KANTONSGERICHT ZUG Die Mutter einer Ex-Schülerin verklagt das Institut Montana Zugerberg auf fast 100'000 Franken Ihre Tochter sei zu Unrecht der Schule verwiesen worden, behauptet eine Zürcher Wirtschaftsprüferin und verlangt Schadenersatz vom Institut Montana Zugerberg. Anderer Meinung ist das Kantonsgericht – und spricht der Mutter nicht einmal ein Prozent ihrer Forderung zu. Kilian Küttel 19.05.2021, 08.16 Uhr

Das Institut Montana Zugerberg.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 23. April 2021)

Idylle, Naturverbundenheit, Gemeinschaftssinn – das Institut Montana Zugerberg gibt sich (wie andere Schulen auch) nach aussen hin gerne als Ort, wo ein friedliches Miteinander gelebt wird. Doch dass es in der renommierten Privatschule auf dem Zugerberg, die unlängst wegen anonymer Vorwürfe an die Schulleitung in den Schlagzeilen stand, auch Konflikte gibt, zeigt ein 34-seitiger Entscheid des Zuger Kantonsgerichts.