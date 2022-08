Katholische Kirche Mit vereinten Kräften in die Zukunft – der letzte Zuger Pastoralraum ist installiert Jetzt sind auch die verbliebenen vier Pfarreien im Kanton Zug in einem Pastoralraum vereint. Dieser wird von Christian Kelter geleitet. Er spricht über die Vorteile des Zusammenschlusses und ist sicher: Die Voraussetzungen für eine fruchtbare Zukunft sind somit gegeben. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Christian Kelter leitet den neu gebildeten Pastoralraum Zug Lorze. Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 22. August 2022)

Sogenannte Pastoralräume sind faktisch das kirchliche Pendant zu den politisch definierten, meist aus mehreren Gemeinden bestehenden Bezirken innerhalb eines Kantons. Pastoralräume umfassen jedoch nicht Gemeinden, sondern Pfarreien. Der Zusammenschluss von eigenständigen Pfarreien zu solchen Pastoralräumen ist eine junge Praxis und in erster Linie eine organisatorische Antwort auf die veränderten Anforderungen an kirchliche Strukturen. Im Bistum Basel setzte dieser Prozess ab 2005 ein. Über allem stand damals die Frage: Wie wollen wir Kirche sein? Das Bündeln von Synergien war schliesslich einer der Wege.

Per 1. August haben sich nun die letzten vier verbliebenen Zuger Gemeinden zu einem Pastoralraum zusammengeschlossen. Neben den Pastoralräumen Zug Walchwil, Zug Berg und Zugersee Südwest ist dies der Pastoralraum Zug Lorze, welcher jetzt die Pfarreien Baar, Steinhausen, Cham und Hünenberg umfasst.

Leiter des neuen Pastoralraumes Zug Lorze ist Christian Kelter, Gemeindeleiter der Pfarrei Heilig Geist Hünenberg. «Ursprünglich hatte zur Debatte gestanden, Hünenberg mit Cham sowie Steinhausen mit Baar je zu einem Pastoralraum zu vereinen», sagt er. «Dass nun alle vier Pfarreien zum Raum Zug Lorze zusammengefasst sind, macht Sinn: Die vier Gemeinden sind sich sehr ähnlich, politisch und wirtschaftlich gleichermassen aufstrebend.»

Gemeinsam und doch eigenständig

Angesichts der zunehmenden Individualisierung der Gesellschaft habe sich vermehrt die Frage gestellt, ob eine Pfarrei als alleinstehendes rechtliches Gebilde noch zeitgemäss sei. «Es kann heute nicht mehr jede einzelne Pfarrei in allen Facetten kirchlichen Lebens gleich gut sein», führt Kelter dazu aus und fügt an:

«Da ist es nur richtig, wenn die Kompetenzen und Energien gebündelt werden und man sich gegenseitig in seinen Stärken ergänzt.»

Wichtig ist dem neuen Pastoralraum-Leiter, dass den Pfarreimitgliedern bewusst ist, dass sich weder für sie persönlich noch für ihre Pfarrei rechtlich etwas ändert. Keine der vier Pfarreien wird sich woanders einmischen, die sprichwörtliche Kirche bleibt also im Dorf. Doch indem der Blick über den «Gartenzaun» falle und ein Austausch stattfinde, werde man voneinander lernen, Bewährtes übernehmen und gemeinsame Stärken ausbauen. «Und man kann einander dank eines gemeinsamen Personalpools gegenseitig aushelfen, wenn nötig.»

Bisher seien geschätzte 90 Prozent aller Rückmeldungen und Äusserungen aus dem Kreise der Pfarreimitglieder optimistisch und wohlwollend gewesen, weiss Kelter.

«Sicher, Neuerungen sind immer mit Emotionen verbunden, vor allem, wenn es Bewährtes betrifft. Aber die Menschen sehen grundsätzlich ein, dass man sich gewissen Entwicklungen stellen sollte, wenn man als Kirche bestehen will.»

Dass sich die vier Pfarreien nun gemeinsam auf den Weg in die Zukunft machen, bringt gemäss Christian Kelter als grössten Vorteil ein erweitertes pastorales Angebot für die Menschen – dank der Bündelung. «Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Mehrwert: Man trifft neue Gesichter, das öffnet den Blick», so Kelter.

Beziehungen und eine solide Vertrauensbasis

Am 20. August wurden Christian Kelter als Pastoralraum-Leiter und der Baarer Pfarrer Anthony Chukwu als Leitender Priester im Rahmen eines Gottesdienstes in der Hünenberger Pfarrkirche feierlich in ihr Amt eingesetzt. «Zunächst werde ich mich in

meine neue Rolle einfinden», sagt Kelter, von dessen bisherigem Arbeitspensum nun 20 Prozent auf die Arbeit im und für den Pastoralraum Zug Lorze anfallen.

«Im Vordergrund steht jetzt als erstes, Beziehungen zu knüpfen, Menschen aus den vier Pfarreien zusammenzubringen und ein solides Grundvertrauen aufzubauen.»

Christian Kelter zeigt sich motiviert, ist nun häufig in den vier Pfarreien unterwegs und hat bereits einige Ideen für die gemeinsame Zukunft.

Ab Ende August wird das Erstellen eines pastoralen Konzeptes im Vordergrund stehen. Koordiniert wird dies von einer Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus allen vier Pfarreien und je einer Person aus dem Bereich der Freiwilligenarbeit. Und damit auch ein unabhängiger Blick von aussen auf die Sache fällt, wird der Prozess von einer externen Projektleiterin begleitet. Kelter: «Es ist vorgesehen, dass das Konzept im Sommer 2023 steht und kommuniziert werden kann.»

Kirche findet überall statt

Mit derzeit um die 33'000 Kirchenmitgliedern ist der neue Pastoralraum Zug Lorze einer der grössten im Bistum Basel. «Dank rund 80 hauptamtlicher Mitarbeitender wird hier eine grosse Kraftentfaltung möglich sein», ist Kelter überzeugt. Hinzu komme die Tatsache, dass es sich bei allen vier um finanziell sehr gut situierte Gemeinden handle, was die erwähnte Kraftentfaltung ebenfalls begünstigt und Möglichkeiten schaffe.

Mit dem neuen Pastoralraum sei eine gute Grundlage erstellt, um in die Zukunft des Glaubens und der kirchlichen Gemeinschaft zu investieren, sagt Christian Kelter. «Wir brauchen neue Konzepte, um den Menschen aufzuzeigen, dass die kirchliche Botschaft auch heute noch relevant ist – vielleicht mehr als man denkt. Denn Kirche kann so viel sein. Und sie findet überall statt.»

