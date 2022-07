Kantonsrat Zug Obergerichtspräsident Felix Ulrich: «Nun verabschiedet sich ein Glückspilz» Ende dieses Monats wird Felix Ulrich sein Amt als Obergerichtspräsident niederlegen. Er wird dann genau 30 Jahre in der Justiz im Kanton Zug gearbeitet haben. Am Donnerstag, 7. Juli, ist er im Parlament verabschiedet worden. Harry Ziegler 07.07.2022, 14.00 Uhr

«Felix Ulrich trat am 1. August 1992 als Gerichtsschreiber beim Kantonsgericht Zug in den Zuger Staatsdienst ein. Wissen muss man, dass damals die Funktion eines ‹Gerichtsschreibers› ein Amt war, in das man gewählt wurde, wie ich zufällig herausgefunden habe. Schon weniger Jahre später erfolgte seine Wahl ans Kantonsgericht», sagte SVP-Fraktionspräsident Philip C. Brunner in seiner Verabschiedungsrede. Ulrich gehört der SVP an.

Felix Ulrich, der scheidende Zuger Obergerichtspräsident, bei seiner Wahl zum Präsidenten des Gerichts 2015. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 30. April 2015)

30 Jahre nach Aufnahme seiner Tätigkeit in Zug wird der 60-jährige Felix Ulrich nun Richter am Bundesstrafgericht in Bellinzona. Er hat an der Uni Freiburg im Üechtland Recht studiert und dort mit dem Lizenziat abgeschlossen. Nach Abschluss des Studiums folgten verschiedene Praktika. 1999 wurde Felix Ulrich zum Kantonsrichter, 2007 zum Oberrichter und 2015 zum Präsidenten des Obergerichts gewählt.

Ein letzter Auftritt als Präsident

«Wohl zum letzten Mal stehe ich heute in meiner Funktion als Obergerichtspräsident in diesem Raum. Und das erfüllt mich auch mit Wehmut», sagte Felix Ulrich im Anschluss an die Verabschiedung durch Philip C. Brunner. «Doch es ist ein Glückspilz, von dem sie sich heute verabschieden. Ich darf voll Dankbarkeit auf eine wunderbare Laufbahn in der Zuger Justiz zurückblicken.» Auf schöne aber auch heitere Momente.

Ulrich erzählt: «Als Abteilungspräsident der Strafabteilung oblag mir unter anderem die Verfahrensleitung in einen umfangreichen Wirtschaftsstraffall.» Da seine Entscheide nicht zu Gunsten des Beschuldigten ausfielen, sei gegen ihn eine Beschwerde eingereicht worden. Da Ulrich in elf Fällen die Anträge der Verteidigung ablehnte, verstieg sich der Verteidiger zur Aussage: «Die Omnipräsenz von Oberrichter Ulrich hat mittlerweile pandemische Züge angenommen.»

Damit sei nun Schluss, verabschiedete sich Ulrich unter grossem Beifall.