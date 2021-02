KANTONSFINANZEN So nehmen die Zuger Parteien den Rekordgewinn des Kantons auf Spitzenertrag im Krisenjahr: Für 2020 rechnet die Zuger Regierung mit einer Viertelmilliarde Franken Ertragsüberschuss. Parteien von links bis rechts fordern, dass der Kanton Zug diesen finanziellen Spielraum nutzt, um die coronagebeutelte Bevölkerung zu unterstützen. Kilian Küttel 05.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sitzung des Zuger Kantonsrats.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Dezember 2020)

So richtig staunt niemand. Am Donnerstagvormittag kündigte die Zuger Finanzdirektion an, der Kanton fahre 2020 einen Ertragsüberschuss von rund 250 Millionen Franken ein. Auch wenn die Exekutive konkrete Zahlen schuldig bleibt und deren Kommunikation auf April vertragt: Das Rekordergebnis hatte sich abgezeichnet.

«Nach der Ankündigung einer grösseren Ausschüttung der Nationalbank war uns klar, dass der Abschluss noch besser ausfallen wird als angenommen», sagt CVP-Fraktionschef Thomas Meierhans (Steinhausen), als unsere Zeitung ihn fragt, wie er das Ergebnis aufnimmt. Gut 40 Millionen Franken erhält der Kanton Zug von den 4 Milliarden Franken, welche die Nationalbank auf die Kantone verteilt – vier Mal mehr als erwartet. Gemäss Meierhans liegt es nun am Kanton Zug, das Geld sinnvoll zu investieren:

«Die CVP ist der Ansicht, dass man in die Zukunft unseres Kantons investieren sollte, also etwa in Bereich wie Bildung, Ökologie oder in die Förderung von Vereinbarkeit von Arbeit und Familie.»

Laut Fraktionschef Philip C. Brunner nimmt die SVP das Resultat «sehr erfreut » auf. Es zeige, dass man im Kanton Zug vieles richtig gemacht habe. SVP-Finanzdirektor Heinz Tännler verfolge konsequent eine Linie, welche die bürgerlichen Kräfte im Rat mittragen würden. Mit dem Rekordabschluss im Rücken könne man sich auch das Konjunkturprogramm, zu dem eine Steuersenkung von 82 auf 80 Prozent gehört, ohne weiteres leisten.

Am Ende entscheidet das Volk über die Steuersenkung

Doch genau diese Steuersenkung ist umstritten: Am 7. März stimmt der Zuger Souverän über ein Referendum der ALG ab. Auch Kantonsrat Luzian Franzini (Zug) sagt, er freue sich zwar, dass der Kanton Zug gut dastehe. Zum Thema Steuersenkung und der Hoffnung, die Corona-Auswirkungen damit ein Stück weit abzufedern, sagt er aber:

«Eine Steuersenkung ist der falsche Weg, sie wäre gar gefährlich. Davon profitieren nur wenige Krisengewinner, die bereits vor der Pandemie keine Steuern bezahlt haben.»

Der Rekordabschluss gewähre dem Kanton Zug nun einen Spielraum, um Personen und Unternehmen zu helfen, die unter der Coronapandemie leiden würden: «Diesen Spielraum müssen wir nutzen», so Franzini.

FDP will Kapital beim Volk lassen, SP fordert Grundeinkommen

In die gleiche Richtung geht auch FDP-Fraktionschef Michael Arnold (Baar), der aber für eine Steuersenkung einsteht: «Wenn der Staat Restaurants und Läden schliesst, ist er in der Pflicht, seine Bürger in der harten Zeit zu unterstützen.» Entweder indem er die Bevölkerung finanziell unter die Arme greife; oder «indem er das Kapital bei ihnen lässt, was mit einer Steuersenkung der Fall ist».

Bleibt noch die SP. Auch Kantonsrätin und Parteipräsidentin Barbara Gysel (Zug) staunt nicht, als sie vom Rekordüberschuss erfährt:

«Wir nehmen das Resultat mit Interesse, aber nicht mit Überraschung zur Kenntnis.»

Gysel sagt, die Steuersenkung sei kein Mittel zur Krisenunterstützung, sondern würde in erster Linie die Standortattraktivität erhöhen. Jetzt aber sei es an der Zeit, die gesunde finanzielle Lage des Kantons zu nutzen: «Die SP fordert vom innovativen Kanton Zug, dass er kurzfristige Härtefallunterstützungen ausbaut – warum nicht etwa doch mit temporären Grundeinkommen für Kulturschaffende oder Tieflohnberufe?»

Doch bei aller Uneinigkeit – sowohl SVP, FDP und ALG mahnen dazu, ob des Rekords nicht in Euphorie zu verfallen. Denn die Erträge 2020 würden aus den Einnahmen des Steuerjahrs 2019 stammen – und damit aus einer Zeit, in der Corona noch kein Thema war.