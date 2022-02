Kino Gotthard Zug Film: Der kleine Sero und seine Nachbarn Der Fliz Filmclub Zug präsentiert mit «Nachbarn» einen ergreifenden Spielfilm, der in eine Zeit zurückführt, als die heutige Syrien-Tragödie ihre Anfänge nahm. Alles aus der Sicht eines Kindes. Andreas Faessler 12.02.2022, 11.00 Uhr

Der 6-jährige Sero wächst in einer von Hass und Ausgrenzung geprägten Welt auf. Bild: PD

Der 6-jährige Sero lebt mit seiner kurdischen Familie in einem nordsyrischen Dorf direkt an der Grenze zur Türkei. Als in den 1980er-Jahren das Assad-Regime immer mehr Druck auf Minderheiten ausübt, wird die Situation für die Kurden im Norden des Landes noch unangenehmer. Familien sind durch die Grenzziehung auseinandergerissen worden. Auf türkischer Seite will man sie «türkisieren», auf syrischer Seite «arabisieren». Für die zionistischen Kurden ist die Situation besonders schlimm. In Seros Nachbarschaft lebt eine solche Familie, die er als sehr liebenswert wahrnimmt. Die politische Lage wird jedoch immer bedrohlicher für sie.

Richtig beklemmend wird es, als ein neuer Lehrer ins Dorf kommt, der den Kindern seinen rasenden Judenhass und seine arabisch-nationalistische Gesinnung eintrichtert. Erschwerend für den innerlich zerrissenen Sero kommt hinzu, dass er kein Arabisch spricht und täglich den antisemitischen Aktionen des Lehrers gegenübersteht. Wieso soll er seine Nachbarn hassen und töten wollen, wo sie doch so unbescholten und gut sind? Eine tragischer Einschnitt im Leben des Kindes ist, als seine Mutter von türkischen Grenzwächtern versehentlich erschossen wird.

Persönliche Rückblende

Die Geschichte ist als persönliche, autobiografische Rückblende des Regisseurs Mano Khalil zu verstehen, welcher in seinem Film «Nachbarn» seine eigene Kindheit im syrischen Norden verarbeitet. Er führt sich und das Publikum in die Zeit, als die Repressalien, der Militarismus und die Verfolgung von Minderheiten unter dem Assad-Regime ihre Anfänge nahmen. Wohin die Reise dieses Landes geführt hat, wissen wir heute nur zu gut.

Der neue Dorflehrer trichtert den Kindern Führertreue und Judenhass ein. Bild: PD

Der heute in Bern lebende Mano Khalil hat sich bewusst entschieden, seinen Kindsjahren nicht in Form einer Dokumentation nachzuspüren, sondern mit einem zweistündigen Spielfilm. Eindrücklich und authentisch erzählt er seine Geschichte – vorderhand aus dem Blickwinkel des Kindes, welches er war. Obschon Khalil an mehreren Stellen heiteren Humor einfliessen lässt, mit dem er unter anderem hervorheben will, dass auch in einer schrecklichen Welt wie dieser Kinder in ihrer Unbefangenheit reichlich Flausen im Kopf haben, so hinterlässt der Film ein Grundgefühl der Bestürzung und Hilflosigkeit angesichts so vieler menschlicher Abgründe. Und mitten drin in diesem gesellschaftlichen Elend ein herziges, argloses Kind mit all seinen Träumen.

Dem Regisseur gelingt ein stimmungsvoll-einfühlsames filmisches Glanzstück, das anschaulich den Bogen zur aktuellen Syrien-Tragödie schlägt und tief in der Seele berührt. Der Film punktet zudem durch die eindrückliche schauspielerische Leistung der Protagonistinnen und Protagonisten. Khalils Langfilm war 2021 für den Prix de Soleure nominiert.

Der Fliz Filmclub Zug zeigt «Nachbarn» am Montag, 14. Februar, um 20 Uhr im Kino Gotthard. Regisseur Mano Khalil ist Saalgast und steht dem Publikum für Fragen zur Verfügung. www.fliz.ch