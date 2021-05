KANTONSRAT Parlament entscheidet: Der Kanton Zug darf Solaranlagen auf seinen Gebäuden installieren Stillschweigend, ohne Gegenantrag oder Kontroverse, bewilligt der Zuger Kantonsrat das Projekt Ökoplus. Kilian Küttel 06.05.2021, 16.03 Uhr

Bald auch auf den Dächern von kantonseigenen Liegenschaften: Solaranlagen wie hier auf dem Dach der Waldeggturnhalle in Rotkreuz welche die Energie Genossenschaft realisiert hat.

Bild: Werner Schelbert (Risch, 2. September 2016)

Damit spricht der Kantonsrat am 6. Mai in zweiter Lesung einen Betrag von 5,5 Millionen Franken für den Bau von Fotovoltaikanlagen auf kantonseigenen Gebäuden - etwa auf dem Dach der Kantonsschule Zug oder bei den Verwaltungsgebäuden an der Aabachstrasse in der Stadt Zug.