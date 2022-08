Katholische Kirche Spezielle Aktion von Seelsorge: Grosse Banner am Baugerüst der Pfarrkirche in Oberägeri sorgen für Aufsehen Mit einer fast schon provokativen Aktion hat das Seelsorge-Team der Pfarrei Oberägeri zum Nachdenken angeregt. Die gesammelten Reaktionen sind nun in einem Faltblatt zusammengefasst. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

An der katholischen Pfarrkirche hängt ein Plakat mit der Aufschrift: «Die katholische Kirche: Renovation ist nötig.» Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 12. August 2022)

«Die katholische Kirche: Renovation ist nötig.» Zwei riesige grüne Banner mit dieser Aufschrift zieren die Pfarrkirche in Oberägeri seit April. Aufgehängt wurden sie am Baugerüst, das die ganze Kirche umspannt. Denn die Peter-und-Paul-Kirche wird tatsächlich renoviert. Allerdings betrifft das in erster Linie die Gebäudehülle.

Gemeindeleiter Urs Stierli. Bild: Stefan Kaiser

Die Aussage auf dem Banner ist mehrdeutig zu verstehen. «Für unser Seelsorge-Team war klar, dass wir aus der Sanierung etwas machen wollen. Etwas, das die Leute zum Nachdenken anregt», sagt Urs Stierli, Gemeindeleiter der Pfarrei. Lange habe die zündende Idee gefehlt, doch plötzlich sei klar gewesen: Renovation ist nötig.

In Absprache mit dem Kirchenrat, der für das Gebäude verantwortlich ist, konnten die beiden Banner bald darauf aufgezogen werden. «Es ist nötig und gut, dass die Kirchgemeinde die Sanierung in Angriff genommen hat», betont Stierli. Die beiden Plakate haben dabei die zusätzliche Wirkung nicht verfehlt.

Die katholische Kirche soll ...?

Es gab darauf so viele Rückmeldungen, dass das Seelsorge-Team das Projekt weiterentwickelt hat. Die Oberägerinnen und Oberägerer wurden aufgefordert, den Satz «Die katholische Kirche: ...» selber zu beenden. Diese Aussagen wurden gesammelt und sind nun auf einem Faltblatt, das in der Kirche und im Pfarreizentrum Hofstettli aufliegt oder online abrufbar ist, zusammengefasst.

Das Projekt dauerte rund fünf Monate. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 12. August 2022)

Zu lesen ist etwa: Die katholische Kirche:

Ist Flickwerk besser als Ruine?

Ein heiliger Ort.

Das Fundament ist top. Die Konstruktion ein Flop?

Ist okay.

Renovation in Oberägeri aussen (Fassade) – in Rom von innen.

Ist meine Glaubensfamilie.

Bei einigen Teilnehmenden haben die Verantwortlichen genauer nachgefragt, etwa bei Franziska Bachmann Pfister. Sie hat aufgeschrieben: «Braucht Frauen in allen Ämtern und Aufgaben.» Als Gottesdienstbesucherinnen, Kirchenchorsängerinnen, Katechetin, Pfarrei- und Kirchenrätin, Gemeindeleiterin und vieles mehr prägten Frauen heute den Pfarreialltag mit, ergänzt. Es sei an der Zeit, dass Frauen darüber hinaus Verantwortung in der katholischen Kirche übernehmen können.

«Zukünftige Vergangenheit» hat Damian Henggeler aus Oberägeri auf seinen Zettel notiert. Er hat seinen Gedanken folgendermassen ausgeführt:

«Als ich das Plakat an der Kirche entdeckte, dacht ich mir: Gewagt, treffend, coole Idee.»

Sich für die Zukunft wappnen, sich auffrischen, sich widerstandsfähig und hübsch machen, das bezwecke aus seiner Sicht eine Renovation. Er hoffe, dafür sei es nicht zu spät. «Vielen Menschen gibt die Gemeinschaft der Kirche Halt im Leben. Sie ist in schwierigen, aber auch in guten Zeiten für uns da», schliesst er.

Das kleinkarierte Denken durchbrechen

Tatsächlich sei ihm auch öfters gesagt worden, dass die Aktion mutig sei, sagt Urs Stierli:

«Wir versuchen im Team hin und wieder Aktionen zu lancieren, die man nicht unbedingt mit der Kirche verbindet.»

Als Leiter der Pfarrei sei es ihm wichtig, das kleinkarierte Denken etwas zu durchbrechen:

«Die Kirche ist wie ein breiter Hut, unter dem vieles – viele Denkrichtungen, viele Aspekte des Glaubens – Platz hat.»

Noch im August werden die Banner nun wieder abgenommen und das Projekt kommt zu einem Ende. Die Plakate sind aufgefallen und waren im Dorf Thema. Er habe auch Wanderer aus dem Bus aussteigen sehen, deren Blick sofort auf den Schriftzug fiel und die dann darüber gesprochen haben. Auch Handys seien gezückt worden, um ein Bild davon zu machen. Die Aktion habe ihr Ziel erreicht, ist Urs Stierli zufrieden.

«Es wird über die Aussage diskutiert – weit über unsere Pfarrei hinaus.»

