das vorgeschlagene Massnahmenpaket dem Zuger Stimmbürger als «ausgewogen». Da der angebotene Steuerverzicht auf drei Jahre beschränkt ist, sind gemäss dem obersten Wächter der Zuger Finanzen die zu erwartenden Einnahmenausfälle zahlenmässig einigermassen eingrenzbar.

Für die Reduktion des Steuerfusses verzichtet der Kanton Zug bei Annahme der Vorlage am 7. März 2021 auf rund 60 Millionen Franken. Die Erhöhung des Mietzinsabzugs sowie die Erhöhung des persönlichen Abzugs kosten, so Tännler, nochmals die gleiche Summe.

Finanzdirektor Heinz Tännler betont, dass es sich nicht um eine Steuerfalle handelt. Vom Gegenteil ist das überparteiliche Nein-Komitee, welches das Plakat gestaltete, überzeugt. Bild: Maria Schmid (Zug, 3. Februar 2021)

Da jedoch solche Steuerübungen auch Auswirkungen auf die elf Zuger Gemeinden haben, hat Heinz Tännler auch dort den Segen abgeholt: «Die Finanzchefinnen und Finanzchefs wie auch die Gemeindepräsidentenkonferenz der Zuger Gemeinden unterstützen die Vorlage.» Die Gemeinden, so hat Tännler vorgerechnet, verzichten in der dreijährigen Bonusstrecke auf rund 45 Millionen Franken. Es dürfte in diesem Zusammenhang interessant sein, wie gut elf Körperschaften im Vorjahr arbeiteten. Womöglich gibt es dort auch den einen oder anderen Einmaleffekt. Wobei diese Zahlen wohl vor der Abstimmung Anfang März noch nicht bekannt sein dürften.

Der Kanton spannt einen grossen Fächer auf

Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler sieht die Steuernachlässe so oder so als eingebettet in verschiedenste weitere Massnahmen, welche der Kanton im Zuge der Coronavirus-Pandemie aufgelegt hat. So hat Zug am Härtefallprogramm des Bundes (81 Millionen Franken) mitgemacht. Engagiert hat sich der Kanton aber auch bei der Hilfe für die notleidende Kultur (zwei Millionen Franken). Für den nicht professionellen Sport sind rund 610'000 Franken geflossen.

Ebenso überwies der Kanton 2020 rund 500'000 Franken an notleidende Zuger Unternehmen. Alles in allem bewirken diese finanziellen Unterstützungen, dass möglichst viele Leute unter dem Rettungsschirm Platz finden. Aufgestockt um insgesamt 30 Millionen Franken hat der Kanton Zug auch die Verbilligung der Krankenkassenprämie. All diese Mittel sind jedoch nicht Bestandteil des Steuerpakets, über welches der Kanton am 7. März 2021 entscheidet. Doch der Zuger Finanzdirektor sagt auch frank und frei: «Die Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus stellen keine Vollkaskoversicherung dar.»

Absehbar ist jedoch, dass bei weiterhin so guten Zahlen in der Kantonsrechnung die Rufe nach einer generellen Steuerfusssenkung kommen. Der Zuger Finanzdirektor betont, dass die Steuersenkung befristet sei. Will heissen: Nach drei Jahren ist Schluss mit dem kantonalen Verzicht auf Steuergelder. Das geschieht, ohne den Kantonsrat konsultieren zu müssen. Es brauche, so Tännler, diesbezüglich keinen Beschluss. In der Finanzdirektion haben die Mathematiker auch die verschiedenen Steuerfussszenarien mit den weiteren zum Paket gehörenden Massnahmen durchgerechnet.

Zum Beispiel, so geht aus einem Papier hervor, soll eine Einzelperson mit einem Lohn von 50'000 Franken und in einer Mietwohnung lebend temporär rund 1593 Franken Kantons- und Gemeindesteuern bezahlen. Das ist ein temporärer Nachlass von rund 427 Franken oder fast 25 Prozent. Bei einem Einkommen von 90'000 Franken liegt die Ersparnis bis Ende 2023 bei rund 1500 Franken pro Jahr. Im Weiteren erhöhe sich, so Tännler, die Zahl der Steuersubjekte, welche keine Steuern bezahlen, von rund 12 auf rund 15 Prozent. Das kommentiert der Zuger Finanzdirektor zusammenfassend so:

«Vom Steuerpaket profitiert die gesamte Bevölkerung.»

Der Zuger Finanzdirektor macht den Zugern Mut

Und dann macht Zugs oberster Finanzwächter noch eine Wette auf die Zukunft:

«Wir haben uns bewusst für eine befristete Dauer von drei Jahren entschieden, weil wir davon ausgehen, dass bis zu diesem Zeitpunkt der Coronavirus Geschichte ist und sich die Wirtschaft von den negativen Folgen erholt hat.»

So sei es, dürften Heinz Tännler wohl sehr viele Menschen beipflichten.