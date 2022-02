Das war der Chnöpfliumzug in Rotkreuz

Kinderfasnacht Keiner zu klein, ein Fasnächtler zu sein: In Rotkreuz kommen die Kids voll auf ihre Kosten Der Chnöpfliumzug hat die Erwartungen von OK-Mitglied Eveline Märchy übertroffen. Martin Mühlebach 25.02.2022, 17.42 Uhr

Jung und Alt marschieren mit Freude mit. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022)

Rund eine Stunde vor dem Start des Chnöpfliumzugs verriet Eveline Märchy: «Als die Gemeinde Risch-Rotkreuz die Durchführung des Umzugs bewilligte, ging’s schnell. Innerhalb von nur zwei Wochen wurde alles minutiös vorbereitet, um den Dreikäsehochs die Gelegenheit zum Schnuppern von Fasnachtsluft ermöglichen zu können.»

Im Gegensatz zu den Jahren vor dem Coronavirus, als die Chnöpfli in Scharen aufmarschierten, seien heuer nur etwa 50 Anmeldungen eingegangen. Schon bald zeichnete sich jedoch ab, dass die Teilnehmerzahl weitaus grösser sein würde als zunächst erwartet. Angeführt von der Rotkreuzer Guggenmusik Oohregrööbler und der Bannwald-Zwergligruppe zogen weit über 300 bunt verkleidete Chnöpfli, oftmals an der Hand ihrer Mamis oder Papis, durchs Dorf. Nebst den Zwergen waren Prinzessinnen, Haremsdamen, Cowboys, Hexen und Piraten und sogar ein Alpabzug mit Kühen und Fabeltieren zu bewundern.

Selbstgebasteltes ist hoch im Kurs. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022) Die Kleinsten beweisen Kreativität. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022) Spiderman ist auch vor Ort. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022) Bunt und sonnig verläuft die Rotkreuzer Kinderfasnacht. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022) Auch die Grossen machen mit. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022 Konfetti gibt's haufenweise. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022 Zwei Mädchen in pink. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022) Sennen, Kühe und Autos sind zusammen unterwegs. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022) Hier wird es laut. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022) Auch grosse Zwerge sind am Umzug vertreten. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022) Der Ohrenschutz gehört dazu. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022) Für laute Guggenmusik-Klänge sorgen die älteren Fasnächtler. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022) Freude herrscht. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022) Dieser Bub reist komfortabel. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 25. Februar 2022)

Zum Schluss gabs Wienerli mit Brot

Die dicht gedrängt am Strassenrand stehenden Verwandten und Bekannten spendeten zwar nur verhalten Applaus, aber die Freude und der Stolz an den ihnen am Herzen liegenden Chnöpfli war unübersehbar. Noch stolzer als die am Strassenrand stehenden Erwachsenen waren die Kinder, die fast alle übers ganze Gesicht strahlten. Und strahlende Augen gab es auch nach der Rückkehr zum Ausgangspunkt – dem Dorfmattplatz in Rotkreuz – wo den Kindern ein Wienerli mit Brot in die Hand gedrückt wurde.

Der Zwerg Elias (4) ist entschlossen: «Ich will mit den Bannwaldzwergli den Winter vertreiben.» Bild: Martin Mühlebach (Rotkreuz, 25. Februar 2022)

Joe Stössel aus Cham, der mit zwei Grosskindern an der Hand am Umzug teilgenommen hatte, sagte sichtlich erfreut: «Dass ich als Berner jemals in einem Fasnachtsumzug mitlaufen würde, hätte ich nie gedacht. Nun ist es geschehen, und es hat richtig Spass gemacht.» Spass hat es auch den beiden Scheichs gemacht, die ihre drei Haremsdamen Jeanina (7), Loreliene (3) und Cataleya (5) nicht aus den Augen gelassen und am Chnöpfliumzug teilgenommen haben.

Jeanina, Loreliene und Cataleya. Bild: Martin Mühlebach (Rotkreuz, 25. Februar 2022)