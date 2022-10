Kantonsrat Ginge die Credit Suisse in Konkurs, bliebe dies ohne Auswirkungen auf das Areal beim alten Zuger Kantonsspital Das Areal beim alten Kantonsspital in Zug dürfte im Baurecht abgegeben werden. Damit wäre der Weg nach gut 20-jähriger Wartezeit frei, das Areal zu nutzen. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 27.10.2022, 14.23 Uhr

So stellen sich die Planer die Dachterrasse von Südsee-Zug vor. Visualisierung: PD

Bereits vor 20 Jahren war laut damaliger Abstimmungsvorlage zum Neubau des Kantonsspitals in Baar vorgesehen, dass sofort nach dessen Bezug das Areal in Zug entweder zu einem marktgerechten Preis verkauft oder im Baurecht abgegeben wird. Am Donnerstag nun genehmigte der Kantonsrat den Baurechtsvertrag mit der Credit-Suisse-Anlagestiftung in erster Lesung. Deren Konzeptvorschlag «Süd-See Zug» war in einem Wettbewerb siegreich hervorgegangen.