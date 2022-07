Olga – Film über eine junge Ukrainerin zwischen zwei Welten

Kino Zug Leben zwischen zwei Welten – eine junge Ukrainerin in der Schweiz Mit «Olga» präsentiert der Fliz-Filmklub Zug die Geschichte einer jungen Spitzenturnerin aus der Ukraine, welche im Jahr 2013 von der sicheren Schweiz aus die gewaltsamen Umbrüche in ihrer Heimat verfolgt. Wie geht sie mit ihrer inneren Zerrissenheit um? Andreas Faessler 08.07.2022, 14.00 Uhr

Die ukrainische Spitzenturnerin Olga wird von Anastasia Budiashkina gespielt. Bild: Filmstill

Im Jahr 2013 ist die Stimmung in der Ukraine aufgebracht, das Volk lehnt sich gegen Präsident Janukowitsch auf. Die 15-jährige OIga, ein vielversprechendes Kunstturn-Nachwuchstalent, wird von ihrer Mutter in die Schweiz geschickt, wo ein Teil ihrer Familie lebt – der verstorbene Vater war Schweizer. Ausschlaggebend für Olgas Ausreise war ein Anschlag auf sie und ihre Mutter, eine regimekritische Journalistin.

Olga soll sich nun in Magglingen in sicherer Umgebung auf die grossen Euro-Wettkämpfe vorbereiten. Doch entgeht ihr nicht, wie sich die Lage in Kiew zuspitzt, was sich dort auf dem Maidan abspielt – die Bilder, die sie erreichen, überwältigen sie. Und mittendrin im gefährlichen Geschehen der ukrainischen Hauptstadt: ihre Freundinnen und ihre Mutter. Während Olgas Heimat im von Gewalt begleiteten Umbruch steht, soll sie sich in der ihr bislang fremden Schweiz auf die Vorbereitungen für ihr grosses Ziel konzentrieren. Die innere Zerrissenheit der jungen Frau wächst.

Der erste Spielfilm eines jungen Regisseurs

Der Film «Olga» ist die erste Langproduktion des französischen Filmemachers Elie Grappe. Angesichts der aktuellen schrecklichen Geschehnisse in der Ukraine erhält der Film zum einen aus politischer Sicht eine besonders brisante Note – zum anderen kommt auch der Kontext mit der gegenwärtig rege geführten Diskussion um die harten Trainingsbedingungen für junge Kunstturnerinnen zum Tragen.

Elie Grappes Film hat an unterschiedlichen Festivals Auszeichnungen eingefahren und war auf der Longlist für die Oscarverleihung 2022 in der Kategorie «Bester internationaler Spielfilm» gelandet. In der Hauptrolle der Olga brilliert die ukrainische Spitzenturnerin Anastasia Budiashkina mit grossem und überzeugendem schauspielerischem Talent. Zum Zeitpunkt des Ausbruches von Putins Krieg hielt sich Budiashkina in Charkiw auf. Ihr gelang die Flucht nach Polen.

Das stimmungsvoll umgesetzte Filmprojekt baut kontinuierlich eine Spannung auf, ohne sich je in einem besonders dramatischen Ereignis zu entladen. Vielmehr steht die Frage im Vordergrund, wie Olga letztendlich mit ihrem Dilemma umgehen wird.

Der Fliz-Filmklub Zug zeigt «Olga» am Montag, 11. Juli, um 20 Uhr im Kino Gotthard, Zug. Regisseur Elie Grappe ist Saalgast.