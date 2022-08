Zuger Finanzdirektor peilt fünfte Legislatur an

Was fehlt dem Kulturplatz Zug?

«Zug braucht keine Institutionen, die in Zürich wie dem Opernhaus oder in Luzern wie dem KKL vorhanden sind. Was in Zug fehlt, ist eine unbefristete fixe Lokalität, die kombiniert Angebote wie damals in den 1990er-Jahren das «Kaufleuten» in Zürich und der heutige «Freiraum» in Zug geboten haben bzw. bieten. Ein Angebot also, wo Jung und Alt, berufstätige oder in Ausbildung stehende Personen verschiedene Angebote von Kulinarik über Events und Musik bis hin zu Vortragsreihen geniessen können.»

Schauen Sie lieber Fussball oder Eishockey und warum?

«Ich habe weder für Fussball noch für Eishockey eine Präferenz. Eishockey ist ein faszinierender Sport, in dem Schnelligkeit und Technik gepaart mit Schnellkraft und Ausdauer die Zuschauer im Bann hält. Nur schon wegen unserem lokalen Spitzenverein und Schweizer Meister EV Zug ist es geradezu Normalität, dass Eishockey elektrisiert. Aber auch Spitzenfussball, wie er in der Champions-League unter den besten europäischen Teams mit einer unglaublichen Präzision gespielt wird, ist nicht nur spannungsgeladen, sondern einfach vom Feinsten.»

Welcher ist Ihr liebster Kanton abgesehen von Zug und warum?

«Nebst Zug haben alle Kantone fantastische Seiten, die letztlich die wunderbare Schweiz ausmachen. Das Tessin ist nicht nur die Sonnenstube der Schweiz, sondern für mich persönlich ein kulturelles Wechselerlebnis zu meinem Kanton. Im Tessin herrscht nebst Sonnenschein auch Fröhlichkeit, Lockerheit, Leichtigkeit, Unaufgeregtheit und vor allem ein Schuss Italianità.»