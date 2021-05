Kantonsrat Zug Härtefallgelder: Die Situation erschwert die Planung Bei der Auszahlung von Coronakrediten zeigt sich der Zuger Regierungsrat innovativ. Marco Morosoli 06.05.2021, 18.39 Uhr

Universitätsdozenten, die ihre Studenten mit dem Bundesrecht vertraut machen, reiben sich die Hände. All die Notstandsmassnahmen, die ihre Triebfeder im Kampf gegen das Coronavirus haben, hätte sich vor kurzem kein Rechtsexperte ausdenken können.

Für die in irgendeiner Form mit dieser Problematik befassten Regierungen und Volksvertretungen heisst das, sie müssen einfallsreich werden. In dieser Disziplin sei der Zuger Regierungsrat «innovativ», sagte am Donnerstagnachmittag Andreas Hausheer (CVP/Steinhausen). Der Präsident der Staatswirtschaftskommission referierte im Kantonsrat über die Praxis in Sachen Härtefälle. Bei der Beitragsvergabe an Unternehmen sei, wegen der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen, selbst mit einer vorausschaubaren Planung kaum etwas zu machen. Das zeige sich, so Hausheer in seinem Votum, bei der Auszahlung von Coronavirus-Krediten klar. Der Zuger Kantonsrat hatte sich im Dezember 2020 auf einen Kredit von 81,1 Millionen Franken geeinigt. Im April, so war zu erfahren, waren 54,6 Millionen Franken ausbezahlt. Also alles war noch in trockenen Tüchern. Mittlerweile sind jedoch Unternehmen Gelder in der Höhe von 95 Millionen Franken zugesichert.

Kanton muss finanziell überbrücken

Um handlungsfähig zu bleiben, hat der Zuger Regierungsrat zu einem Mittel gegriffen, das ihm das Finanzhaushaltungsgesetz bietet, sagte Hausheer. Darin heisst es: «Wenn für eine Ausgabe die Rechtsgrundlage fehlt und deren Aufschub schwerwiegende Nachteile für das Gemeinwesen bewirken würde, kann die Exekutive Notstandskredite beschliessen.» Was die Angelegenheit «Härtefall» zusätzlich erschwert: Auch der Bund spielt einen Part in diesem Drama um Unterstützungsgelder. Er hat angekündigt, für 70 Prozent der A-fonds-perdu-Beiträge und zinslosen Darlehen geradezustehen. Bis die Bundesgelder fliessen, muss der Kanton Zug ins Portemonnaie greifen. Irgendeiner muss zahlen, nur wer ist stets der Knackpunkt.

Bei der Debatte um die richtige Praxis zeigte sich schnell, dass es sich um eine sehr anspruchsvolle und komplexe Materie geht. Das war zu sehen, als FDP-Kantonsrat Rainer Leemann (Zug) wohl noch etwas zu wenig ausgegorenen Anträgen stellte. Dies rief Finanzdirektor Heinz Tännler auf den Plan. Es ging länger hin und her. Ein Ergebnis führte die erste Lesung noch nicht zu Tage, aber dies ging irgendwie in den gelichteten Reihen der Kantonsräte unter.

Die meisten Gesuche werden bewilligt

Finanzdirektor Heinz Tännler während der Kantonsratssitzung in der Waldmannhalle in Baar. Bild: Stefan Kaiser (Baar 6. Mai 2021)

Fakt ist, dass sich bei der Finanzdirektion 15 Experten um die verschiedenen Gesuche kümmern. Stand 14. April 2021 waren 544 Gesuche eingegangen. 423 waren durchgewinkt. 77 harrten einer Behandlung und bei 44 Anträgen versagten die Entscheider Gutsprache. Es ist jedoch anzunehmen, dass die vorgenannte Statistik mittlerweile alles andere als aktuell ist. Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler machte aber klar: «Es ist eine spezielle Situation. Ich möchte nicht noch einmal so etwas erleben.»

Esther Haas, die Präsidentin des Zuger Kantonsrats, schloss die gestrige Debatte mit einer Bitte: «Bitte formulieren sie in einem zukünftigen Fall ihre Anträge.» Sie aus der Debatte heraus zu formulieren, öffne «Tür und Tor für Verwirrungen». Sportlich zeigte sie sich. Sie wünschte dem EVZ, der vorgestern vor 54 Jahren in Baar gegründet wurde, für das dritte Finalspiel viel Glück.