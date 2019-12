Kardiologie im Zuger Kantonsspital spannt mit Zürcher Stadtspital Waid und Triemli zusammen Ab Frühjahr 2020 können am Zuger Kantonsspital in Zusammenarbeit mit dem Stadtspital Waid und Triemli geplante ambulante invasiv-kardiologische Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt werden. 19.12.2019, 09.20 Uhr

Das Zuger Kantonsspital. Bild: PD

(haz) Zwischen dem Stadtspital Waid und Triemli und dem Zuger Kantonsspital besteht seit Jahren eine enge Partnerschaft im Bereich der invasiven Kardiologie und Herzchirurgie. Durch die erweiterte Zusammenarbeit können ab Frühjahr 2020 Patientinnen und Patienten durch erfahrene Kaderärztinnen und -ärzte des Triemli am Zuger Kantonsspital untersucht und behandelt werden, wie das Zuger Kantonsspital mitteilt. «Die Partnerschaft mit dem Stadtspital Waid und Triemli hat sich sehr bewährt. Wir freuen uns, dass wir nach der Einführung von Herz-MRI-Untersuchungen im Januar 2019 unseren Patientinnen und Patienten neu auch geplante ambulante Herzkatheteruntersuchungen und entsprechende Behandlungen von erfahrenen Kaderärzten des Triemli in Baar anbieten können», sagt Matthias Winistörfer, Direktor am Zuger Kantonsspital.