Die Boss Art Championship in Neuheim ist ein Erfolg

Kickboxen Niederlagen in den Hauptkämpfen trüben die Stimmung kaum Die Halbfinalveranstaltung der Boss Art Championship in der Neuheimer Lindenhalle war laut den Veranstaltern ein voller Erfolg. 12.09.2022, 14.03 Uhr

Die Rheinfelderin Ilenia Perugini (rechts) verlor ihren Titelkampf. Bild: Mathias Blattmann (Neuheim, 10. September 2022)

Am Samstag haben sich Kickbox-Kämpferinnen und -Kämpfer an der Boss Art Championship in Neuheim gemessen. Der Hauptanlass war der Titelkampf im Muay Thai zwischen der Tschechin Klara Strnadova und der Schweizerin Ilenia Perugini. Die Erstgenannte setzte sich nach Punkten durch.