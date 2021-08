Am unteren Postplatz in Zug soll ein neuer Kiosk entstehen

Zug Ein neuer Betreiber übernimmt den Kiosk am Postplatz Der Kiosk am Postplatz wurde kürzlich abgebaut. Nun soll ein neues Gebäude entstehen. Der künftige Besitzer ist kein Unbekannter – und er hat einiges vor auf der kleinen Fläche. Oliver Julier 23.08.2021, 18.30 Uhr

Der Kiosk am Postplatz ist weg. Nun will Shanthinidevi Mohanamoorthy einen neuen eröffnen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. August 2021)

Für die einen war der simple Kiosk auf dem unteren Postplatz ein Dorn im Auge, für die anderen ein legendärer und authentischer Ort inmitten der Stadt Zug. Seit kurzem ist das kleine Gebäude verschwunden.

Abdullah Otlu, der frühere Betreiber des Kiosks, traute seinen Augen kaum, als er nach seinen Ferien unlängst seinen ehemaligen Arbeitsplatz passierte: Die kompakte Baute, die sich auf ein paar wenigen Quadratmetern befand, war verschwunden. Ende Juli, also nur kurze Zeit vorher, hatte er den Kiosk erst abgegeben.

Am Anfang des ganzen Wechsels stand ein Angebot: Der damalige Besitzer kontaktierte den Betreiber Abdullah Otlu und offerierte ihm den Verkauf des Kiosks, wie Otlu gegenüber unserer Zeitung schildert. Für ihn und seine Ehefrau Zeynep kam eine solche Investition nicht in Frage, zu hoch sei der Preis gewesen. Deshalb mussten sie den Stand räumen. Die Zukunft des Kiosks mit den Otlus als Betreiber löste sich in Luft auf – und mittlerweile also der ganze Kiosk.

Keine Auskunft der Stadt über allgemeine Postplatz-Zukunft

Eigentlich hätte dieser bereits vor einem Jahr nicht mehr dort stehen sollen, wie die Stadt Zug im Jahr 2017 bekanntgab. Denn der Stadtrat hatte grosse Pläne auf dem unteren Postplatz, aufgrund derer unter anderem der Kiosk und die Parkplätze hätten weichen sollen. Daraus wurde nichts. Zu den aktuellen Plänen kann das städtische Baudepartement derzeit keine nähere Auskunft geben. Was jedoch klar ist: Mittlerweile gibt es am unteren Postplatz einen neuen Pächter für einen neuen Kiosk, teilt die Abteilung Immobilien der Stadt Zug auf Anfrage mit.

Das neue Gesicht hinter dem Kiosk am Postplatz ist manchen bekannt. Shanthinidevi Mohanamoorthy ist bereits stolzer Betreiber eines anderen Kiosks, der nur wenige Meter vom Postplatz entfernt an der Bahnhofstrasse liegt. Lose, Zeitungen, Getränke und noch vieles mehr soll es bald auch wieder am Postplatz geben.

Shanthinidevi Mohanamoorthy vor seinem Kiosk an der Bahnhofstrasse. Am neuen Standort wird er auf das gleiche Sortiment setzen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. August 2021)

Ein Gebäude aus Glas

Wirklich rund laufe das Projekt jedoch noch nicht, stellt Mohanamoorthy im Gespräch fest. Eigentlich hätte er am alten Kiosk unter anderem eine neue Tür anbringen wollen, die geplanten Renovationsarbeiten verliefen jedoch nicht nach Wunsch. Zu gross waren die Schäden: Die alte Baute musste deshalb entfernt werden.

Nun erwartet den neuen Besitzer ein weiteres Unterfangen. Er wolle auf dem gepachteten Standplatz einen neuen Kiosk errichten – komplett aus Glas. Gemäss der städtischen Immobilienabteilung untersteht dieses Vorhaben dem ganz normalen Baubewilligungsprozess, da es sich nicht mehr um eine sogenannte Fahrnisbaute handelt. Diese dürfte nämlich nur maximal ein halbes Jahr am selben Standort bleiben. Der Prozess bis zum geplanten neuen Kiosk beinhalte eine Baueingabe und das Abwarten des Bewilligungsprozedere. Shanthinidevi Mohanamoorthy muss sich also noch gedulden.