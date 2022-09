Zug: Daniel Kilchmann wird Geschäftsführer von KiBiZ

KiBiZ Daniel Kilchmann wird neuer Geschäftsführer der Kinderbetreuung Zug Er tritt seine Stelle im Herbst 2023 an und wird Nachfolger von Esther Krucker. 19.09.2022, 17.00 Uhr

Daniel Kilchmann (rechts) macht sich bereit, das von Esther Krucker fein gesponnene KiBiZ-Netz weiter zu weben. Bild: PD

Der Vorstand der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug (GGZ) hat Daniel Kilchmann zum zukünftigen Geschäftsführer von Kinderbetreuung Zug (KiBiZ) gewählt. Er tritt in einem Jahr, am 1. September 2023, die Nachfolge von Esther Krucker an, die KiBiZ dann aufgrund des Erreichens des ordentlichen Pensionsalters verlässt. Das ist einer entsprechenden Medienmitteilung zu entnehmen.