Kindergarten und Primarschule Michel Amrein wird neuer Schulleiter in Risch Der 43-Jährige aus Gersau übernimmt die Stelle am 1. August 2022. Er tritt damit die Nachfolge von Michael Lütolf an. 11.02.2022, 14.56 Uhr

Michel Amrein. Bild: PD

Michel Amrein wird per 1. August 2022 als Schulleiter Kindergarten/Primarschule der Gemeinde Risch in einem 100 Prozent-

Pensum tätig sein. Mit der Anstellung des 43-

jährigen aus Gersau kann die Stelle mit einer erfahrenen und fachlich versierten Person besetzt werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde.

In seiner beruflichen Laufbahn konnte er verschiedene Berufserfahrungen als Klassenlehrperson in verschiedenen Stufen, Gemeindeschreiber und Schulleiter sammeln. Aktuell arbeitet er als Schulleiter in einer Zürcher Gemeinde. Amrein verfügt neben seiner Grundausbildung als Primarlehrer über einen Masterabschluss in Soziologie und hat im Jahr 2018 das DAS Schulleitung erfolgreich absolviert.

Michel Amrein tritt die Nachfolge von Michael Lütolf an, der als Rektor an die Schule Root gewählt wurde. (cro)