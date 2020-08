Kantonsschule Zug führt per neuem Schuljahr eine Maskenpflicht ein Die Maskenfrage wird von den Schulen im Kanton selbst beurteilt: Für Bildungsdirektor Stephan Schleiss zählt Sicherheit und Flexibilität. Die Kantonsschule Zug hat sich für eine Maskenpflicht entschieden. Désirée Hotz 11.08.2020, 13.30 Uhr

Für Schülerinnen und Schüler, welche nach den Sommerferien am 17. August den Unterricht wieder aufnehmen werden, beginnt ein besonderes Schuljahr – ganz im Zeichen von Corona. Unter diesen Bedingungen zurück zur Schule zu gehen, ist gleichermassen für das Lehrpersonal als auch die Schüler eine Herausforderung. Vorerst verzichtet der Kanton Zug auf die Einführung einer generellen Maskenpflicht an Schulen, deshalb wird sich der Schulalltag der Zuger Schülerinnen und Schüler wohl nicht stark verändern. «Im Grossen und Ganzen werden die Schulen im Kanton Zug so funktionieren wie unmittelbar vor den Sommerferien», meint Stephan Schleiss, Zuger Landammann und Bildungsdirektor.

Kantonsschule Zug hat ein eigenes Schutzkonzept

Für Schulen der nachobligatorischen Schulzeit, wie etwa Kantonsschulen, hänge es von den jeweiligen Schutzkonzepten ab, ob eine Maskenpflicht einzuhalten ist, teilt Schleiss weiter mit. Aus einem Informationsschreiben der Kantonsschule Zug vom Dienstag geht hervor, dass die Schule am Lüssiweg «aufgrund der Platzverhältnisse» eine Maskenpflicht für Lehrpersonal und Schülerinnen und Schüler einführt. Diese gilt für alle Klassen, wie aus dem Schreiben weiter zu entnehmen ist. Die betroffenen Personen seien selber dafür verantwortlich, eine Maske mitzunehmen. Man habe eine Beratungsstelle eingerichtet, bei welcher sich Schülerinnen und Schüler bei auftretenden Fragen melden können.

Zusätzlich wird die Kantonsschule in Zug bei Lehrpersonen, die zu einer Risikogruppe gehören Acryl-Glasscheiben eingesetzt, um sie beim Kontakt mit Schülern zu schützen. Die Schule stellt laut Konzept FFP2-Masken für gefährdete Lehrpersonen zur Verfügung – Schülerinnen und Schüler, welche einer Risikogruppe angehören, sollen ebenfalls FFP2-Masken tragen, sind jedoch selbst für das Mitbringen solcher zuständig. In Einzelfällen sei die Dispensation vom Unterricht für Schüler, welche einer Risikogruppe angehörten, in Absprache mit dem zuständigen Rektor und dem Vorlegen eines Arztzeugnisses möglich.

Quarantänepflicht als besondere Herausforderung

Eine besonders grosse Herausforderung für den Schulalltag stellt die Quarantänepflicht dar. Denn auch hier gelten natürlich die entsprechenden Vorschriften des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). So müssen sich Rückkehrer aus Risikoländern in eine zehntägige Selbstisolation begeben – was auch bedeutet, mindestens eine Woche Schulzeit einzubüssen. «Für Schülerinnen und Schüler gibt es keine speziellen Regeln», so Schleiss und fügt an: «Müssen sie in die Quarantäne, so handelt es sich hierbei um Absenzen, wie sie sich beispielsweise auch aufgrund einer Erkrankung geben kann.» Gemäss Schutzkonzept der Kantonsschule Zug müssen etwa Personen, welche Kontakt zu einer Infizierten hatten, nicht zwangsläufig in Quarantäne, dieser Entscheid läge beim jeweiligen Art beziehungsweise Kantonsarzt.

Ausserdem stellt sich die Frage, wie der Umgang mit Personen, welche Coronasymptome aufweisen, aussieht, und wie man kontrollieren kann, dass die Quarantänepflicht nicht missbraucht wird. «Personen, welche Symp­tome aufweisen, haben sich unmittelbar in Selbstisolation zu begeben. Der zuständige Schularzt respektive die Schulärztin wird in jedem Verdachtsfall umgehend beigezogen», erläutert Schleiss. Hinsichtlich möglicher Erschleichungen von Frei-Tagen und Prüfungsverschiebungen sagt der SVP-Regierungsrat:

«Ich sehe hier keinen Spielraum für Schummeleien.»

Schülerinnen und Schüler, welche sich in Quarantäne befinden, sollen trotzdem teilhaben am Schulalltag. Die einzelnen Schulen würden mit den Betroffenen Lösungen finden, indem ihnen unter anderem Unterlagen und Aufgaben elektronisch zugestellt würden. Personen aus Risikogruppen würden im neuen Schuljahr gleich behandelt wie vor den Sommerferien.

Der Problematik von möglichen quarantänebedingten Lehrerausfällen wolle man mit Stellvertretungen und Alternativen aus dem Homeoffice begegnen. Die genaue Umsetzung variiere jedoch von Schule zu Schule. Im Kanton Zug werde auch in diesem Schuljahr mit Ganzklassen gearbeitet. «Nur die Pädagogische Hochschule Zug wird das Herbstsemester mit Halbklassen durchführen. Für die Fachmittelschule gelten aufgrund der engen räumlichen Gegebenheiten zusätzliche, spezielle Regelungen», erklärt Schleiss. Des Weiteren werde der tägliche Unterrichtsbeginn an den Zuger Mittelschulen nicht gestaffelt.

Schutzkonzepte funktionieren nur, wenn alle mitmachen

An den gemeindlichen Schulen hänge diese Massnahme von den jeweiligen Schutzkonzepten der Schulen ab. Die Voraussetzungen sind dabei sehr verschieden. Auf der einen Seite gibt es sehr grosse Schulen wie etwa die Primarschule Steinhausen mit 30 Klassen. Auf der anderen Seite umfasst die Primarschule Niederwil in Cham gerade einmal zwei Klassen – somit sei eine gewisse Flexibilität unabdingbar.

Unweigerlich wird das kommende Schuljahr für alle Beteiligten eines, das vor allem von der Unsicherheit des Pandemieverlaufs geprägt sein wird. Doch Stephan Schleiss versichert: «Die Schulen nehmen ihre Verantwortung, Ansteckungen wenn immer möglich zu vermeiden, sehr ernst.» Doch funktionierten Schutzkonzepte nur dann, wenn alle mitmachten. «Das Wichtigste überhaupt ist, dass wir uns alle verantwortungsvoll verhalten», betont Stephan Schleiss. Geht es nach dem Bildungsdirektor, steht einem erfolgreichen Schulstart trotz der Pandemie nichts im Weg.