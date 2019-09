Leserbrief Keine Erwähnung wert? Zum eidgenössischen Bettag

Kein einziger Gedanke wurde in der Wochenendbeilage dem Dank-, Buss- und Bettag gewidmet. Ich finde dies beschämend. Haben wir doch allen Grund, unserem Schöpfer zu danken für unser so schönes und friedliches Land. Sind wir wirklich so weit, dass sich eine Innerschweizer Zeitung nicht mehr getraut, dies öffentlich zu tun?

Madeleine Iten, Baar