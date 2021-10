Kantonsrat Elektronische Überwachung von Gewalttätern soll auch im Kanton Zug geregelt werden Wer von häuslicher Gewalt oder Stalking betroffen ist, kann auf zivilrechtlichem Wege Schutzmassnahmen verlangen. Das Kantonsparlament vollzieht das entsprechende Bundesgesetz. Verwendung und Handhabung beispielsweise elektronischer Fussfesseln sollen einheitlich festgelegt werden. Harry Ziegler 28.10.2021, 15.00 Uhr

Die Zuger Kantonsparlamentarierinnen und -parlamentarier haben an der Sitzung vom Donnerstag den Weg geebnet, damit auch im Kanton Zug gerichtlich angeordnete Schutzmassnahmen gegen häusliche Gewalt und Stalking elektronisch überwacht werden können. Der Vollzug dieser bundesrechtlichen Bestimmung war unbestritten.

Für Diskussionen sorgte in der ersten Lesung primär die Verankerung der Zuständigkeit im Erlass. Das heisst, welche Behörde im Kanton für die Umsetzung der Anordnungen und vor allem für die Löschung erhobener Daten verantwortlich sein wird.

Der Zuger Kantonsrat regelt die Zuständigkeiten im Bereich der elektronischen Überwachung. Im Bild eine sogenannte Fussfessel. Bild: Julian Stratenschulte/Keystone

Für die Vorlage an den Kantonsrat zeichnete das Obergericht verantwortlich. Der Präsident der erweiterten Justizprüfungskommission, Thomas Werner (SVP/Unterägeri), erklärte, dass nach Meinung der Kommission insbesondere das Festlegen der Zuständigkeit für die Löschung der Daten unnötig sei. Diese sollte in einem eigenen Absatz des neu im «Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches» (EG ZGB) zu schaffenden Paragrafen 22 bis definiert werden. Laut Werner sei die Zuständigkeit im Artikel 28c des ZGB geregelt. Zusätzlich werde die Zuständigkeit im neuen Paragrafen 22 bis des kantonalen Erlasses dem kantonalen Amt für Justizvollzug zugewiesen. Dazu gehöre logischerweise auch das Löschen von im Zuge der Überwachung erhobenen Daten spätestens zwölf Monate nach Ende der Überwachungsmassnahmen.

Festsetzung für Obergerichtspräsident notwendig

Gegen den Streichungsantrag der erweiterten Justizprüfungskommission stellten sich Obergerichtspräsident Felix Ulrich und die Staatswirtschaftskommission (Stawiko). Deren Präsident, Andreas Hausheer (Die Mitte/Steinhausen), erklärte: «Auf Bundesebene ist in Artikel 28c Absatz 3 ZGB geregelt, dass die aufgezeichneten Daten über die beteiligten Personen spätestens zwölf Monate nach Abschluss der angeordneten Überwachungsmassnahmen gelöscht werden müssen. Auf kantonaler Ebene muss aber noch festgelegt werden, wer dafür zuständig ist.» Obergerichtspräsident Felix Ulrich legte dar, weshalb das Amt für Justizvollzug prädestiniert für den Vollzug sei:

«Das bei der Sicherheitsdirektion angegliederte Amt für Justizvollzug betreibt seit Januar 2018 die elektronische Überwachung im Bereich des Straf- und Massnahmenvollzugs.»

Es sei deshalb naheliegend und sachgerecht, «wenn im Sinne der Bündelung der Ressourcen und des Fachwissens auch der Vollzug der elektronischen Überwachung zivilrechtlicher Fernhaltemassnahmen durch das Amt für Justizvollzug erfolgt».

Für Ulrich ist klar, der Absatz 6 im Paragraf 22 bis des EG ZGB könne mitnichten ersatzlos gestrichen werden. «Entgegen der Auffassung der erweiterten Justizprüfungskommission handelt es sich nicht bloss um eine Wiederholung der bundesrechtlichen Vorschrift.» Vielmehr werde festgehalten, dass es das Amt für Justizvollzug sei, welches die Löschung der Daten sicherzustellen habe. «Es handelt sich somit um eine notwendige kantonalrechtliche Zuständigkeitsregelung.» Der Kantonsrat votierte mit 57 zu 13 Stimmen gegen eine ersatzlose Streichung der genannten Stelle im Gesetz. Es erfolgt eine zweite Lesung.

Was wird im Artikel 28c ZGB geregelt?

Im Dezember 2018 haben die eidgenössischen Räte das Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen verabschiedet, schreibt das Zuger Obergericht in seinem Bericht an den Kantonsrat. Gemäss Artikel 28 ZGB kann eine betroffene Person auf dem zivilrechtlichen Weg gegen häusliche Gewalt und Stalking vorgehen und beim Gericht Schutzmassnahmen wie ein Annäherungs- oder Rayonverbot beantragen. Um angeordnete Schutzmassnahmen besser durchsetzen zu können, sei mit dem Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen in jenem Artikel eine gesetzliche Grundlage für die gerichtliche Anordnung einer elektronischen Überwachung bei häuslicher Gewalt und Stalking geschaffen worden.

Dabei wird angenommen, dass sich die Tatperson dank der elektronischen Überwachung verstärkt an ein Verbot halten dürfte. Missachtet sie das, verbessert sich dank Überwachung zumindest die Beweislage für das Opfer, da die Bewegungen der Tatperson aufgezeichnet werden.