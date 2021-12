Aus den letzten vier Zuger Kirchgemeinden wird ein Pastoralraum

Katholische Kirche Auf Befehl von oben: Aus den letzten vier Zuger Kirchgemeinden wird ein grosser Pastoralraum Per 1. August 2022 werden gemäss Beschluss des Bistums Basel die Gemeinden Baar, Steinhausen, Cham und Hünenberg zusammengeführt. Trotzdem sollen die einzelnen Pfarreien ihre Eigenständigkeit behalten, wie die Verantwortlichen beteuern. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Die Kirchgemeinde Baar informierte ihre Mitglieder kürzlich an einer Versammlung über den Beschluss des Bistums Basel, per 1. August 2022 die vier Gemeinden Baar, Steinhausen, Cham und Hünenberg zu einem Pastoralraum (PR) zusammenzuführen. Einen Namen dafür gebe es noch nicht, so Kirchenratspräsident Thomas Inglin. Es ist nicht leicht und wohl auch nicht vordringlich, einen solchen zu bestimmen, da die Gebiete geografisch teilweise recht weit auseinanderliegen. «Diese vier Gemeinden sind bisher noch nicht eingegliedert worden, also ist die Entscheidung so ausgefallen.» (siehe Kasten)

Bald werden die Kirchgemeinden Baar, Steinhausen, Cham und Hünenberg in einen Pastoralraum überführt. Im Bild: die Pfarrkirche St. Martin in Baar. Bild: Stefan Kaiser (7. März 2018)

Es sei alles relativ zügig vorangegangen. «Im Verlauf des Herbstes wurden wir vom Bistum informiert, dass dies der Weg sei», erklärt Inglin. Anfangs habe man sich an den Gedanken gewöhnen müssen, künftig Teil eines so grossen PR zu sein.

«Aber mittlerweile haben wir Perspektiven entwickelt und die Chancen erkannt, die der Zusammenschluss bietet.»

Gerade dank der Grösse des PR könne sich jede Gemeinde eine gewisse Eigenständigkeit bewahren. «Ausserdem wurde uns klar, dass Synergien geschaffen werden können, aus denen ein Mehrwert für die Bevölkerung entsteht.»

Thomas Inglin, Kirchenratspräsident Baar Bild: PD

Nun werde ein Zusammenarbeitsvertrag ausgearbeitet sowie ein Finanzierungsschlüssel entwickelt. «Wir sind dabei, Strukturen zu schaffen, die dem Ganzen einen Rahmen geben.» Darauf folge die konkrete Projektarbeit. Die katholische Kirche müsse mit personellen Ressourcen heute anders umgehen.

«Sie sind knapp, das theologische Personal wird immer älter. Der Nachwuchs vermag die Lücken nicht mehr zu schliessen. Wenn die Gemeinden sinnvoll gruppiert werden, dann können die Leute effizient eingesetzt werden.»

Verbindliche, dauerhafte Zusammenarbeit

Angesichts der Tatsache, dass die Kirchgemeinden Cham und vor allem Baar zu den grössten des Bistums gehören und je allein schon so viele Mitglieder haben wie manch ein gesamter durchschnittlicher PR, mag der bischöfliche Entscheid auf den ersten Blick erstaunen (siehe Kasten). Es gebe jedoch durchaus vergleichbar grosse PR wie zum Beispiel «Luzern Stadt» oder «Frauenfeld Plus», erklärt Brigitte Glur-Schüpfer, Regionalverantwortliche des Bischofsvikariats St. Viktor Luzern. Sogar den weit grösseren PR Region Bern benennt sie, zu dem 14 Pfarreien, mehrere Missionen, zahlreiche Fachstellen und die offene Kirche Bern gehören.

Brigitte Glur-Schüpfer, Regionalverantwortliche des Bischofsvikariats St.Viktor Luzern. Bild: PD

«In einer ausdifferenzierten Gesellschaft braucht es auch neue pastorale Konzepte, um der wachsenden Individualisierung und Mobilität der Menschen gerecht zu werden», so Glur-Schüpfer. In einem PR würden mehrere Pfarreien verbindlich und auf Dauer zusammenarbeiten. «Seit Jahren war es immer wieder Thema, ob sich die vier Pfarreien Baar, Cham, Steinhausen und Hünenberg künftig in einem oder in zwei Pastoralräumen zusammenfinden.»

Die Bistumsregionalleitung habe mit den staatskirchenrechtlichen Vertretungen der Kirchgemeinden sowie den Gemeindeleitern und Pfarrern das Anliegen diskutiert.

«Die Gespräche ergaben, dass sich die Betroffenen mehrheitlich den einen, grösseren Raum mit allen vier Pfarreien gewünscht haben.»

Der letzte Pastoralraum in Zug Gemäss Fachstelle Statistik des Kantons Zug wurden per Ende 2020 in der Gemeinde Baar 11'585 katholische Einwohnerinnen und Einwohner registriert, wovon 820 im Ort Allenwinden wohnen, der wiederum zum Pastoralraum Zug Berg gehört. In Cham sind es 7'702, in Steinhausen 4'838, in Hünenberg 4'570. Total wird der neue Pastoralraum (PR) also aus 27'875 Gläubigen bestehen.

Laut Auskunft von Brigitte Glur-Schüpfer, Regionalverantwortliche des Bischofsvikariats St. Viktor Luzern, werden mit der Bildung des Pastoralraums Baar, Steinhausen, Cham, Hünenberg per Sommer 2022 sämtliche PR im Kanton Zug errichtet sein. Es bestehen bereits die PR Walchwil, Zug Berg und Zugersee Südwest. Auch im Kanton Luzern sei dieser Prozess bald abgeschlossen, erklärt Glur-Schüpfer. «Nun geht es um die Weiterentwicklung der pastoralen Konzepte. Seelsorgeteams wachsen zusammen, geplante Projekte werden praktisch umgesetzt, evaluiert und weiterentwickelt, Verwaltungsstrukturen vereinfacht.» Zusätzlich komme den Fach- und Spezialseelsorgestellen etwa in Spitälern oder Gefängnissen auf kantonaler Ebene eine immer grössere gesellschaftliche Bedeutung zu.

Pastoralraumleiter, Leitender Priester und Team

In grösseren PR bewähre sich eine sogenannte Ausserordentliche Leitung, erklärt Glur-Schüpfer weiter. Dies bedeute, dass eine Theologin oder ein Theologe als Pastoralraumleiter beziehungsweise Pastoralraumleiterin gemeinsam mit einem Leitenden Priester und dem Pastoralraumteam den PR führe. «Zusätzlich wird in der Regel eine Koordinatorin oder ein Leitungsassistent mit den administrativ-organisatorischen Aufgaben betraut sowie eine Kommunikationsstelle geschaffen.»

Die einzelnen Pfarreien würden ihre Eigenständigkeit mit einer je eigenen Gemeindeleitung oder einem Pfarrer behalten. Eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb des PR sei beispielsweise möglich bei diakonischen Projekten, in familienpastoralen Fragen oder für ökumenische Anliegen.

Christian Kelter wird Pastoralraumleiter

Leiter des PR Baar, Steinhausen, Cham, Hünenberg wird Christian Kelter, seit 16 Jahren Gemeindeleiter von Hünenberg. «Für mich ist die Leitung des PR eine schöne Ergänzung und ein beinah logischer nächster Schritt in meiner persönlichen Entwicklung.» Der PR sei für alle eine grosse Chance. «Es geht ja darum, der Botschaft des Evangeliums mehr Reichweite zu ermöglichen. Je grösser das ‹Spielfeld› dafür ist, desto besser, vielseitiger und lebendiger wird Kirche sein», betont er. Der PR sei ja keine reine Strukturmassnahme.

«Wir wollen der Botschaft Gottes einen Schub verpassen. Da habe ich richtig Lust drauf.»

Christian Kelter, Gemeindeleiter von Hünenberg. Bild: PD/T. Zierof

In Hünenberg habe man das in den letzten Jahren nicht schlecht geschafft. «Wir sind als Kirchen – als katholische und reformierte – zu einer ‹guten Adresse im Dorf› geworden. Wir haben einen guten Ruf.» Man strahle etwas aus, auch über die Grenzen des Kantons hinaus. «Menschen verbinden mit uns eine Botschaft, die relevant ist, und eine Gemeinschaft, die lebendig und damit auch attraktiv ist.» Die Lust, auf diese Art Kirche zu sein, wolle er auch in den PR einbringen.

«Ich sehe mich zuerst als jemanden, der zusammenführt und vernetzt. In allen vier Pfarreien findet ja bereits viel Gutes statt, das von sehr vielen Menschen getragen und gestaltet wird.»

Der Glaube lebe von Beziehungen. Diese würden immer am Ort, im Nahbereich, gelebt werden. Wenn aber an der richtigen Stelle die richtigen Leute zusammenkämen, könne unter Umständen etwas noch Grösseres entstehen.

Mut machen, den Glauben zu wagen

Dabei gehe es nicht darum, seine eigenen Ideen umzusetzen. «Es geht einzig darum, das zu realisieren, was die Menschen vor Ort brauchen, um den Glauben an Gott kennen zu lernen, ihn zu leben und darin zu wachsen.» Wenn man den Leuten die richtigen Fragen stelle und ein Klima der Offenheit schaffe, wüssten sie in der Regel sehr genau, was sie für ihren Glauben und ein geglücktes Leben bräuchten. «Meine Rolle darin definiere ich so: Ich will Mut machen, den Glauben zu wagen, und mithelfen, dass Dinge wachsen können und möglich werden.»

Wird Christian Kelter als Pastoralraumleiter seiner eigenen Gemeinde noch gerecht werden? «Wenn in Hünenberg alles von mir abhängen würde, hätte ich in den letzten Jahren einiges falsch gemacht», stellt er klar. De facto habe die Gemeinde ein kompetentes, agiles und kreatives Pfarreiteam und viele Freiwillige.

«Alle arbeiten sehr autonom. Das ist lebendiges, mündiges Christsein. Und darum geht’s. Das ist mein Ziel.»

Als Hauptamtlicher habe er die privilegierte Aufgabe, dies alles mit viel Zeit und ganzer Kraft ermöglichen und begleiten zu können. «Mir ist also für uns alle ganz und gar nicht bange.»

