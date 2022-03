Kantonsrat Zug: Gebäudeversicherung erhält mehr Macht

Kantonsrat Zug Zuger Gemeinden verlieren Kompetenzen: Parlament macht Brandschutz zur Sache des Kantons In Zukunft wird die Zuger Gebäudeversicherung für Brandschutzbewilligungen und -kontrollen zuständig sein. Das entscheidet der Kantonsrat, der das Feuerschutzgesetz auch in anderen Punkten überarbeitet. Die Debatte? Ein Kampf zwischen Konservativen und Pragmatikern. Kilian Küttel 31.03.2022, 13.37 Uhr

Einer der letzten Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug: Am 18. Februar kam es zu einem Brand an der Gotthardstrasse in Zug. Bild: Mathias Blattmann

Als Thomas Magnusson ans Rednerpult tritt, hat das Zuger Kantonsparlament seine Arbeit noch nicht einmal richtig angefangen. Zur Debatte steht an diesem Donnerstagmorgen, ob der sogenannte «vorbeugende Brandschutz» Sache des Kantons wird – also Themen wie Brandschutzvorschriften, -bewilligungen und Kontrollen, die Stand jetzt in der Kompetenz der Gemeinden sind.

Es ist 9.16 Uhr, der Kantonsrat ist in der Detailberatung beim ersten von 65 Paragrafen. Und Thomas Magnusson, ein Mann mit schmalen Koteletten und Kantonsratsmandat (FDP) aus Menzingen, beantragt, den vorbeugenden Brandschutz nur in die Kompetenz des Kantons zu geben, wenn ihn die Gemeinden nicht haben wollen:

«Mit dieser Formulierung würden wir die Gemeinden einladen, sich einzubringen, und die Gemeindeautonomie nicht zwingend beschneiden.»

Seine Vote dauert fünf Minuten – und sollte den Auftakt zu einer mehr als zweistündigen Diskussion sein, in der sich das Zuger Kantonsparlament vordergründig zwar mit der Teilrevision des Feuerschutzgesetzes befasste, sich über weite Strecken aber mit einer viel grundsätzlicheren Frage auseinandersetzte: Wie viel Recht zur Selbstbestimmung will Zug seinen elf Gemeinden einräumen?

Befürworter sehen Zeit für Professionalisierung gekommen

Denn mit dem neuen Feuerschutzgesetz will die Zuger Regierung der Gebäudeversicherung mehr Kompetenzen geben. In Zukunft soll die öffentlich-rechtliche Anstalt nicht nur den vorbeugenden Brandschutz verantworten; der Verwaltungsrat könnte etwa auch verbindliche Reglemente erlassen, in denen er bestimmt, wie oft Brandschutzkontrollen durchgeführt werden – Aufgaben also, die staatlichen Stellen vorbehalten und demokratisch legitimiert sind.

Für die Regierung und die vorberatende Kommission lagen die Vorteile der Kompetenzverschiebung auf der Hand: mehr Fachwissen, höhre Qualität, überall dieselben Regeln und kürzere Wege. Oder wie Kommissionspräsidentin Cornelia Stocker (FDP/Zug) sagte:

«Brandschutzvorgaben werden immer komplexer, ein fundiertes Know-how immer wichtiger.»

Demgegenüber würden Brandschutzbeauftragte in den Gemeinden zum Teil in Kleinstpensen arbeiten und sich bei komplexen Fällen ohnehin an die Gebäudeversicherung wenden müssen. «Es ist Zeit für eine Professionalisierung», so Stocker.

Arbeit für Bauleute und Konservative, Ruhe für die Linke

Das sahen nicht alle so. Auf der einen Seite der Brandlinie standen Ratsmitglieder aus dem Bauwesen, die sich für eine Zentralisierung einsetzten; an vorderster Front Kantonsräte aus der Mitte-Fraktion. Auf der anderen Seite waren bürgerliche Kräfte, die sich für den Status quo einsetzten; mit an vorderster Front: Karl Nussbaumer (SVP/Menzingen), Vizepräsident des Kantonsrats und Feuerwehrmann mit fast 35 Jahren Erfahrung:

«Mit dieser Kompetenzverschiebung werden die Gemeinden zu Gunsten der Gebäudeversicherung entmachtet. Das widerspricht dem Föderalismus klar.»

Dem hielt etwa Benny Elsener (Zug), Mitte-Fraktion und Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Zug, entgegen, er habe als Bauleiter in mehreren Kantonen zu tun: «Überall brennt es anders, lautet das Sprichwort. Und das ist so. Nicht nur unter den Kantonen, auch innerhalb des Kantons Zug gibt es Unterschiede.» Je nach Gemeinden würden die Vorgaben an den Brandschutz anders ausgelegt, ihm fehle in seiner Arbeit die Planungssicherheit. Deshalb brauche es mehr Qualität:

«Und die erreichen wir mit einer Zentralisierung der Kompetenzen bei der Gebäudeversicherung. In Zug soll es überall gleich brennen.»

Während sich Bürgerliche und Mitte ihren Schlagabtausch lieferten und Kantonsratspräsidentin Esther Haas über rund zehn Anträge abstimmen lassen musste, beschränkte sich die Ratslinke darauf, sich hinter die Vorlage der Kommission zu stellen und ansonsten einen sehr geruhsamen Vormittag zu geniessen.

An dessen Ende – und auch wenn zweite Lesung und Schlussabstimmung ausstehen – stand die Erkenntnis fest: Der Zuger Kantonsrat überträgt der Gebäudeversicherung mehr Macht; Thomas Magnussons Antrag, den Gemeinden Brandschutzaufgaben freiwillig zu übertragen, verwarf das Parlament mit 43:28.

Es tat dies wohl zur Freude von Sicherheitsdirektor Beat Villiger. Zu Beginn der Sitzung hatte er noch gesagt, die Gebäudeversicherung würde nicht mehr Macht erhalten, da sie auch in Zukunft an die Verfassung gebunden sei und der Kantonsrat eingreifen könne. Und als es in der Diskussion hart auf hart kam, sagte Villiger:

«Die Regierung befürwortet die Eingrenzung der Gemeindeautonomie auch nicht einfach so. Aber hier macht sie jetzt wirklich Sinn.»