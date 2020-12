Kantonsparlament Das Härtefallpaket dürfte durchkommen Ja, ja und nochmals ja: Die Kantonsratsfraktionen stehen hinter dem Härtefallprogramm der Zuger Regierung. Kritik gibt es trotzdem. Kilian Küttel 16.12.2020, 18.30 Uhr

Die Wirtschaft braucht Geld. Wegen Corona. Schnell. Was sich bereits an der Sitzung vom 26.November abzeichnete, wird im Hinblick auf die heutige Session des Kantonsparlaments noch deutlicher: Sämtliche Fraktionen im Kantonsrat befürworten die Härtefalllösung der Regierung, um den hiesigen Unternehmen und Gewerblern zu helfen, die wegen der Coronapandemie in Schieflage geraten. Deshalb werden sich die Kantonsräte an der heutigen zweiten Lesung für den 66,1-Millionen-Franken-Kredit aussprechen, den die Regierung beantragt, um am Härtefallprogramm des Bundes teilzunehmen. Gleichzeitig stehen die Parteien hinter dem 15-Millionen-Zusatzpaket, das Finanzdirektor Heinz Tännler vergangenen Freitag angekündigt hat und sich namentlich an Gastronomen oder Inhaber von Freizeitanlagen wie Saunen, Bowlingbahnen oder Kinos richtet. «Der Antrag des Regierungsrates ist am besten geeignet, um rasch und umfangreiche Hilfe zu leisten», sagt etwa CVP-Fraktionschef Thomas Meierhans.

Denn für die zusätzlichen 15 Millionen Franken sind die Hürden tiefer als für die ordentlichen Härtefallgelder: Wer Unterstützung will, muss nachweisen, dass er dieses Jahr nur 80 Prozent der Umsätze von 2018 und 2019 gemacht hat – und dass diese Einbusse den Coronamassnahmen der Behörden geschuldet ist.

Mehrere Parteien hatten Entgegenkommen verlangt

Mit dem Zusatzpaket macht die Regierung einen Schritt, den mehrere Parteien seit Wochen fordern. FDP, ALG und SP hatten beantragt, dass auch Firmen Hilfe erhalten sollen, die keine 100000 Franken Jahresumsatz oder Einbussen von 40 Prozent nachweisen können, wie dies das Härtefallgesetz vorsieht.

Neuer Statthalter, neuer Landammann (kük) Materiell wird an der heutigen Kantonsratssession die Härtefallregelung im Zentrum stehen. Ansonsten dürfte viel applaudiert werden, steht die Sitzung doch im Zeichen diverser Verabschiedungen und Wahlen. Das Parlament bestimmt etwa eine Nachfolgerin für Kantonsratspräsidentin Monika Barmet. Ebenfalls werden ein neuer Landammann und ein neuer Statthalter gewählt. Weiter stellt sich mit Philipp Frank ein Nachfolger für die abtretende Carole Ziegler als Präsidentin des Strafgerichts. Um das Präsidium der Schätzungskommission kommt es zur Kampfwahl zwischen René Kryenbühl (SVP, Oberägeri) und Andreas Schilter (FDP, Hünenberg). SVP und FDP unterstützen je ihre Kandidaten, die übrigen Parteien haben keine Wahlempfehlung abgegeben.

«Die Fraktion ist erfreut, dass der Regierungsrat dem Anliegen der FDP Folge leistet», sagt dazu Michael Arnold, der Fraktionschef der Liberalen, während SVP-Fraktionschef Manuel Brandenberg erklärt: «Die Staatswirtschaftskommission hat sich für eine Zustimmung zu den Anträgen der Regierung ausgesprochen. Wir sind voll und ganz auf dieser Linie.» Und im Namen der SP schreibt Kantonsrat Zari Dzaferi, der Vorschlag der Regierung ziele in die richtige Richtung. Deshalb ziehe die SP ihren Antrag zurück. Allerdings wiederholt Dzaferi, was die SP bereits bei der ersten Debatte im Rat gefordert hatte: «Wichtig erscheint uns, dass der Kanton Zug vermehrt A-Fonds-Perdu-Beiträge spricht.» Dieselbe Forderung stellt die ALG, wie Fraktionspräsident Andreas Hürlimann auf Anfrage sagt. Gleichzeitig signalisiert die ALG Unterstützung für einen Vorstoss, den fünf Kantonsräte und eine Kantonsrätin deponiert haben: Diese fordern, dass der Kanton den Zuger Beizern und Hoteliers einen Teil der Miete abnimmt.

Lotteriefonds nicht mehr «zweckentfremden»

Doch bei all der Einigkeit erntet die Zuger Regierung auch Kritik: Da die Gelder schnell benötigt werden, der Kanton aber die Referendumsfrist abwarten muss, schlägt die Regierung eine Zwischenfinanzierung über den Lotteriefonds vor. 1,5 Millionen Franken will sie dafür aus dem Topf für kulturelle oder sportliche Zwecke nehmen. Die SP ist davon «überhaupt nicht begeistert», wie sie schreibt. Auch die Staatswirtschaftskommission mahnt, dass dies «die letzte Zweckentfremdung des Lotteriefonds ist, wie sie in jüngster Vergangenheit mehrfach beschlossen worden sind.»

Der Zuger Kantonsrat tagt ab 8.30 Uhr in der Dreifachturnhalle der Kantonsschule Zug. Die Sitzungen sind öffentlich, es gilt Maskenpflicht.