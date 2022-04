Mediamatiker-Ausbildung gibt es neue auch im Kanton Zug

Kaufmännisches Bildungszentrum Zug Ab 2023 werden Mediamatikerinnen und Mediamatiker auch in Zug ausgebildet Der Kanton Zug bildet seine Lernenden im Beruf Mediamatik EFZ ab 2023 am Kaufmännischen Bildungszentrum Zug aus. Damit wird ein zukunftsträchtiger Beruf gestärkt und mit ihm auch der Wirtschaftsstandort Zug. 14.04.2022, 15.48 Uhr

Auf Antrag der Zuger Lehrbetriebsvereinigung der Mint-Berufe und von Bildxzug hat die Volkswirtschaftsdirektion entschieden, dass die Mediamatikerinnen und Mediamatiker EFZ mit Lehrvertrag im Kanton Zug ab Lehrbeginn 2023 in Zug unterrichtet werden. Die Lernenden werden am Kaufmännischen Bildungszentrum Zug (KBZ) ausgebildet. Das ist einer Medienmitteilung der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion zu entnehmen.

Mediamatikerinnen und Mediamatiker sind vielseitig einsetzbare Kommunikationstechnologie-Fachleute. Sie arbeiten an der Schnittstelle verschiedener Unternehmens- und Organisationsbereiche, in Marketing, Informatik oder Administration. Diese Fachkräfte sind multimedial und geübt, verschiedene Aktivitäten auszuüben, sei es, Websites zu gestalten, Werbemittel zu entwickeln oder Projekte zu führen.

Eine vierjährige Berufslehre

Die Anzahl Lehrverträge steige stetig an, was zeige, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften in diesem Bereich sowie auch die Bereitschaft, in den Nachwuchs zu investieren, hoch ist. Die Berufslehre dauert vier Jahre und ist bei Jugendlichen beliebt. Durchschnittlich besuchen die Lernenden zwei Tage pro Woche die Berufsfachschule; überdurchschnittlich viele Lernende absolvieren parallel dazu die Berufsmaturitätsschule, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen.

Die Wahl für den Schulort fiel auf das KBZ, weil der Lehrberuf mit der letzten Reform von 2018 eine Akzentuierung auf Marketing, Mediengestaltung und betriebliche Prozesse erhalten hat. (cro)