Zug will Gymiquote senken

Kantonsrat Mit Prüfung ans Gymnasium: Das Ansinnen der Zuger Regierung kommt nicht gut an Weil immer mehr Schülerinnen und Schüler an das Langzeitgymnasium gehen, will der Kanton wieder stärker eingreifen und die Quote senken. Dazu wird auch über die Einführung einer Übertrittsprüfung nachgedacht. Harry Ziegler 07.07.2022, 17.39 Uhr

Die stetig steigende Gymnasialquote mit einer Übertrittsprüfung regeln? Das ist den Fraktionen im Kantonsrat zu einseitig. Dies wurde in der in der Ratsdebatte vom Donnerstag, 7. Juli, klar. «Das Bildungssystem muss gefördert, nicht gefährdet werden», erklärte Mitmotionär Kurt Balmer (Die Mitte/Risch). Er hatte zusammen mit 13 Mitunterzeichnenden Massnahmen gegen die stetig steigende Gymnasialquote gefordert.

Tatsächlich betrug die Quote 2017 noch rund 19 Prozent, 2022 ist sie auf 25,5 Prozent gestiegen. Die Motion fordert, dem Problem Herr zu werden - es sei eine Höchstquote einzuführen. In den in der Motion gestellten Anträgen wird der Regierung bewusst Raum gelassen, die Forderung zu erfüllen. Denn im Vordergrund steht nicht die Wiedereinführung einer Übertrittsprüfung, diese wäre nur eventualiter vorzusehen.

Der Zuger Kantonsrat befasste sich am Donnerstag mit einer Motion zur Senkung der Gymnasialquote. Bild: Harry Ziegler (Zug, 7. Juli 2022)

Mitmotionär Roger Wiederkehr (Die Mitte/Risch) erklärte, es gehe nicht darum, Schülerinnen und Schülern den Übergang ans Gymnasium zu verwehren. Es ginge vielmehr darum, die Qualität des Gymnasiums zu stärken. Eine Übertrittsprüfung sei nur eine Möglichkeit, die Gymnasialquote zu senken. «Einziger offensichtlicher Makel - und dafür steht der Bericht in der Kritik - ist, dass er bei der Regulierung der Gymnasialquote die Übertrittsprüfung bereits jetzt favorisiert», erklärte Wiederkehr.

Es sei jedoch ebenso wichtig, der Bevölkerung klarzumachen, dass auch der Weg über die Berufsbildung eine ausgezeichnete Karriere ermögliche.

Gleichgewicht des Systems austarieren

Mitmotionär Kurt Balmer begrüsste zwar, dass die Regierung die Motion erheblich erklären lassen möchte, sagte aber auch, dass er sich eine breitere Auslegeordnung gewünscht hätte. Unterstützung erhielt Balmer diesbezüglich von Kantonsrat Beat Iten (SP/Unterägeri). Erst dann wäre eine grundlegende Austarierung des Zuger Bildungssystems möglich. Denn eine solche sei notwendig, wenn man das Ungleichgewicht zwischen Gymnasium und Berufsbildung betrachte. Es brauche Vielfalt.

«Insgeheim finden ja alle vernünftigen Geister, unsere Gymnasialquote ist zu hoch. Das ist der grösste gemeinsame Nenner», so Balmer. Er warnte davor, dem Trugschluss zu unterliegen, dass man in der aktuellen Debatte über die Einführung einer Übertrittsprüfung entscheide.

«Wir sind uns einig: Es muss etwas unternommen werden. Die Frage lautet nun, mit welchen Massnahmen?», fragte Mitte-Fraktionschef Fabio Iten (Unterägeri). Auch für seine Fraktion sei der Lösungsvorschlag der Regierung «zu einseitig, mit klarem Fokus auf die Übertrittsprüfung.»

Die Regierung habe hier die Chance verpasst, «einen Strauss, eine Auslegeordnung zu präsentieren und die Vor- und Nachteile daraus, auch in verschiedenen Kombinationen zueinander darzulegen», so Iten. Denn damit wäre auch eine Diskussion mit Stellungnahmen der Fraktionen möglich gewesen. Dann hätte die Regierung diese gleich bei der Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage einbeziehen können.

Die Regierung sei nun aufgefordert bei der Erfüllung der Motion, weitere Massnahmen in die Evaluation einzubinden und eine klare Auslegeordnung mit den Vor- und Nachteilen im Bericht der Gesetzesvorlage aufzuzeigen, so Iten. Man werde, wie auch die SVP für eine Erheblicherklärung stimmen.

SVP-Sprecherin Esther Monney (Unterägeri) machte darauf aufmerksam, dass es im Gymnasium die stärksten Schülerinnen und Schüler brauche, die dann an der Universität reüssieren könnten. Das sei nur mit einer Senkung der Gymnasialquote möglich.

FDP, ALG und SP gegen Erheblicherklärung

Richtig versenken oder an die Regierung zurückweisen wollte die Vorlage keine Fraktion. FDP, SP und ALG machten sich für eine Teilerheblicherklärung stark. Laut SP-Sprecher Beat Iten (Unterägeri) lehne die SP den Vorschlag ab, die Quote durch eine zusätzliche Prüfung zu steuern. Sie beantragte, die Motion teilerheblich zu erklären, in dem Sinne, dass das Thema breiter diskutiert und nicht eingleisig das Thema Aufnahmeprüfung weiterverfolgt werde.

«»Peter Letter (FDP/Oberägeri) und seine Fraktion gehen «mit den Motionären einig, dass der Trend zu laufend höherem Anteil von Schülerinnen und Schüler, die nach der sechsten Primarklasse ans Langzeitgymnasium wechseln, zu hinterfragen ist.» Auch sie stellen einen Antrag auf Teilerheblicherklärung «in Bezug auf einen Teil der Motion, nämlich andere geeignete Massnahmen.

Die Lösung liege nach Meinung der FDP nicht in einer fixen prozentualen Höchstquote. Der Regierungsrat solle eine «ganzheitlichere Auslegeordnung mit Ursachen, Massnahmen und Wirkungen erstellen.» Basierend darauf solle er Vorschläge zur Umsetzung auf der Zeitachse erarbeiten, allfällig mit notwendigen Gesetzesänderungen.

ALG-Sprecherin Tabea Zimmermann Gibson (Stadt Zug) befürchtet, dass mit dem einseitigen Setzen auf eine Übertrittsprüfung, die Bildungsindustrie einen Aufschwung erleben dürfte. «Teaching to the Test» sei hier das denkbar schlechteste Mittel. Auch die ALG möchte eine breiter gefasste Auslegeordnung, die Motion sei teilerheblich zu erklären.

Sek nicht weiter schwächen

Regierungsrat Stephan Schleiss zieht aus der über zweistündigen Debatte das Fazit: «Wir dürfen die Sek nicht weiter schwächen, denn diese ist das Rückgrat der Bildung.» Sie sorge laut Schleiss auch für die notwendige Vielfalt. Er bitte doch die Motion nach dem Willen der Regierung erheblich zu erklären.

Die Regierung beabsichtigte in seiner Antwort das Anliegen, die Sek zu stärken. Und, um dies zu Erreichen, sei eine fachliche Abklärung beim Übertritt ins Gymnasium – sprich Prüfung – zielführend. Die Regierung kann heute die Übertrittsquote nicht steuern, aber genau das müsste möglich sein, wenn man das Motionsanliegen umsetzen wolle. «Eine Übertrittsprüfung steht auch nicht quer in der Landschaft. Eine solche macht den ganzheitlichen Bildungsansatz vollständig», so Schleiss.

Die Motion wurde schliesslich mit 36 zu 30 Stimmen teilerheblich erklärt.